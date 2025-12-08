【衝撃の低価格！串カツ、生牡蠣が100円以下】橋本の『満天酒場』が12/9(火)から12/11(木)の3日間限定で大感謝セール！

株式会社大庄

“大衆の味方”を掲げる元祖低価格『満天酒場』橋本店は、2025年12月9日（火）から12月11日（木）までの3日間限定で、日頃のご愛顧に感謝を込めて「大特価！大感謝セール」を開催します。期間中16時～23時の間、海老・豚ヒレ・肉詰めピーマンなどの「串カツ」（全9種）を通常1串150円のところ99円、国産「生カキ」通常2個380円を2個199円で提供。いずれも1つ100円以下というほぼ原価の破格値です。さらに、名物の「もつ煮込み」は通常450円が299円、豊洲市場直送の「鮪ブツ」は通常390円が299円、「若鶏の唐揚」は通常290円が199円、「レバニラ炒め」は通常390円が299円と、人気のつまみ4種も衝撃の超特価です！

また、期間中は「ウイスキーハイボール」（通常350円）と「満天レモンサワー」（通常390円）が何杯でも1杯199円で楽しめます。

《本文中の表示価格は全て税込です》

【大特価！大感謝セール概要】

【実施店舗】『満天酒場』橋本店 限定

（神奈川県相模原市緑区橋本2丁目3-2 京王クラウン街1階）

【実施期間】2025年12月9日（火）～12月11日（木）の3日間限定

【実施時間】16:00～23:00

【実施概要】

・「浪速 串カツ」（全9種）通常1串150円を1串99円で提供

・「生カキ」通常2個380円を2個199円で提供

・「鮪ブツ」通常390円を299円で提供

・「名物 煮込み」通常450円を299円で提供

・「レバニラ炒め」通常390円を299円で提供

・「若鶏の唐揚」通常290円を199円で提供

さらに、セール期間中は「ウイスキーハイボール」通常350円と、「満天レモンサワー」通常390円を何杯飲んでも1杯199円で提供します。

安くて旨いは当たりまえ！これが元祖低価格『満天酒場』だ！

20年以上親しまれる『満天酒場』の名物。白湯スープ仕立ての「煮込み」（通常450円→299円）豊洲市場直送の新鮮「鮪ブツ」（通常390円→299円）兵庫県産「生カキ」（通常2個380円→2個199円）

『満天酒場』は、 “大衆の味方”を掲げる酒場です。焼き鳥・焼きとんは全16種がどれでも1本120円、唐揚げやニラ玉といった、酒場の定番つまみは1品290円からの価格で楽しめます。

名物は、20年以上変わらぬ味わいで親しまれている一風変わった「煮込み」（通常450円→299円）。白湯スープで豚モツをじっくり煮込み、クリーミーでコク深い味わいに仕上げています。月に約1万食（40店舗合計）が出る人気メニューで、添えられた特製の辛味噌を溶かせば、ピリッとした刺激が加わり、味変も楽しめます。

「元祖低価格」とは言え、刺身の鮮度に妥協はありません。「鮪ブツ」（通常390円→299円）をはじめとする鮮魚は、豊洲市場の老舗仲卸「米川水産」から直送。鮪のしっかりとした味わいが堪能できます。「生カキ」（通常1個190円→1個99円）には、厳しい水質検査をクリアした兵庫県産の牡蠣を使用。苦みがないさっぱりとした優しい甘みで、何個でも味わえます。

まさに『満天酒場』は、毎日通える！財布にやさしい！大衆酒場です。

『満天酒場』橋本店 店舗概要

◆店舗名：元祖低価格 満天酒場 橋本店

◆所在地：神奈川県相模原市緑区橋本2丁目3-2 京王クラウン街1階

＜Google Map＞https://maps.app.goo.gl/saocFT8Kctg3e5mA6

◆電話：042-775-2301

◆営業時間：11:30～23:00

（ランチタイム：11:30～14:30迄）

◆客席数：100席

◆WEB予約：https://yoyaku.toreta.in/daisyo-5556/#/