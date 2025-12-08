【たっぷり楽しめる“100gサイズ”が新登場！】大好評の「スコーン 絶品焼きとうもろこし」12月8日より全国コンビニエンスストアにて限定販売開始

株式会社湖池屋

株式会社湖池屋（社長：佐藤章）は、コーンスナック国内売上No.1※ブランド「スコーン」より、たっぷり楽しめる100gサイズの「スコーン 絶品焼きとうもろこし」を、2025年12月8日（月）に全国のコンビニエンスストア限定で発売します。

※インテージSRI＋ コーンスナック市場 2024年8月～2025年7月 累計販売金額

「スコーン」は1987年の発売以来、35年以上にわたりお客様に愛され続けている、湖池屋を代表するロングセラーブランドです。2022年3月に現代人の味覚に合わせて、さらに“カリッとサクッとおいしい”軽快な食感と濃密な味わいへと進化し、今まで以上に多くのお客様からご支持をいただいています。特に「絶品焼きとうもろこし」については、2023年11月の発売後1週間で100万袋※を達成する大ヒットを記録し、「スコーン」ブランドの躍進に大きく貢献しました。この度、「スコーン 絶品焼きとうもろこし」の好評を受けて、コンビニエンスストア限定で100ｇサイズを発売します。

※湖池屋出荷金額



「スコーン 絶品焼きとうもろこし」は、スコーンの生地に使用されている“とうもろこし”に着目して誕生した一品です。スコーンならではの、複層的で奥行きのある味付けにより、濃密な焼きとうもろこしの味わいを表現しています。さらに「一番搾り醤油」を使用し、本格的な風味や香ばしさで、とうもろこしの甘みをより一層感じられる味わいに仕上げています。



おひとりで思う存分お楽しみいただけるのはもちろん、家族・友人とのシェアにもぴったりなサイズです。「スコーン」ブランドを代表する大好評の味わい「絶品焼きとうもろこし」を、この機会にぜひご堪能ください。





【商品概要】

■商品名／内容量

「スコーン 絶品焼きとうもろこし」／100g



■価格

オープン価格



■発売日／販売先

2025年12月8日（月）／全国コンビニエンスストア限定



■「スコーン」ブランドサイト

(URL) https://sucorn.koikeya.co.jp/





【一般のお客様からのお問い合わせ先】

株式会社湖池屋 お客様センター

Tel.0120-941-751

受付：月～金 9：00～17：00 （祝日除く）