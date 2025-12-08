【アズールレーン】描き起こし全身タペストリー第三弾。1月8日（木）まで予約受付

株式会社ユートレジャー

株式会社ユートレジャー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：青木 興一、株式会社ケイ・ウノの連結子会社）は、スマートフォン向けゲームアプリ「アズールレーン」とのコラボレーションアイテム「描き下ろし全身タペストリー vol.3」の予約受け付けを2025年12月8日（月）～2026年1月8日（木）の期間、ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋にて行います。

このたびの新作は、KAN-SENたちが自分たちをモチーフにしたリング（指輪）を薬指にはめられている描き起こしイラストを使用した特大サイズのタペストリーの第三弾です。

対象キャラクター・描き起こしイラストレーター

『アズールレーン』とは

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/862_1_0e841316597eb0ffb327b4c95917b37b.jpg?v=202512080228 ]クリーブランドインプラカブルビスマルクエンタープライズジャン・バールフリードリヒ・デア・グローゼフッド島風ウルリッヒ・フォン・フッテン[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/862_2_1a38e21a3c945791af6e5a7b533ce3fd.jpg?v=202512080228 ]

2017年の9月のリリース以降、わずか1ヶ月で200万DLを突破したスマホゲーム『アズールレーン』。

本作は艦船を擬人化した女の子キャラの育成×シューティングRPG。

登場キャラも魅力溢れる娘たちばかりで、プレイヤーの感性に任せて色々な楽しみ方ができる適度な分量のストーリー性もオススメです！！

◆公式サイト：https://www.azurlane.jp/

◆公式X（旧Twitter）：https://x.com/azurlane_staff

株式会社ユートレジャー（U-TREASURE） https://u-treasure.jp/(https://u-treasure.jp/)

お客様のお問い合わせ窓口（ユートレジャーオンラインショップ）

◆お問い合わせフォーム＞＞ https://u-treasure.jp/contact

◆E-mail＞＞ onlineshop@u-treasure.jp

◆X（旧Twitter）＞＞ https://x.com/u_treasure_pr

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/utreasure_official

◆LINE＞＞ https://page.line.me/u-treasure

◆Facebook＞＞ https://www.facebook.com/utreasure.official