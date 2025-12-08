【株式会社ニチガン】ムーミン、リトルミイ、ニョロニョロ2種の4アイテムが新発売！
１９２９年創業の木製玩具メーカー株式会社ニチガン(https://www.nocorp.co.jp/)（本社：東京都豊島区駒込４-２-３３、代表取締役：塚田容子）は、「木のぬくもりで日常を豊かに」をコンセプトに、木製玩具・木製雑貨を世の中に届けてきました。
長年培ったノウハウを活かし、この度【リトルミイ スマホスタンド】【ニョロニョロ クリップホルダー】【ニョロニョロ アクセサリースタンド】【ムーミン デスクスタンド】の4商品を2025年12月17日（水）に発売いたします。
「リトルミイ スマホスタンド」 オンラインショップ等で12/17（水）より順次販売開始
商品概要
【リトルミイ スマホスタンド】とは、立体的なリトルミイがポットに隠れているデザインの横置き専用スマホスタンドです。スマホを立てかけて、可愛らしく支えてくれます。
ポットとリトルミイを立体的に表現
❀大人かわいい便利アイテム
立体的に表現されたリトルミイがかわいらしいアイテムです。デスクに明るさと彩りをお届けします。
スマホを立てかけられる
底面にロゴ
仕様
商品名：リトルミイ スマホスタンド
価格：2,200円（税込）
セット内容：本体×1
寸法：約幅70×奥行70×高さ82mm
材質：天然木(ラッカー塗装）
重量：約75g
生産国：ベトナム
品番：RB1014
入数：36個(内箱6個)
※本製品は横置き専用です。
※本製品は大人向け雑貨になります。
「ニョロニョロ クリップホルダー」 オンラインショップ等で12/17（水）より順次販売開始
商品概要
【ニョロニョロ クリップホルダー】とは、カップの中にいるニョロニョロを持ち上げると、底についたマグネットでクリップがくっついてくるユニークなアイテムです。デスク周りを楽しく彩ります。
❀楽しくお部屋のアクセントに
立体的に表現されたニョロニョロがかわいらしいアイテムです。カップの中から見つめるニョロニョロに癒されます。可愛さと便利さを兼ね備えています。
カップの中のニョロニョロ
カップを見つめるニョロニョロ
カップの底面にロゴ
仕様
商品名：ニョロニョロ クリップホルダー
価格：1,980円（税込）
セット内容：本体×1
寸法：（カップ）約幅71×奥行55×高さ35mm （人形）約幅29×奥行15×高さ51mm
材質：天然木(ラッカー塗装）
重量：約35g
生産国：ベトナム
品番：RB1015
入数：36個(内箱6個)
※本製品は大人向け雑貨になります。
「ニョロニョロ アクセサリースタンド」 オンラインショップ等で12/17（水）より順次販売開始
商品概要
【ニョロニョロ アクセサリースタンド】とは、立体的なニョロニョロの手に指輪をかけたり、足元のお皿部分にイヤリングやネックレスなどを置くことができます。
指輪やイアリングが置ける
❀アクセサリー置き場に彩りを
立体的に表現されたニョロニョロは、華やかさと楽しさをお届けします。
指輪やイアリングを置く場所をニョロニョロが彩ります。
横を向くニョロニョロ
底面にロゴ
仕様
商品名：ニョロニョロ アクセサリースタンド
価格：1,980円（税込）
セット内容：本体×1
寸法：約幅95×奥行95×高さ60mm
材質：天然木(ラッカー塗装）
重量：約40g
生産国：ベトナム
品番：RB1016
入数：36個(内箱6個)
※本製品は大人向け雑貨になります。
「ムーミン デスクスタンド」 オンラインショップ等で12/17（水）より順次販売開始
商品概要
【ムーミン デスクスタンド】とは、ムーミンのイラストが入ったデスクスタンド。スマホやペン、印鑑や名刺などを一箇所にまとめることのできる便利なアイテムです。
ムーミンの絵柄の入ったデスクスタンド
❀かわいらしく便利に
木のぬくもりにマッチしたムーミンのイラストが描かれたかわいらしいデスクスタンド。スマホ、印鑑、ペンが入ります。手前の溝にメモを入れることが出来ます。
スマホ、印鑑、ペンが入り、メモも立てられる
お花とムーミンが描かれている
仕様
商品名：ムーミン デスクスタンド
価格：1,980円（税込）
セット内容：本体×1
寸法：約幅150×奥行40×高さ40mm
材質：天然木(ラッカー塗装）
重量：約130g
生産国：ベトナム
品番：RB1017
入数：36個(内箱6個)
※本製品は大人向け雑貨になります。
ー12月17日（水）より販売予定ー
リトルミイ スマホスタンド 2,200円（税込）
ニョロニョロ クリップホルダー 1,980円（税込）
ニョロニョロ アクセサリースタンド 1,980円（税込）
ムーミン デスクスタンド 1,980円（税込）
■会社概要
株式会社ニチガン
1929年の創業以来、子どもたちの想像力と創造力をはぐくむ、安全で安心な木製玩具を作り続けてきました。そのノウハウを活かして、「木のぬくもりで日常を豊かに」をモットーに、世代を問わない木のあたたかみあふれる雑貨も数多く手がけています。
商 号：株式会社ニチガン
代表者：代表取締役 塚田 容子
住 所：〒170-0003 東京都豊島区駒込4-2-33
事業内容：木製玩具・雑貨の製造・卸売・販売
コーポレートサイト：https://www.nocorp.co.jp/
新規で弊社商品の取り扱いを希望される企業様は、 info@nocorp.co.jp までご連絡ください。
公式SNS
X：https://x.com/nichigan_wood
Instagram：https://www.instagram.com/nichigan.co.ltd
Facebook：https://www.facebook.com/nichigan.co.ltd
YouTube：https://www.youtube.com/@%E3%83%8B%E3%83%81%E3%82%AC%E3%83%B3
LINE：https://line.me/ti/p/%40271aznjg