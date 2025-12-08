武庫川女子大学カヌー部の活動をサポート

株式会社VISION

株式会社VISION(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:鈴木浩司)は、武庫川女子大学カヌー部に対し、浄水型ウォーターサーバー「ViVi Water」を寄贈いたしました。

■ サポートの背景

武庫川女子大学カヌー部は、日々の練習や競技会参加を通じて、学生アスリートとしての技術向上と心身の成長に取り組んでいます。水上競技という特性上、選手たちの水分補給は極めて重要であり、安全で美味しい水を常時確保することが求められています。

当社は、地域貢献活動の一環として、スポーツを通じた若者の健全な育成を支援しており、武庫川女子大学カヌー部の活動を応援するため、ViVi Waterの寄贈を決定いたしました。

■ 寄贈した「ViVi Water」の特長

ViVi Waterは、水道水を高性能フィルターでろ過して使用する浄水型ウォーターサーバーです。重たいボトル交換や配送の手間がなく、定額制で利用できるため、学生たちの日常的な水分補給に最適です。

■ 武庫川女子大学カヌー部からのコメント

【主な特長】- 23種類の有害物質を除去水道水に含まれる塩素などによる独特の臭いを取り除き、PFAS(有機フッ素化合物)を含む23種類の有害物質を除去します。安全でおいしい水をいつでも飲むことができます。- 6段階の温度調整機能冷水(6～10℃)、常温水、温水(85～95℃)、再加熱温水(90℃以上)など、用途に応じた温度選択が可能です。- 特許出願中の中段タンクで毎日の給水がしやすい中段にタンクを配置することで、腰をかがめすぎることなく、また高く持ち上げる必要もなく、自然な姿勢で給水が可能になります。これにより、日常的な使い勝手が大幅に向上しています。- UV-LED除菌機能搭載定期的にUV-LEDの光を照射し、サーバー内部の衛生状態を維持します。- 省エネ設計ECOモード搭載により、電気代は月額約360円～と経済的です。- 次亜塩素酸水噴霧機能(+mistモデル)浄水機能に加え、空間除菌・加湿が可能な次亜塩素酸水噴霧機能を搭載しています。期間限定のお得なキャンペーン！プロアスリートも愛用中！使いやすさを徹底追求しましたシンプルデザインでどんな空間にもマッチ

「日々の厳しい練習で疲れた体を癒すため、安全で美味しい水を自由に飲めることは、選手たちにとって大きな支えとなっています。合宿先にも持参して活用しており、練習後には選手たちが列をなすほど人気です。このような素晴らしいサポートをいただき、心より感謝申し上げます。今後も学業とスポーツ活動の両立を目指し、全力で取り組んでまいります」

■ 今後の展望

武庫川女子大学カヌー部の皆さんとViVi WaterカヌーにViVi Waterのステッカーを貼っていただきました

当社は今後も、スポーツ団体や教育機関への支援を通じて、幅広い世代の健全な成長と地域社会への貢献を継続してまいります。また、安全で美味しい水の提供を通じて、人々の健康と快適な生活をサポートしてまいります。

■ 株式会社VISIONについて

株式会社VISIONは、水事業・建設事業・エネルギー事業を展開する企業です。浄水型ウォーターサーバー「ViVi Water」の開発・販売を通じて、PFAS問題をはじめとする水質汚染への対策を推進し、安全で美味しい水を提供しています。また、オフィスビル改修や太陽光発電システムの施工など、持続可能な社会の実現に向けた事業を展開し、地域貢献活動にも積極的に取り組んでいます。

【会社概要】

会社名: 株式会社VISION

設立: 2011年1月21日

資本金: 20,000,000円

代表取締役社長: 鈴木 浩司

本社所在地: 愛知県名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパークビジネスセンタービル12階

事業内容: 浄水型ウォーターサーバー「ViVi Water」の開発・販売／その他関連事業

ホームページ：https://vision-group.co.jp(https://vision-group.co.jp/)

公式サイト: https://viviwater.jp

【その他のスポンサーシップ実績】- プロ野球バンテリンドームナゴヤ 看板設置- J1リーグ 名古屋グランパス 協賛- 中日クラウンズ(第61～65回)協賛- 女子プロゴルファー 清本美波選手 スポンサー契約- RIZINフェザー級王者 クレベル・コイケ選手 スポンサー契約- 名古屋港水族館 協賛(感謝状拝受)- 社会福祉法人 名広愛児園 サーバー寄付【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社VISION 広報担当

Email：cs@vivi-water.jp

Tel：0120-948-300