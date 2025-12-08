博報堂、環境調和型ブランドコングロマリット「hide kasuga group」へ出資

株式会社博報堂

株式会社博報堂（本社：東京都港区、代表取締役社長：名倉 健司、以下 博報堂）の新規事業開発を担うミライデザイン事業ユニットは、環境調和型ブランドコングロマリット「hide kasuga group」の中核企業である株式会社 hide kasuga 1896（本社：東京都港区、代表取締役：春日 秀之、以下 hide kasuga 1896）に、2025年11月14日付で出資しましたのでお知らせいたします。

hide kasuga groupは、環境調和型素材「TRANSWOOD(R)」および、ライフスタイルブランド「hide k 1896(R)」などを展開し、サーキュラーエコノミーの実現に向けた取り組みを進めるブランドコングロマリットです。博報堂のミライデザイン事業ユニットでは、社会課題解決に資するスタートアップ企業の支援・連携に取り組んでいます。本出資を通じて、hide kasuga groupが構築する素材開発・プロダクト・コンサルティング等を横断した事業モデルに、博報堂のマーケティングにおける知見やネットワーク力を掛け合わせ、環境調和型ブランド分野におけるグローバルマーケティングおよび新事業ポートフォリオの構築に向けて共創していきます。今後、両社は「環境と文化が調和する新しい経済モデル」の創出を通じ、日本発サーキュラーエコノミーの実装と次世代価値創造産業の形成を加速してまいります。

博報堂のミライデザイン事業ユニットは、今後も企業やアカデミア等、多様なパートナーと連携し、社会課題解決に向けた取り組みによるイノベーションの創出を目指します。

【株式会社 hide kasuga 1896 会社概要】

社名：株式会社 hide kasuga 1896

代表取締役：春日 秀之

本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目7番17号

主要業務：環境調和型ブランドの運営、サーキュラーエコノミー型事業コンサルティング

設立：2012年

公式サイト：https://www.hk1896.com/

〈参考情報〉

■hide kasuga group について

hide kasuga group は、環境調和型ライフスタイルブランド「hide k 1896(R)」、循環型素材ブランド「TRANSWOOD(R)」、および素材・化学メーカーや最終製品メーカーを対象としたサーキュラーエコノミー型事業コンサルティングを展開する、環境調和型ブランドコングロマリットです。「100年後の循環社会をデザインする」を理念に掲げ、素材開発からプロダクト・空間・文化・教育に至るまで横断する事業群を構築。その独創的な “技術 × 文化 × ビジネス” の融合モデルは国内外で高く評価されています。

2025年10月には博報堂グループの株式会社 quantum と包括連携協定を締結し、循環型社会の実現に向けたクリエイティブとマーケティングの融合を本格化。さらに一般社団法人 Planetary Platformers Initiative（PPI）にも加盟し、地球規模課題の解決を目指した産業横断の共創プロジェクトへ参画しています。

■「hide k 1896(R)」について

環境調和型ライフスタイルブランド「hide k 1896(R)」は、1896年創業の麻問屋を起源とし、“日本の美意識と環境調和の共存”をテーマに展開するブランドです。環境調和型素材の魅力を引き出すデザインを基軸に、テーブルウェア、アート、ファッション、インテリアなど多様なプロダクトを展開し、持続可能で洗練された生活文化の創出を目指しています。また、素材開発と連動した生産・リサイクルプロセスを取り入れ、製品が循環し続ける仕組みづくりにも取り組んでいます。

■「TRANSWOOD(R)」について

環境調和型素材ブランド「TRANSWOOD(R)」は、「100年循環する素材」をコンセプトに開発されました。木由来素材とバイオマス樹脂を独自に配合し、製品ライフサイクル全体における CO2 排出量およびプラスチック使用量の削減に寄与します。建築、家電、モビリティ、日用品、アートオブジェなど幅広い領域で用途開発が進んでおり、大手メーカーとの共同開発も展開中です。また、使用後は繰り返し再資源化できるリサイクル設計を採用し、産業横断型の循環スキーム構築を進めています。