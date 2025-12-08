株式会社ランディックス

当社は、持続的な成長と企業価値の向上を目指し、事業拡大だけでなく、株主および投資家との対話を促進するなど、積極的なIR活動を展開しております。



この度、月刊の総合マネー誌ダイヤモンド・ザイ（2025年12月号）において、当社ランディックス、フォースタートアップスおよびFinatextホールディングスの３社は、将来的な株価の大幅な上昇が期待できる『10倍株』として紹介されました。雑誌で紹介された内容に加え、各社事業の魅力や戦略をより詳細に伝えることで、多くの投資家の方々に注目頂くため、ウェビナー形式のオンライン説明会を開催いたします。


３社合同で開催となるため、投資家の方々には、高い成長可能性が見込める投資銘柄について、短時間で理解を深められる機会として、積極的にご活用頂きたいと考えております。



事前申し込みは不要、入退出自由・無料・QAありとなりますので、下記開催リンクよりお気軽にご参加ください。ご希望の方は、当日のウェビナーQAよりご質問（書き込みによる）頂けます。



【日程（参加URL）およびスピーカー】

2025年12月11日（木）21:00~22:30


ダイヤモンド・ザイ特集『10倍株』３社合同ウェビナー


招待リンク：https://us02web.zoom.us/j/87926024371


各社30分で合計約１時間30分のセミナーとなります。


【2981】ランディックス　　　　　 ：コーポレート部門管掌取締役　松村隆平


【7089】フォースタートアップス　 ：代表取締役社長　志水雄一郎


【4419】Finatext ホールディングス ：取締役CFO　伊藤祐一郎


※参加者がいない場合には予告なく終了いたしますのでご了承ください。



ランディックスグループの事業紹介

ランディックスグループは、東京の富裕層顧客を対象に不動産領域のワンストップサービスを展開しています。主力事業である戸建住宅の販売であり、注文住宅の建築会社マッチングや１棟収益用不動産、別荘開発など、豊かな生活を叶える事業展開を行っています。


＜企業情報＞


企業理念　　　　　唯一無二の豊かさを創造する


社名　　　　　　　株式会社ランディックス


本社所在地　　　　東京都目黒区下目黒１-２-14Landix目黒ビル


事業拠点　　　　　目黒本社　


　　　　　　　　　桜新町支店


　　　　　　　　　自由が丘支店


設立年　　　　　　2001年


連結社員数　　　　130名（2025年９月末時点、役員含む）


業種　　　　　　　不動産業


事業内容　　　　　・不動産売買事業


　　　　　　　　　・不動産仲介事業


　　　　　　　　　・建築会社マッチング事業


　　　　　　　　　・サードプレイス別荘開発事業


［ホームページ］　　　　　　　　　　https://landix.jp/


［sumuzuサイト］　　　　　　　　　https://sumu-z.jp/


［不動産情報ポータルサイト］　　　　https://portal-landix.jp/


［不動産売却サイト］　　　　　　　　https://portal-landix.jp/baikyaku/


［当社中国語版ランディングページ］　https://portal-landix.jp/cn/


［サードプレイス別荘事業サイト］　　https://the-third-place.jp/mtfuji/(https://portal-landix.jp/cn/)



引き続き情報発信に努め、当社のことをご理解いただける機会の創出を目指した取組みを進めてまいりますので、是非これからもよろしくお願いします！！