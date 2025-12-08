【食品初導入】お米の通販サイト「自然栽培米・有機栽培米専門店 Natural Farming」、2025年12月8日「有機農業の日」からcomveyのごみゼロ梱包「シェアバッグ(R)︎」を選択可能に。

株式会社Replow

株式会社Replow（リプラウ、本社：東京都港区、代表取締役：小野寺 理騎）は、持続可能な社会への取り組みとして、株式会社comvey（コンベイ、本社：東京都中央区、代表取締役：梶田 伸吾）が提供する郵便ポストに返却できるリユース梱包「シェアバッグ(R)︎」を、2025年12月8日「有機農業の日」から自然栽培米・有機栽培米専門店 Natural Farming（ナチュラルファーミング）で導入開始しました。

本サービスの導入により、利用者の梱包ストレスを解消できるほか、配送で発生する梱包ごみを最小限に抑え、ダンボール回収やごみ焼却時に発生するCO2排出量を85%以上削減、脱炭素化を推進することが可能となります。

自然栽培米・有機栽培米専門店 Natural Farming の環境負荷低減を目指す取り組み「有機農業の日（12月8日）のアクション」

「わたしによくて、未来にいい」米づくりを応援する米屋 Natural Farmingは、独自基準に基づき、化学農薬・化学肥料・家畜由来の堆肥を使用しない、ナチュラルなお米だけを厳選して取り扱う専門店です。

12月8日は、有機農業推進法の成立・施行から10周年を記念して制定された「有機農業の日（オーガニックデイ）」です。「オーガニック」とは、有機的な関係を築いている、という状態や有機的な関係を築いていこうとする「あり方」のことを指します。Natural Farmingは、持続可能で環境負荷の小さな稲作を応援する取り組みを続けています。

私たちは、日本の食文化の基本であるお米を「地球にやさしく食べる」という選択肢が新しい当たり前になる未来を目指しています。栽培方法だけでは見えづらい、お米が育った地域の環境や使用資材などもできる限り分かりやすく表示し、ナチュラルなお米を届けてきました。

日本では、メタン排出量の約8割が農業由来とされ、その中でも水田からの排出は大きな割合を占めています。Natural Farmingでは、自然栽培・有機栽培を実践し、環境負荷低減に取り組む生産者のお米を積極的に取り扱うことで、持続可能な稲作の推進を支えています。

さらに、自然栽培や有機栽培で生産されたお米が、どのくらい温室効果ガス削減に貢献できるのかを「みえる化」する取り組みも進めています。農林水産省の「みえるらべる」を採用し、一般的な栽培方法との比較を示しながら、商品ごとに環境負荷の削減量をわかりやすく紹介しています。

代表の小野寺理騎は、五ッ星お米マイスター / 米・食味鑑定士の資格を持つお米の専門家です。

全国各地の美味しいお米を作る生産者を発掘するため、全国各地・年間100軒以上の農家さんを訪問し、北海道から鹿児島まで年間200種類を超える食味鑑定を実施。生産者ごとの食味の違いを把握し、個々のお客様や食関連企業に最適なお米を提案しています。



産地を巡る日々のなかで、多くの生産者と出会い、「こだわり」や「想い」、そして地域の未来について語り合ってきました。高齢化や担い手不足、肥料価格の高騰など、農業界が抱える課題と向き合いながらも、自然環境を守り、安全な食を追求し続ける生産者たちの姿に触れながら、米屋として何ができるのかを考え続けてきました。

そこでたどり着いた答えのひとつが、「人だけが美味しい世界は永遠には続かない」ということです。地球にとっても美味しいお米とは、より自然に近いお米だと考え、農薬・化学肥料・家畜堆肥を一切使用しない生産者を応援したいという想いから、Natural Farmingをオープンしました。

オープンまでの歩み :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000090254.html自然栽培米・有機栽培米専門店 Natural Farmingオープンまでの物語をご紹介しています。ZERO WASTE（ゼロウェイスト）な世界を目指して

EC通販には、食品輸送に伴うフードマイレージや梱包ごみなど、CO2排出を引き起こす環境負荷に関する課題があります。Natural Farmingでは、ゴミをなくし、資源を浪費しない「ZERO WASTE（ゼロウェイスト）」活動に賛同し、パンフレットなどの書類はできる限り同梱しません。

私たちは、CO2排出量の更なる削減を目指し、使い捨ての段ボールの代わりに繰り返し利用できるcomvey社の「シェアバッグ(R)︎」を導入することにしました。これにより、使用を重ねるほどCO2排出量を削減でき、より環境にやさしい配送が可能になります。

また、バッグが使用限度に達した際には、素材の95％以上が水平リサイクルされ、再びシェアバッグの原料として生まれ変わります。資源を循環させることで、配送に伴う環境負荷の低減を持続的に実現します。

こうした取り組みを通じて、私たちは「わたしによくて、未来にいい」という理念のもと、持続可能で環境負荷の小さな方法でおいしいお米を育てる生産者を、これからも応援します。

「シェアバッグ(R)︎」の利用方法

自然栽培米・有機栽培米専門店 Natural Farming ECサイト：https://www.naturalfarmingshop.com(https://www.naturalfarmingshop.com/)

シェアバッグ特集ページ：https://www.naturalfarmingshop.com/blog/2025/12/04/110000

シェアバッグの使用方法を見る :https://www.naturalfarmingshop.com/blog/2025/12/04/110000Natural Farmingでの使用方法をご確認いただけます。

通常商品では、Natural Farming の商品ページから「ごみゼロ梱包シェアバッグで送る」を選択し、商品をカートに追加すると、その商品がシェアバッグで届きます。シェアバッグをご利用の場合、お米2kg×2袋まで一度に配送できます。

シェアバッグを選んだお客様は、ゴミやCO2排出量の削減に貢献できるだけでなく、梱包ストレス(※)を軽減したり、「Natural Farming」で次回ご注文に使える300円OFFクーポンを獲得できます。



※梱包ストレス・・・梱包が過剰すぎる、かさ張る、解体やゴミ出しが面倒、環境への罪悪感を感じるなど、EC購入後に消費者が感じる梱包に対するストレス

ごみゼロ梱包「シェアバッグ(R)︎」とは

株式会社comveyが開発した、使い捨てずにみんなでシェアするエコな梱包バッグです。届いたシェアバッグは、折りたたんで郵便ポストに投函して返送していただくため、梱包廃棄物が発生せず地球にやさしい取り組みです。さらに、ハサミやカッターを使わずに開封でき、その後のごみ出しの必要もなく、かさばりません。シェアバッグは、クリーニング・修繕され、100回以上繰り返し使用されます。返送のたびに内側と外側の両面を清掃・除菌しているほか、食品を対象とするNatural Farmingでは、他社との共用はありませんので、安心してご利用いただけます。

シェアバッグは、従来のダンボール梱包と比べ、10回の配送で85%以上のCO2排出量を削減できます。100回以上のリユースののち、使用限度に達した場合はバッグ素材の95%以上が水平リサイクルされ、もう一度シェアバッグの材料として活用されます。

株式会社comvey 公式HP： https://comvey.jp

ナチュラルなお米をサステナブルに取り入れる

国内の有機農業の取組面積はわずか0.8%

さらに有機栽培米の生産割合は0.12％



人だけが美味しい世界は永遠には続かない。

地球にも美味しいお米は「より自然に近いお米」のはず。



12月8日 有機農業の日（オーガニックデイ）をきっかけに、みんなが農業の未来について考え、新しいアクションとして、未来を繋ぐ生産者のお米をサステナブルな方法で取り入れてみてはいかがでしょうか。

ナチュラルなお米を探す :https://www.naturalfarmingshop.com

株式会社comvey 概要

会社名：株式会社comvey

所在地：東京都中央区日本橋２丁目１－３ アーバンネット日本橋二丁目ビル１０階

代表取締役：梶田 伸吾

会社HP：https://comvey.jp

株式会社Replow 概要

会社名：株式会社Replow

所在地：東京都港区南青山二丁目2番15号 ウィン青山942

代表取締役：小野寺 理騎

会社HP：https://www.replow.net