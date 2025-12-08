【ホテル椿山荘東京】L′OCCITANE×ホテル椿山荘東京のコラボレーション「桜ステイプラン」2種を 2月6日より提供

藤田観光株式会社

ホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：千尋 智彦）は、自然の恵みとともに心豊かに暮らすラグジュアリーなライフスタイル「Art de Vivre-アール・ド・ヴィーヴル（暮らしの芸術）」を提案するライフスタイルコスメティックブランド「ロクシタン（L’OCCITANE）」とコラボレーションした期間限定のステイプランを、2026年2月6日（金）より提供いたします。

◇桜の彩りと香りに包まれる、客室で愉しむ“春の贅沢体験”

当ホテルの桜シーズンは、2月の早咲きの河津桜や寒緋桜から始まり、4月中旬の八重桜まで、約20種100本が順に花を咲かせる“2ヵ月以上にわたる春景色”が特長です。期間中は、ガーデンビューの客室からも庭園からも異なる桜の表情をお楽しみいただけます。そのほか、庭園内に約100種2,300本ある椿の花も同時期に見ごろを迎えるため、ホテル椿山荘東京ならではの椿と桜の共演も見どころです。

「ラグジュアリーアフタヌーンティー in 桜ビューバススイート」は、ホテルに1室しかないビューバススイートでお花見を満喫できる特別なステイプランです。桜景色を望むバスタブで泡風呂に浸かりながらロゼシャンパンを傾けたり、客室内で季節限定の「桜×ストロベリーアフタヌーンティー」を堪能したりと、プライベートな春の贅沢をご体験いただけます。お部屋には、ロクシタンのバスアメニティや桜香るギフトコレクションをご用意。滞在中はエグゼクティブラウンジ「ル・シエル」もご利用いただけ、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

また、より気軽に桜の季節にご滞在いただける「L’OCCITANE 桜ステイ」では、新フレグランスコレクションの桜とチェリーの香りを詰め込んだギフトセットをプレゼントいたします。可憐な香りに包まれるホテルステイはもちろん、ご自宅に戻ってからも春の余韻を楽しみたい方におすすめの内容です。

◇癒しのロクシタンスパでも期間限定のプレゼントをご用意

ホテル椿山荘東京の庭園から着想を得て誕生した世界で唯一のスパメニュー「ガーデン シークレット シグネチャートリートメント」を提供する「悠 YU, THE SPA by L’OCCITANE」では、桜の季節に合わせたケアアイテムをご用意しています。ロクシタンスパの開発責任者が来日時に当ホテルの庭園に感銘を受けて生まれたオリジナルメニューで、フェイシャルとボディケアを組み合わせた贅沢なトリートメントを桜の香りとともにご体験いただけます。期間中にご利用の方には、春の香りを持ち帰れるロクシタンのプチギフトもプレゼントいたします。

- ステイプラン概要

ラグジュアリーアフタヌーンティー in 桜ビューバススイート

桜咲く庭園を眼下に、ホテルに1室だけの特別なスイートルームでアフタヌーンティーを。桜香る泡風呂で、シャンパンを傾けるのも一興です。窓から、また庭園内では早咲きのものから順に開花する桜のお花見をお楽しみください。

■期間：2026年2月6日（金）～4月12日（日）

■予約：2025年12月11日（木）12:00 より受付開始

■料金：ビューバススイート（93平方メートル ）

1室2名様ご利用時 269,400円～ ※消費税・サービス料込み、宿泊税別

■内容：

・選べるご朝食（エグゼクティブラウンジ・インルームダイニング・和洋レストラン）

・お部屋で楽しむアフタヌーンティー

（季節の「桜×ストロベリーアフタヌーンティー」と紅茶1種類を大人人数分ご提供）

・お部屋にロゼシャンパン（フルボトル）をご用意（1室1泊につき1本）

・エグゼクティブラウンジ「ル・シエル」のご利用

・スパ施設のご利用（プール・温泉・フィットネスジム）

・L'OCCITANE バスアメニティ 計5点

・L'OCCITANE 桜香るギフトコレクション（お一人様1セット）計9点

※バスアメニティ、ギフトコレクションの詳細は特設ページをご参照ください。

■ご予約・お問い合わせ：03-3943-0996（9:00～20:00）

■URL：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/loccitane_sakura/

L'OCCITANE 桜ステイ

自宅でも桜の余韻をお楽しみいただけるギフト付きステイ。新フレグランスコレクションから、春の訪れを告げる桜とチェリーの香りをお届けいたします。

■期間：2026年2月6日（金）～4月12日（日）

■予約：2025年12月11日（木）12:00 より受付開始

■料金：プライムスーペリア シティ／ガーデンビュー（45平方メートル ）

1室2名様ご利用時 62,700円～ ※消費税・サービス料込み、宿泊税別

■内容 ：

・洋食・和食から選べるご朝食（レストラン）

・L'OCCITANE ギフトセット 計4点

※ギフトセットは、お一人様1セットずつ。詳細は特設ページをご参照ください。

■ご予約・お問い合わせ：03-3943-0996（9:00～20:00）

■URL ：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/loccitane_sakura/

―スイートルームご滞在のご案内―

「L'OCCITANE 桜ステイ」でも、スイートルームでのご滞在をお選びいただけます。

スイートルームにご宿泊のお客様はエグゼクティブラウンジ「ル・シエル」に、滞在中アクセス可能です。平日には、ご滞在の曜日によってお楽しみいただけるアクティビティもご用意しておりますので、ぜひお立ち寄りください。

■プラン料金：プライムエグゼクティブスイート シティ/ガーデンビュー（60平方メートル ）

1室2名様ご利用時 113,100円～ ※消費税、サービス料込み、宿泊税別

■スイートルーム特典：

・エグゼクティブラウンジ「ル・シエル」のご利用

・スパ施設（プール・温泉・フィットネスジム）のご利用

・駐車場のご利用無料 ※バレットパーキングサービスは含まれません。

- 「ガーデン シークレット シグネチャートリートメント」概要

■期間：2026年3月1日（日）～5月31日（日）

■料金：56,000円 ※消費税・サービス料込み

■内容：150分（フェイシャル90分＋ボディ60分）

■場所：悠 YU, THE SPA by L'OCCITANE

■ご予約・お問い合わせ ：03-3943-4785（10:00～21:00）

■URL：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/relaxation/spabyloccitane/#garden_secret

- ロクシタンとは

1976年に世界で最も生物の多様性に富んだ地、南仏プロヴァンスに生まれたロクシタン。以来、自然の恵みを享受し暮らしを芸術のように彩る、プロヴァンスのライフスタイルを届けてきました。自然と人に寄り添う「消費を再生に -Turn Consumption into Regeneration-」というブランドビジョンを掲げ、より美しい未来への変化を育んでいます。

- ホテル椿山荘東京とは

1952年開業のホテル椿山荘東京は、都心にありながら森のような庭園に佇むホテルです。

庭園のシンボルである三重塔「圓通閣」は、1925年に東広島から移築され、2025年に100周年を迎えました。国の登録有形文化財に指定され、都内に現存する三古塔の一つです。

また、四季折々の絶景や国内最大級の霧の庭園演出「東京雲海」は、2025年度グッドデザイン賞をはじめ、多くの賞を受賞いたしました。265室の客室では、都心のパノラマや庭園ビューを楽しむことができ、8つのレストランやスパ、38の宴会場など充実した施設を完備しています。庭園では桜や紅葉、蛍など四季の風情とともに、特別なひとときをお過ごしいただけます。

さらに、「フォーブス・トラベルガイド」4つ星を獲得し、「プリファードホテルズ & リゾーツ」の「L.V.X. Collection」にも加盟しています。

- 藤田観光について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして1948年に「箱根小涌園」、1952年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業しました。その後、1955年に会社を設立し、2025年11月7日に設立70周年を迎えました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP：https://www.fujita-kanko.co.jp

ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie