1985Ç¯ÃÂÀ¸¤Î¾¦ÉÊ¤âÉü³è¡ª¥¢¥È¥ì¾åÌî¤¬ÂçÀäÌÇÅ¸¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò2026Ç¯1·î2Æü(¶â)¤è¤ê³«ºÅ¡ª¾åÌî¤ËÁÉ¤ë¡¢ÀäÌÇ¥°¥ë¥áーÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤â½ªÎ»¤·¤¿¡¢ÀÎ¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬´ü´Ö¸ÂÄêÉü¹ïー
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥È¥ì(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶ ¹°¹Ô¢¨)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥È¥ì¾åÌî(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è)¤Ç¤Ï¡¢¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û(Åìµþ¡¦¾åÌî¸ø±à)¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¤ÎÆÃÊÌÅ¸¡ÖÂçÀäÌÇÅ¸―À¸Ì¿»Ë¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò¡¢2026Ç¯1·î2Æü(¶â)～1·î31Æü(ÅÚ)¤Î´ü´Ö¡¢¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤âÈÎÇä½ªÎ»¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¡ÖÀäÌÇ¥°¥ë¥á¡×¤ò¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒMV¡Ó
(1)¾åÌî¤ËÁÉ¤ë¡¢ÀäÌÇ¥°¥ë¥á ーÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤â½ªÎ»¤·¤¿¡¢ÀÎ¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬´ü´Ö¸ÂÄêÉü¹ïー
¥¢¥È¥ì¾åÌî¤Î¥«¥Õ¥§¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó12¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÖÂçÀäÌÇÅ¸¡×³«ºÅ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤âÈÎÇä½ªÎ»¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¡ÖÀäÌÇ¥°¥ë¥á¡×¤ò¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸³«´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î2Æü(¶â)～1·î31Æü(ÅÚ)
¡Úµþ¶¶ ÀéÉ¥²°(WEST 1F)¡Û
¡Ò¥¯¥ìー¥×¡¦¥ª¡¦¥Ð¥Êー¥Ì¡Ó
¡¦¡Ö¥¯¥ìー¥×¡¦¥ª¡¦¥Ð¥Êー¥Ì¡×
2,420±ß(ÀÇ¹þ)
2005Ç¯º¢¡¢Á´Å¹¥á¥Ë¥åーÅý°ì¤ÎÂçÇÈ¤Ë¤Î¤Þ¤ì¡¢ÀäÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤Î°ìÉÊ¡Ä¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¼«Á³¤Ê´Å¤ß¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤ä¡¢¤Û¤í¶ì¤¤¥¥ã¥é¥á¥ë¤¬Á´ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¡¢´Å¤µ¤ÎÃæ¤ËÂç¿Í¤ÎÍ¾±¤¤ò»Ä¤¹°ì»®¤Ç¤¹¡£
¢§ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü
1985Ç¯～2005Ç¯
¡Ú¥Ïー¥É¥í¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§(EAST 1F)¡Û
¡ÒRibeye Steak¡Ó
¡¦¡ÖRibeye Steak¡×
4,880±ß(ÀÇ¹þ)
2016Ç¯6·î¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¥á¥Ë¥åー¡£¥Á¥ã¥³ー¥ë¥°¥ê¥ë¤Î¥ê¥Ö¥¢¥¤¥¹¥Æー¥¤ËÆÃÀ½¥½ー¥¹¡¢²¹ÌîºÚ¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤or¥é¥¤¥¹ÉÕ¤¡£
¢§ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü
2016Ç¯
¡Ú¤¢¤ó¤ß¤Ä ¤ß¤Ï¤·(WEST 1F)¡Û
¡ÒÉü¹ïÆÃÊÌ¥¯¥êー¥à¤¼¤ó¤¶¤¤¡Ó
¡¦¡ÖÉü¹ïÆÃÊÌ¥¯¥êー¥à¤¼¤ó¤¶¤¤¡×
800±ß(ÀÇ¹þ)
2017Ç¯¼Â»Ü¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¡£¤ß¤Ï¤·¼«Ëý¤ÎËÌ³¤Æ»»º¤ÎÎ³¤¢¤ó¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢°É4Ëç¡¢Çò¶Ì4Î³¡¢Ç»¸ü¤Ê¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¡¢ÊÌ»®¤Î¤¤Ê¤³¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Ì£¤ÎÊÑ²½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü
2017Ç¯9·î～11·î
¢¨¤½¤ÎÂ¾¥á¥Ë¥åー¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.atre.co.jp/campaign/winter2025/ueno/#collaboration
(2)¥¢¥È¥ì¾åÌî¸ÂÄê¡ª¥¥é¥¥é²Ã¹©¡ÖÀäÌÇÀ¸Êª¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¡ÈÉ÷¡É³ä°ú¥«ー¥É¡×ÇÛÉÛ
³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢¡ÖÀäÌÇ¥°¥ë¥á¡×¤ò¤´ÃíÊ¸¤ÎÊý¤Ë¡¢¥¢¥È¥ì¾åÌî¸ÂÄê¤Î¡ÖÀäÌÇÀ¸Êª¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¡ÈÉ÷¡É³ä°ú¥«ー¥É¡×(Á´2¼ï¡Î¥¢¥Î¥Þ¥í¥«¥ê¥¹¡¢¥¿¥êー¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ï)¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥é¥¥é²Ã¹©¤Î¥«ー¥É¤Ï¡¢¥¢¥È¥ì¾åÌî¤À¤±¤Ç¤·¤«Æþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤¤¥ì¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥«ー¥É¤ËµºÜ¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤Ç¡¢ÂçÀäÌÇÅ¸¥Á¥±¥Ã¥È¤ò³ä°ú²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥¢¥Î¥Þ¥í¥«¥ê¥¹¡Ó
¡Ò¥¿¥êー¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ó
(3)ÂçÀäÌÇÅ¸¡ß¥¢¥È¥ì¾åÌî¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þー¡Ö¥¢¥È¥Ñ¥ó¡õ¥¢¥È¥Ñ¥ó¤ÎÈà½÷¡×
¡Ò¥¢¥È¥Ñ¥ó¡õ¥¢¥È¥Ñ¥ó¤ÎÈà½÷¡Ó
¥¢¥È¥ì¾åÌî¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þー¡Ö¥¢¥È¥Ñ¥ó¡õ¥¢¥È¥Ñ¥ó¤ÎÈà½÷¡×¤¬ÂçÀäÌÇÅ¸¥â¥Áー¥ÕÆ°Êª¤ËÊÑ¿È¤·³§¤µ¤Þ¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï´ÛÆâÁõ¾þ¤äÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Å¸³«´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î2Æü(¶â)～1·î31Æü(ÅÚ)
¥¢¥È¥ì¾åÌî¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þー¡Ö¥¢¥È¥Ñ¥ó¡õ¥¢¥È¥Ñ¥ó¤ÎÈà½÷¡×¤È¤Ï¡©
¡Ò¥¢¥È¥Ñ¥ó¡Ó
¡Ò¥¢¥È¥Ñ¥ó¤ÎÈà½÷¡Ó
¥¢¥È¥Ñ¥ó¡õ¥¢¥È¥Ñ¥ó¤ÎÈà½÷¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þー¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥È¥ì¾åÌî¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥È¥ì¾åÌî¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¾ðÊó¤ä¾åÌî¼þÊÕ¤Î³¹¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥È¥ì¾åÌî¸ø¼°Instagram¡§ https://www.instagram.com/atre.ueno/
Å¸Í÷²ñ³µÍ×
Å¸Í÷²ñÌ¾¡¡¡§ ÆÃÊÌÅ¸¡ÖÂçÀäÌÇÅ¸―À¸Ì¿»Ë¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡×
²ñ´ü¡¡¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)～2026Ç¯2·î23Æü(·î¡¦½Ë)
³«´Û»þ´Ö¡¡¡§ ¸áÁ°9»þ～¸á¸å5»þ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (Æþ¾ì¤Ï¸á¸å4»þ30Ê¬¤Þ¤Ç)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ëè½µ¶â¡¦ÅÚÍËÆü¤Ï¸á¸å7»þ¤Þ¤Ç³«´Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (1·î2Æü(¶â)¡¢3Æü(ÅÚ)¤ò½ü¤¯¡£Æþ¾ì¤Ï¸á¸å6»þ30Ê¬¤Þ¤Ç)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨¾ïÀßÅ¸¼¨¤Ï¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç³«´Û(Æþ¾ì¤Ï¸á¸å4»þ30Ê¬¤Þ¤Ç)
µÙ´ÛÆü¡¡¡¡¡§ ·îÍËÆü¡¢12·î28Æü(Æü)～2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ)¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1·î13Æü(²Ð)¤¿¤À¤·¡¢1·î12Æü(·î¡¦½Ë)¡¢2·î16Æü(·î)¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2·î23Æü(·î¡¦½Ë)¤Ï³«´Û
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§ ¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û(Åìµþ¡¦¾åÌî¸ø±à)(¢©110-8718 ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî¸ø±à7-20)
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡§ ¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¡¢NHK¡¢NHK¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò
¶¨»¿¡¡¡¡¡¡¡§ ¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¸÷Â¼°õºþ¡¢Áá°ðÅÄ¥¢¥«¥Ç¥ßー
¶¨ÎÏ¡¡¡¡¡¡¡§ ¹ñÎ©¶ËÃÏ¸¦µæ½ê¡¢»ºÁí¸¦ÃÏ¼ÁÄ´ººÁí¹ç¥»¥ó¥¿ー¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥ê¥ó¥¯
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://daizetsumetsu.jp
¡ÒÆÃÊÌÅ¸¡ÖÂçÀäÌÇÅ¸―À¸Ì¿»Ë¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡×¡Ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥È¥ì³µÍ×
¡Ú¥¢¥È¥ì¾åÌîÅ¹»ÜÀß³µÍ×¡Û
»ÜÀßÌ¾¡¡¡§ ¥¢¥È¥ì¾åÌî
½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî7-1-1
±Ä¶È»þ´Ö¡§ ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°/10:00～21:00 ¥ì¥¹¥È¥é¥ó/11:00～22:30
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢°ìÉô±Ä¶È»þ´Ö¤Î°Û¤Ê¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³¬¿ô¡¡¡¡¡§ ÃÏ¾å2³¬¡¢°ìÉôÃÏ²¼1³¬
Å¹ÊÞÌÌÀÑ¡§ Ìó6,500Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
Å¹ÊÞ¿ô¡¡¡§ 53¥·¥ç¥Ã¥×(2025Ç¯12·î8Æü¸½ºß)
¡ÚSC±¿±Ä²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥È¥ì
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4ÃúÌÜ1ÈÖ18¹æ
²ñ¼ÒÀßÎ©¡§1990Ç¯4·î2Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡§16²¯3ÀéËü±ß
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§¹â¶¶ ¹°¹Ô
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±Ø¥Ó¥ë¤Î´ÉÍý¤ª¤è¤Ó±¿±ÄÅù
±¿±Ä»ÜÀß¡§¥¢¥È¥ì·ÃÈæ¼÷¡¢¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»û¡¢¥¢¥È¥ìÀîºê¡¢¥¢¥È¥ì¾åÌîÂ¾
(¢¨)¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¹â¡×¤¬Àµ¼°É½µ