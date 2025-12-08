＜梅小路ポテル京都＞親子で夢中！遊びながら英語とふれる「英語 DE クリスマスパーティー」～北欧スウェーデン式クリスマス～

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

株式会社JR西日本ホロニック(京都市下京区/代表取締役 長田一郎)が運営するUmekoji Potel KYOTO（梅小路ポテル京都／総支配人 松井美佐子）は、国境のないお家ULUの企画・運営協力のもと、冬の特別な思い出を創造する「英語DEクリスマスパーティー」を2025年12月21日（日）に開催いたします。

午前10時30分から12時まで、梅小路ポテル京都2Fにあるプレあわいの間（ま）「Park」にて、スウェーデンの北欧クリスマス文化を英語で体験できる多彩なアクティビティをご用意。お子さまから大人まで、家族みんなで心温まるクリスマスのひとときをお過ごしいただけます。

本イベントでは、スウェーデンのクリスマス文化を象徴する「ルシア祭紹介」をはじめ、思い思いのデザインで作る「王冠作り」、みんなで盛り上がる「ビンゴ大会」、お菓子が飛び出す「ピニャータ割り」、そして「ノエル探し」や「サンタからのプレゼントタイム」など、バラエティ豊かなアクティビティが目白押しです。

これらのプログラムはすべて英語で進行されますが、やさしい表現やジェスチャーを交え、英語に不安があるお子さまや保護者の方でも、遊びながら自然に英語にふれ、楽しくご参加いただけます。

※時間の都合上すべてのプログラムが進行できない場合もございます。

パーティー概要

「英語 DE クリスマスパーティー」～北欧スウェーデン式クリスマス～

日 時：2025年12月21日(日) 10:30～12:00

開催場所：梅小路京都ポテル２階「Park」

料 金：2,750円（税込）～ ※参加人数により変動します。

保護者＋お子さま1名 2,750円（税込）

保護者＋お子さま2名 3,850円（税込）

保護者＋お子さま3名 4,950円（税込）

ドレスコード：白い服(できれば上下)

※保護者は2名まで無料です。

※参加費にはお子さま1名分＋同伴家族(大人2名まで)が含まれます。

※兄弟姉妹など追加でアクティビティに参加される場合は1名につき1,100円（税込）となります。

※0歳児ご兄弟様は無料です。

※梅小路京都ポテルにご宿泊のお客様、国境のないお家ULU会員さま限定で、お子さまの人数に関わらず、合計金額から500円（税込）引きとなります。

※ルシア祭りでは、スウェーデンをはじめとする北欧諸国の長く暗い冬に「光」をもたらす聖ルチアの象徴として伝統的に白い服が着用されます。お子さまとご一緒に特別な時間をお楽しみいただくために、参加される保護者の方も、可能であれば白い服でご参加ください。

お申込み：https://forms.gle/3e7f8UtRaB1nDeNX9

お問い合わせ：https://lin.ee/y456s4w

国境のないお家ULU

※アクティビティイメージ

国籍や文化、世代を超えて、訪れるすべてのお客様を大切な家族のように迎え入れ、心温まる交流と、ここでしか味わえない豊かな体験を提供したいという願いが込められています。異文化が交わり、新たな発見が生まれる場所として、誰もが

安心して心豊かに過ごせる「もう一つの家族の家」のような存在を目指しています。

【コメント】

国によってもクリスマスのスタイルは様々。

なかなか体験することのない北欧スウェーデンのクリスマスを、今年は英語で我々ULUのメンバーと一緒に体験されませんか？皆様のご参加お待ちしております！

Christmas traditions look different around the world.

This year, why not experience a warm and authentic Swedish Christmas-in English?

Join us for a unique celebration you don’t often get to experience.

We look forward to welcoming you!

〇インスタグラム：https://www.instagram.com/ulukyoto/

イベント会場「Park」

※イベント当日は貸し切りとさせていただきます。

会場であるポテル2階の「Park」は、梅小路公園というParkの中に「Park」をつくりました、というコンセプトの空間です。ご宿泊者はもちろん、1階「Cafe Polum」をご利用のお客様にもご利用いただけます。プロジェクターや音響設備も備え、木製のボールプールや、テーブルや椅子も設置していることから、イベント会場としてもご活用可能。幅広い世代にゆったり過ごしていただける空間です。

ーご利用時間ー

Restaurant・Cafeご利用の方 10:00-14:30

ご宿泊の方限定 7:00-10:00／15:00-22:00

▶「Park」の情報はこちら(https://www.potel.jp/kyoto/stay/#lnk05)

Umekoji Potel KYOTO（梅小路ポテル京都）

ポテルは「ポート(港)」と「ホテル」を組み合わせた造語。港のように価値ある出会いが行きかう場所から生まれる「ご縁」をつないで、まだ見ぬ京都へいざなう思いをこめたホテルとして、京都駅から1駅のＪＲ「梅小路京都西」徒歩約5分の場所に位置しています。周囲には緑豊かな梅小路公園、京都鉄道博物館、京都市水族館があり、アクセスの便に恵まれ、観光やビジネスに最適です。館内では、宿泊者専用のさまざまなアクティビティ施設を提供しており、アルコールや軽食を楽しめるオールインクルーシブのサービスで、充実した過ごしの価値を体験いただけます。また、ホテルとしてはめずらしい「梅小路銭湯 ぽて湯」が併設されており、旅の疲れを癒しリラックスできます。そのほか、宴会場やイベントスペースも備えており、会議やセミナー、各種パーティーにもご活用いただけます。観光からビジネスまで幅広いニーズにお応えする充実の設備とホスピタリティで、皆様をお迎えいたします。

【本件のお問合せ先】

株式会社JR西日本ホロニック 営業企画担当：岸田

E-mail：t-kishida@potel.jp

Umekoji Potel KYOTO（梅小路ポテル京都）TEL：075-284-1146

公式HP: https://www.potel.jp/kyoto/

