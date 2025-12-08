【先行発売】年齢サイン*に、ふっくらとハリの一滴を。リニューアルした美容液が先行で手に入るHOLIDAY SETを発売！

株式会社ダイヤコーポレーション

株式会社ダイヤコーポレーション（所在地：東京都新宿区 代表取締役：太田 大哉）は、モデル・実業家のMALIA.が完全プロデュースするスキンケアブランド〈ANELA BEAUTY（アネラビューティー）〉より、自身の年齢と向き合い開発した、“ハリ不足”に寄り添う美容液「プランパーセラムリッチ」が先行で手に入るHOLIDAY SETを公式オンラインストアにて2025年12月15日（月）より発売いたします。

*乾燥やハリ不足

数量限定！ANELA BEAUTY HOLIDAY SET

販売日：2025年12月15日(月)12時発売

販売価格：ANELA BEAUTY HOLIDAY SET / \19,800

※12月22日より順次出荷

▼セット内容▼

・[美容液]プランパーセラムリッチ 1本

・[洗顔料]モイストパワーフェイスウォッシュ 1本

・[ノベルティ]オリジナルミラーヘアバンド＆リストバンド 1セット

リニューアルするプランパーセラムリッチの詳細

PLUMPER SERUM RICH/\19,800MOIST POWER FACE WASH/\2,750オリジナルヘアーバンドオリジナルリストバンド年齢サイン*の気になる肌に、ふっくらハリ感とツヤをチャージ。

ANELA BEAUTY PLUMPER SERUM RICH

30ml / \19,800

重ねるたびに、ふっくらとなめらかな手応え。

より効果を感じられるようリポソーム化した成分がハリを与えたい肌へアプローチし、どの角度からでも自信溢れる素肌へ。

デコルテやバストにも使用可能です。



●リニューアルポイント●

１.効果UPのため処方を変更

２.高機能リポソーム複合体*²を追加

３.水の代わりにフローラルウォーター*³配合

*¹乾燥やハリ不足 ²ヒト脂肪由来幹細胞順化培養液、カプリロイルジペプチド-１７、ヒアルロン酸アスコルビルプロピル(すべて整肌成分) *³ダマスクバラ花水(整肌成分)

POINT01：厳選した5種のハリ感成分*¹をより浸透*²するようリポソーム化

フェイスに使用する場合は直に届けるためスキンケアの一番最初に使用。

バストケアにも使用されることの多いボルフィリン*³は肌にハリとツヤを与えてくれます。

さらにハリ不足が気になる肌のために開発された成分を角質層まで浸透するよう5種のハリ感成分*¹を凝縮し新たにリポソーム化し配合。

肌表面がふっくらと満ちるよう、うるおいを抱き込み、いきいきとした印象へ導きます。

*¹グリセリン、水添ポリイソブテン、オレイン酸ポリグリセリル-１０、水添レシチン、ハナスゲ根エキス(すべて整肌成分) *²角質層まで *³ハナスゲ根エキス（整肌成分）

POINT02：3つの頼もしい複合成分が年齢サイン*¹の気になる肌やくすみ*²へアプローチ

ヒト脂肪細胞培養液*³にペプチド*⁴、ビタミンC誘導体・ヒアルロン酸*⁵まで結合した高機能リポソーム複合体をプラス。

ハリの不足やくすみ*²といった年齢肌の悩みにとことん向き合って開発。

ケアをするたびに肌の水分が保持され、ふっくらと満ちるハリが素肌の自信へと繋がります。

*¹乾燥やハリ不足 *²乾燥による *³ヒト脂肪由来幹細胞順化培養液(整肌成分) *⁴カプリロイルジペプチド-１７(整肌成分) *⁵ヒアルロン酸アスコルビルプロピル(整肌成分)

POINT03：水の代わりにダマスクローズフラワーウォーター*¹をベースとして配合

濃密でリッチなテクスチャーとともに、深い潤いを満たし、フローラルウォーター*¹が肌に透明感*²を与えます。

年齢を重ねた毛穴にもアプローチ*³、後に使うスキンケアの肌なじみをサポート。

外的刺激*⁴による肌荒れを予防し、大人肌のバリアを整えみずみずしくうるおいのある肌へ。

*¹ダマスクバラ花水(整肌成分) *²うるおいにより肌に明るい印象をもたらすこと *³肌を引き締めて毛穴を目立ちにくくすること *⁴乾燥

POINT04：バストやデコルテもOK

バストやデコルテといった、ハリを与えたい部分にもご使用いただけます。

ハリ不足を感じる箇所へ、重ねるたびにハリと輝きをもたらします。

BRAND CONCEPT

True beauty begins with self-confidence.

And love - is always the answer.



真の美は、自信から始まる。

そして愛は、いつだってその答え。

BRAND DIRECTOR

MALIA. (マリア）

1983年生まれ。経営者・モデル・タレント。4児の母。孫が2人。

MALIA. (マリア) として15歳でデビュー。以来、多くの女性誌専属モデルを務め、ファッションイベント等にも出演。その後、テレビ番組にも多数出演するなど人気を博す。2019年12月号より始まった女性誌『Domani』（小学館）の連載では、「経営者」「母」「一人の女性」という多角的な視点を通して自身の経験を赤裸々に語るなど、その言動は反響が大きく、多くの女性から支持を得ている。

経営者としては、2009年に「Anela Inc.」を立ち上げ、ブラジリアンワックスサロン“Moalani(モアラニ)”他、多数のアパレルブランドディレクターを務め、ビューティーブランド“Anela Beauty”を手がけるなど、ANELAONLINEとしてEC事業を幅広く展開。

2022年に三男の進学を考えてアラブ首長国連邦の都市Dubaiへ移住。2023年には「Anela Holdings」へと会社をホールディングス化し、Dubaiにも会社を設立。

2024年3月、新保 真里有として『こどもも自分も一緒に幸せになる 育児育自論』（1760円／A-Works）を発売。躍進し続けている。

▶公式Instagram：https://www.instagram.com/official.malia/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42551/table/518_1_66efe3003aa393115409d76c6e440fbf.jpg?v=202512081158 ]

お問い合わせ先

株式会社ダイヤコーポレーション

ANELAONLINE

URL：https://anela.online/

E-MAIL：info@anela.online

TEL：03-6910-5085