岐阜県・関市発祥のトーヨーキッチンスタイル、ふるさと納税返礼品提供開始　第一弾はテーブル「オリガミ」

2025年12月8日（月）、株式会社トーヨーキッチンスタイル（取締役社長 清本英嗣）は、創業の地である岐阜県関市へのふるさと納税返礼品の提供を開始いたします。その第一弾として、トーヨーキッチンスタイル オリジナルテーブル「オリガミ」を提供いたします。今回のふるさと納税返礼品への参加は、当社の原点である関市への感謝を示すとともに、90年以上にわたって関市で積み重ねたトーヨーキッチンスタイルが誇る「クラフトマンシップ」の魅力を全国の皆さまに届けるための新たな取り組みです。

◆《第一弾》お礼の品対象家具

ふるさと納税のお申し込みはこちら

・オリガミ18090：https://item.rakuten.co.jp/f212059-seki/10004878/

・オリガミスクエア：https://item.rakuten.co.jp/f212059-seki/10004877/

・オリガミレクタングルロー：https://item.rakuten.co.jp/f212059-seki/10004881/

・オリガミ2 18090：https://item.rakuten.co.jp/f212059-seki/10004880/

・オリガミ２スクエア：https://item.rakuten.co.jp/f212059-seki/10004879/

・オリガミ2レクタングルロー：https://item.rakuten.co.jp/f212059-seki/10004882/

日本の折り紙から着想したオリジナルテーブル「オリガミ」

一見、多角的・多面的で複雑に見えるステンレスの脚部は、実際にはとてもシンプルなつくり。一枚の紙 を折ることで、さまざまな姿に形を変え、同時に構造的な強度を保つことができるように変化する折り紙をヒントにデザインしました。緊張感のある日本の美学が表現されています。

オリガミ 18090

サイズ：W180/D90/H75.2cm

材質：トップ：HPL・ステンレス

脚：ステンレス鏡面仕上げ・スチール塗装仕上げ

オリガミスクエア

サイズ：W120/D120/H75.1cm

材質：トップ：HPL・ステンレス

脚：ステンレス鏡面仕上げ・スチール塗装仕上げ

オリガミレクタングルロー

サイズ：W120/D60/H36cm

材質：トップ：HPL

脚：ステンレス鏡面仕上げ・スチール塗装仕上げ

オリガミ2 18090

サイズ：W180/D90/H75.2cm

材質：トップ：HPL・ステンレス

脚：ステンレス鏡面仕上げ・スチール塗装仕上げ

オリガミ2スクエア

サイズ：W120/D120/H75.2cm

材質：トップ：HPL・ステンレス

脚：ステンレス鏡面仕上げ・スチール塗装仕上げ

オリガミ2レクタングルロー

サイズ：W120/D60/H36cm

材質：トップ：HPL

脚：ステンレス鏡面仕上げ・スチール塗装仕上げ

◆関市とトーヨーキッチンスタイル

トーヨーキッチンスタイルは1934年、岐阜県関市にて「合名会社 東洋食器製作所」として創業しました。創業以来、一貫して磨き続けてきたステンレス加工の技術は、機械では難しい職人の手仕事によって支えられ、当社のものづくりの礎となっています。

関市で積み重ねた精密技術とクラフトマンシップは、現在の「住むをエンターテインメント」を理念としたキッチン・家具づくりへと受け継がれています。約90年にわたり当社のモノづくりを支えてきたこの“原点の地”への感謝の気持ちから、今回のふるさと納税返礼品提供によって関市をより盛り上げていきたいと考えています。

https://prtimes.jp/a/?f=d86100-70-63272a03421cad557640083e7e2c1923.pdf

■TOYO KITCHEN STYLE

1934 年岐阜県関市にて創業。「住むをエンターテインメント」を理念とし、キッチンを中心とした家全体のインテリアをコーディネート、販売している。ステンレスの洋食器メーカーとしての創業時からクラフツマンシップを大切にし、現在も熟練した自社職人の手作業によるステンレス加工技術を活かしたキッチンを製作している。キッチンを料理する道具ではなく人生を楽しくするための場所として考え、 日本で初めてアイランドキッチンを発表し、世界で初めてキッチンにシャンデリアを合わせた。現在はシンク内で調理が完結する「パラレロ」、キッチンでの横移動をなくす「ゼロ動線キッチン」など独自の製品を展開。デザイン性、機能性共に日本のキッチン業界を牽引する。

インテリアはオリジナルだけでなく、世界で注目されるイタリアの「Kartell(カルテル)」やオランダの「moooi(モーイ)」の日本総代理店を務め、世界中から家具、照明、モザイク、プロダクトアー ト、ファッションを独自の目線でセレクトし、販売。ショールームを国内外 25カ所に構える。