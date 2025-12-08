TikTok¤ÇÏÃÂê¤Î¿·»þÂå¥¸¥ã¥Ñ¥È¥ó¥·¥ó¥¬ー S.I.¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦Gold Digga ¤ÈÁÈ¤ó¤ÀºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥â¥ë¥Ò¥Í¡Ù¤ò12·î9Æü(²Ð)¥ê¥êー¥¹¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒJapaton¤Ï¡¢TikTok¤ÇÁíºÆÀ¸10²¯²óÄ¶¤¨¤Î¥Ð¥º¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥È¥ó¥·¥ó¥¬ーS.I.¤¬¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー Gold Digga¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥â¥ë¥Ò¥Í¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯12·î9Æü(²Ð)¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿
¢£³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜºî¤Ï¡È¼ºÎø¡É¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ò¼´¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌÀ¤ë¤¯Ä°¤±¤ë²¦Æ»¥ì¥²¥È¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿°ì¶Ê¡£
Àã·Ê¿§¤ÎÃæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëÑ³¤¤Îø¤ò¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¶»¤Ë»É¤µ¤ë¸ÀÍÕ¤È¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ÇÉ½¸½¤·¡¢Åß¤Î¾ð·Ê¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥ì¥²¥È¥ó¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ï¡¢BADHOP¤Î¡ÖLIFE STYLE¡×¤äßÖßÖ¤Î¡ÖNight dream¡×¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë°ÛÃ¼¤Î¥Óー¥È¥á¥¤¥«ー Gold Digga¤¬Ã´Åö¡£
åÌÌ©¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈS.I.¤Î»ý¤Ä¾ð½ïÅª¤ÊÉ½¸½¤¬Í»¹ç¤·¡¢¡ÈÅß¤ËÄ°¤¯¥ì¥²¥È¥ó¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Music Video
2025Ç¯12·î19Æü¸ø³«Í½Äê
¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§S.I.
¡Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾Ò²ðÊ¸¡Û
Ä¹ºê¸©¡¦ÂÐÇÏ½Ð¿È¡£14ºÐ¤Ç¥é¥Ã¥×¤Ë½Ð²ñ¤¤ÆÈ³Ø¤Ç³Ú¶ÊÀ©ºî¤ò³«»Ï¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¤ÏMC¥Ð¥È¥ë¡ÖUMB¡×¤ÇÊ¡²¬¡¦Ä¹ºêÂç²ñ¤È¤â¤ËBest4Æþ¤ê¡£17ºÐ¤ÇÊ¡²¬¤Ø°Ü½»¤·¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë¡£
20ºÐ¤Ç¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖRude Audition¡×Í¥¾¡¡£
ZeppÊ¡²¬¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡¢Def Tech¡¢AI¡¢AK-69¡¢ZEEBRA¤Ê¤É¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤òÌ³¤á¤ë¡£25ºÐ¤ÇÃÏ¸µ¤ËÌá¤ê¥°¥ëー¥×¡ÖZundare¡×¤ò·ëÀ®¡£iTunes1°Ì¡¢100Ëü²óºÆÀ¸Ä¶¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¿Í¸ý3Ëü¿Í¤ÎÂÐÇÏ¤Ç1,000¿ÍÆ°°÷¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÃ£À®¡£
2022Ç¯¤è¤ê¥½¥íÌ¾µÁ¡ÖS.I.¡×¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¡£¡Ö¼êÍ·¤Ó¤¹¤ó¤Ê¡×¡ÖDURA ½¤Íå¾ì¡×¤Ê¤ÉTikTok¤ÇÁíºÆÀ¸10²¯²óÄ¶¤Î¥Ð¥º¤ò³ÍÆÀ¡£¥½¥í3¥ö·î¤Ç200¿Í¥ï¥ó¥Þ¥ó¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢Ê¡²¬¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï1,000¿ÍÆ°°÷¥é¥¤¥Ö¤â¼Â¸½¡£
2023Ç¯¤Ë¾åµþ¸å¤Ï¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖTEASOBI¡×¤È¤·¤Æ1²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·Á´¹ñ¥¯¥é¥Ö¥Ä¥¢ー¤Ø¡£Music Circus Fukuoka(16,000¿Í)½Ð±é¤Ê¤É³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¡£
2024Ç¯¤«¤é¤Ï¥½¥í³èÆ°¤ËÀìÇ°¡£TikTok LIVE¤Ç¤Ï¿·¿Í²¦ Á´¹ñ2°Ì¡¿GOLDÉôÌç11°Ì¡¿Áí³Û3,000Ëü±ßÄ¶¤Î¥®¥Õ¥È³ÍÆÀ¤Ê¤É°µÅÝÅª¤ÊµÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£
¸½ºß¤Ï¡Ö²»³Ú ¡ß ±ÇÁü ¡ß TikTok LIVE¡×¤ò¼´¤È¤·¤¿³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¡¢1st EP¥ê¥êー¥¹¤È¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò½àÈ÷Ãæ
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿1
¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§GOLD DIGGA
¡Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾Ò²ðÊ¸¡Û
ÆÍÁ³¥·ー¥ó¤Ë¸½¤ì¤¿Äã²»°ÛÃ¼»ù GOLD DIGGAÍÄ¾¯¤Îº¢¤è¤ê¥Ô¥¢¥Î¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¡¢¥Õ¥ëー¥È¡¢¥Ñー¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ò¥Ùー¥¹¤ËÍÍ¡¹¤Ê³Ú´ï¤Ë¿Æ¤·¤à¡£
¥¯¥é¥Ö¥¸¥ã¥º¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢12ºÐ¤è¤êDJ¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£UK¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈUS¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼«Í³¼«ºß¤ËÁà¤ë¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¡£808¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î¥³ー¥É´¶¤ò»ý¤Ä¡£PC¤òÊÒ¼ê¤Ë¿§¡¹¤Ê¹ñ¤òÎ¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤ò¥Æー¥Þ¤Ëbeatmake¤ò¹Ô¤¦¡£¹ñÆâ³°¤Ë¤ÆCM¡¢·àÈ¼¤ò·Ð¸³¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥é¥Ã¥×¤ò¥ー¥ïー¥É¤ËÍÍ¡¹¤Ê¼«¿È¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¥Óー¥È¥á¥¤¥¥ó¥°¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Produce½è½÷³Ú¶ÊBADHOP¡ÖLIFE STYLE¡×¤ÏYouTube¾å¤Ç3,500Ëü°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸åÆÍÇ¡»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤ËÆÍÇ¡Éü³è¡¢Âè1ºîÌÜ¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿ßÖßÖ¡ÖNight dream¡×¤Ï¸®ÊÂ¤ß¥Á¥ãー¥È¤òÆÈÀê¤·¤¿¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ý¥Ã¥×¥»¥ó¥¹¤âÊ»¤»»ý¤ÁÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÊÉ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤ëB-BOY izm¤ò¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¥¹¥¥ë¤Ïº£¸å¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¸½ºß¤Ç¤ÏKVGGLV,ßÖßÖ,Yvng Patra,XAN,K!-Ki¤Ê¤É¤ò½é¤áÂ¿¿ô¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤ò¥¿¥¤,¥Þ¥ìー¥·¥¢,¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ø¤È¹¤²¥¿¥¤¤ËGOLD WORKS STUDIO Thai¤ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤¿Hiphop collective¡ÖNew Young City¡×¤ò¼çºÅ¤·¡¢Ëè·îÈà¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï30Ì¾°Ê¾å¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¡£
¢£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
Produced by Gold Digga (New Young City)
Mixing & Mastering by Gold Digga (New Young City)
supported by Gold Digga creative, New Young City