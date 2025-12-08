アクル、特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパンの公式ウェブサイトに、不正検知・認証システム「ASUKA」の提供を開始

株式会社アクル

クレジットカード決済などの不正利用対策ソリューションを提供する株式会社アクル（本社：東京都港区、代表取締役社長：近藤 修、以下「アクル」）は、特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン（京都中野区、事務局長：中島みぎわ、以下「WVJ」）の公式ウェブサイトへの不正検知・認証システム「ASUKA」の提供を開始しました。

▪️ASUKA提供開始の背景と概要

近年、クレジットカードの不正利用による被害が増加傾向にあります。日本クレジット協会の発表によると、2024年のクレジットカード不正利用被害金額は513億円に達しました。*1

こうした背景を受け、経済産業省は2025年3月に「クレジットカード・セキュリティガイドライン」*2を公表し、ECサイトを運営するカード加盟店に対して、適切なセキュリティ対策の実施を求めています。

カード加盟店は「安全な購入体験」を守るため、取引のあらゆる段階に対応可能なセキュリティを備え、単なる対処ではなく予防の観点から不正対策を構築する必要があります。

WVJの公式ウェブサイトでは従前より独自の不正対策を導入して対策を講じていました。

今回それに加えて、番号盗用被害のきっかけとなるカードの有効性確認（クレジットマスターアタック）への対策など、更なるセキュリティの強化を目指し、クレジットカード不正検知・認証システム「ASUKA」を導入しました。

「ASUKA」は、取引情報や属性情報などをもとに、不正使用の兆候をリアルタイムで検知し、カード認証を自動で行う高度なセキュリティシステムです。

今後、アクルはWVJと連携しながら、WVJ公式ウェブサイトにおける不正利用のリスク低減に貢献し、ご利用になる皆さまに、より安全・安心してオンラインでの寄付や支援申し込み手続きを進めていただけるよう、支援してまいります。

*1 一般社団法人日本クレジット協会「クレジットカード不正利用被害の発生状況」より

URL: https://www.j-credit.or.jp/download/news20250307_a1.pdf

*2 経済産業省「クレジットカード・セキュリティガイドライン【6.0版】 2025年3月

URL: https://www.j-credit.or.jp/security/pdf/Creditcardsecurityguidelines_6.0_published.pdf

■「ワールド・ビジョン・ジャパン」について

キリスト教精神に基づき、貧困や紛争、自然災害等により困難な状況で生きる子どもたちのために活動する国際NGO。国連経済社会理事会に公認・登録された、約100カ国で活動するワールド・ビジョンの日本事務所です。

■「ASUKA」について

クレジットカード業界において必須とされる、クレジットマスター・大量アタック対策、第三者不正利用対策としての属性行動分析・不正配送先住所との照合、EMV 3-Dセキュアの本人認証サービスなど、総合的なセキュリティ対策を実現できるサービスです。

物販ECをはじめ、旅行商材、サービス商材など45,000サイト以上のカード加盟店に導入されています。

▪️会社概要

団体名 特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン

所在地 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー3階

事務局長 中島みぎわ

事業内容 災害・紛争時の緊急人道支援、開発援助、アドボカシー。世界・国内の子どもを取り巻く課題と解決策に関する啓発・教育活動

URL https://www.worldvision.jp/

会社名 株式会社アクル

本社所在地 東京都港区三田2-7-13 TDS三田ビル 6階

代表取締役社長 近藤修

事業内容 クレジットカード不正対策ソリューション、チャージバック保証、集客支援サービス他

URL https://akuru-inc.com/