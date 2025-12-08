＜物流＞がわかれば世界が見えてくる！『図解でスッと頭に入る物流』12／22発売

株式会社昭文社ホールディングス◆シリーズ累計発行部数100万部突破！◆最新刊は現代社会の生命線「物流」をクローズアップ

株式会社昭文社ホールディングス（本社：千代田区麹町、代表取締役社長 黒田茂夫、東証コード：9475）とその子会社である株式会社昭文社（本社：同上、代表取締役社長 川村哲也、以下昭文社）は、このほど累計発行部数が100万部を突破した大人気シリーズ「スッと頭に入る」の最新刊として、『図解でスッと頭に入る物流』を2025年12月22日より発売することをお知らせいたします。

)) ニュースの裏側にある「物流」のドラマを可視化！ ((

＜表紙＞＜代表誌面＞

グローバル化が進む現代、私たちの暮らしは世界中を行き交う物流によって支えられています。しかし今、ウクライナ侵攻や中東情勢、中国の一帯一路構想、さらにはトランプ関税といった国際情勢の変化により、その物流網が大きな影響を受けています。

本書は、普段目に見えにくい物流の仕組みや、世界の物流拠点・輸送路、さらには各国の戦略や課題を、地図と図解を使ってわかりやすく解説した一冊です。

「2024年問題」や「スエズ運河の事故」、「自動運転技術」といった現代の重要トピックも網羅。モノの流れ（血流）を見ることで、国際社会や世界経済の仕組み（正体）がスッと頭に入ります。

)) 本書の注目ポイント ((

＜プロローグ 写真から《世界の物流》を見る＞＜世界物流市場の現在とこれから＞＜「経済の血流」物流の機能と役割＞＜物流は《経済の地図》＞＜シーレーンとは？＞＜日本の物流品質について＞＜国際貿易 日本はなにを取り扱っている？＞＜Column例 物流の未来を指し示す人流の変化＞＜Column例 「物流」「ロジスティクス」「サプライチェーン」のちがい＞＜Column例 未来をつくる「宇宙物流」＞

|| ビジュアルで直感的に理解

複雑な輸送ルートやサプライチェーンの仕組みを、豊富な地図や図版で解説。文字だけでは理解しにくい「モノの流れ」が一目でわかります。

|| 最新の物流トレンドを網羅

自動運転やドローン配送、物流DX（デジタルトランスフォーメーション）といった最新技術から、環境に配慮した「グリーンロジスティクス」まで、物流の「いま」と「これから」を解説します。

|| 世界と日本の物流事情を比較

アメリカ、ヨーロッパ、中国、東南アジアなど世界の物流事情に加え、島国である日本の物流の特徴や「ガラパゴス」とも呼ばれる独自ルール、災害対策などの国内事情も掘り下げます。

)) 誌面構成 ((

|| プロローグ 写真から＜世界の物流＞を見る

◆スエズ運河 ◆上海港・洋山埠頭 ◆マラッカ海峡 ◆貨物専用機 ◆大型物流センター

|| CHAPTER1 世界の物流の「いま」と「これから」

◆インターネット通販時代の新常識 ◆物流で世界の共通言語を作ったコンテナリゼーション ◆ワクチンを世界へ運んだコールドチェーン ◆「最適」なモノの動きをAIとともに考える物流DX ◆解決のための新しい取り組みとは？「ラストワンマイル」問題 ◆環境と運び手たちのこれからを守るためのグリーンロジスティクス ほか

|| CHAPTER2 知っておきたい物流の基本

◆モノの流れをコントロールする「経済の血流」物流の機能と役割 ◆物流の持つ6つの機能（輸配送・保管・荷役・流通加工・包装・情報） ◆あらゆる場所をつなげる国内輸送の要・トラック輸送 ◆陸路での長距離輸送の中心となる・鉄道輸送 ◆大量輸送の担い手として国際物流を支える・海上輸送 ◆スピードなら随一の輸送手段・航空輸送 ほか

|| CHAPTER3 地図で読み解く世界の物流事情

◆モノの流れを見れば世界の力関係がわかる ◆アメリカの東西を結ぶ巨大な輸送網（大陸横断鉄道・ハイウェイ） ◆成長のカギになった現代のシルクロードと巨大EC市場（中国） ◆国際物流の大動脈・海上輸送の根幹となるシーレーン ◆船舶輸送上の戦略的な要衝「チョークポイント」 ほか

|| CHAPTER4 くらしを支える日本の物流事情

◆トラックと船が中心？ 四方を海に囲まれた日本で生まれた独自の輸送スタイル ◆都市と都市をつなぐ内陸物流の中心・高速道路と鉄道網 ◆物流業界の人手不足が深刻化！「2024年問題」 ◆災害大国日本 困難を乗り越えながら目指す非常事態でも止めない物流 ほか

)) 監修者プロフィール ((

|| 小野塚 征志（おのづか・まさし）

ローランド・ベルガー パートナー。慶應義塾大学大学院修了後、富士総合研究所などを経て現職。ロジスティクス／サプライチェーン分野を中心に、企業経営を支援する多様なコンサルティングを展開。経済産業省「産業構造審議会 商務流通情報分科会流通小委員会」委員、国土交通省「総合物流施策大綱に関する検討会」構成員などを歴任。

近著に『ロジスティクスがわかる』『ロジスティクス 4.0』『サプライウェブ』（いずれも日経 BP）、『DX ビジネスモデル』（インプレス）など。

)) 商品概要 ((

商品名 ： 『図解でスッと頭に入る物流』

体裁・頁数 ： B5変判、本体144頁

発売日 ： 2025年12月22日

全国の主要書店、オンラインストアで販売

定価 ： 1,980円（本体1800円＋税10%）

出版社 ： 株式会社 昭文社

↓本リリースのPDFはこちらからダウンロードしていただけます。

https://prtimes.jp/a/?f=d7916-780-ce4ebfaf573acfb82070aff7a435b286.pdf