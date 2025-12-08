¼çºÅ¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¹ñºÝ³«È¯µ¡¹½¡ÊFASID¡Ë¡¢Âè£²£¹²ó¹ñºÝ³«È¯¸¦µæÂçÍè¾Þ¡¡·è¤Þ¤ë～£±£²·î£¸ÆüÈ¯É½～
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¹ñºÝ³«È¯µ¡¹½¡ÊFASID¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Âè£²£¹²ó ¡Ö¹ñºÝ³«È¯¸¦µæ ÂçÍè¾Þ¡× ¼õ¾ÞºîÉÊ¤òÁª½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£¸Æü¤Ë¡¢Æ±¼õ¾ÞºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾Þ¤ÏŽ¤¹ñºÝ³«È¯Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ¾©Îå¤ÈÂ¥¿ÊŽ¥ÎÉ½ñ¤ÎÈ¯·¡¤Ë»ñ¤¹¤ë¤¿¤áŽ¤Åö³ºÊ¬Ìî¤Î²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿»Ø¿Ë¤ò¼¨¤¹¸¦µæ¿Þ½ñ¤ò¸²¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼õ¾ÞºîÉÊÃø¼Ô¤Ë¤Ï Àµ¾Þ¡Ê½Ý¡Ë¤ª¤è¤ÓÉû¾Þ¡Ê£µ£°Ëü±ß¡Ë¤ò¡¢Æ±½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¤ÏµÇ°¤Î½Ý¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÊÄë¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥Ñ¥ïー -¥Õ¥©ー¥ÉºâÃÄ¤ÈÀï¸å¹ñºÝ³«È¯¥ì¥¸ー¥à·ÁÀ®¡Ù
ËÒÅÄ Åì°ì Ãø¡¡ ¡ÊÌÀÀÐ½ñÅ¹¡Ë
https://www.akashi.co.jp/news/n62743.html
¤³¤Î¼õ¾Þ¤ò½Ë¤·¡¢É½¾´¼°Åµ¡¦µÇ°¹Ö±é²ñ¡¡¡Ö¹ñºÝ³«È¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È½ªßá¡© -¥¢¥á¥ê¥«Äë¹ñ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È½ª¤ï¤ê¡×¤ò£²£°2£¶Ç¯£±·î£±£¶Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£±£³¡§£³£°～¡¢±÷¡§ÆüÈæÃ«¿Þ½ñÊ¸²½´Û¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¡Ë
¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¡¢¥×¥ì¥¹³Æ°Ì¡¢Åö³º¸¦µæ¤Ë´Ø¿´¤¬¤ª¤¢¤ê¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.fasid.or.jp/okita_memorial_prize/3_index_detail.php
¡Ê»²²ÃÌµÎÁ¡¦£±£²·î£±£°Æü¡Ê¿å¡ËFASID web¤«¤é¤´Íè¾ì¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã ¤¤¤º¤ì¤â¿½¹þ¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
¡ÚÁª É¾¡Û À¯ºö¸¦µæÂç³Ø±¡Âç³Ø Ì¾ÍÀ¶µ¼ø µÒ°÷¶µ¼ø ÂçÌî Àô
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¥Õ¥©ー¥ÉºâÃÄ¤ò»öÎã¤Ë¡¢Àï¸å¥¢¥á¥ê¥«¤ÎµðÂçÌ±´ÖºâÃÄ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃÂÀ¸¡¦±¿±Ä¤µ¤ì¡¢ÎäÀï´ü¥¢¥¸¥¢¤Ç¹ñºÝ³«È¯¤È¥½¥Õ¥È¥Ñ¥ïー·ÁÀ®¤Ë¤¤¤«¤Ê¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤«¤òÉÁ¤¤¤¿Îò»Ë¸¦µæ¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±ºâÃÄ¤¬½êÂ¢¤¹¤ëËÄÂç¤Ê»ñÎÁ¤ä´ØÏ¢Ê¸¸¥¡¢Ãø¼Ô¼«¿È¤Î¸½ÃÏÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¯ÎÏºî¤Ç¡¢£±£¹£µ£°～£¶£°Ç¯Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥É¡¢¥Ó¥ë¥Þ¡Ê¥ß¥ã¥ó¥Þー¡Ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÃ°Ç°¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ËÎÁ¤È¤·¤Æ¤âµ®½Å¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜ½ñ¤ÎÂî±ÛÀ¤Ï¡¢Ì±´ÖºâÃÄ¤òÃ±¤Ê¤ë¥Õ¥£¥é¥ó¥½¥í¥Ôー¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ê¹ñºÝÃá½ø¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥Ñ¥ïー¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Ê¤ª¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£ÎäÀï²¼¤Ç±ç½õ¤¬³°¸òÀïÎ¬¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¡¢¥Õ¥©ー¥ÉºâÃÄ¤ÏÈóÆ±ÌÁ¤ò·Ç¤²¤¿¥¢¥¸¥¢¤Î¿·¶½ÆÈÎ©¹ñ¤ò¼«Í³¼çµÁ·÷¤Ë°ú¤´ó¤»¤ëÊÆ¹ñÀ¯ºö¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢³Æ¹ñ¤Î»ØÆ³ÁØ¤È¶ÛÌ©¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¹ñ²È³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¿¼¤¯´ØÍ¿¤·¤¿¡£¤Ä¤Å¤¯¢
ÁªÉ¾¡§ https://www.fasid.or.jp/okita_memorial_prize/5_index_detail.php#award-28
¡¡¡¡
¡ÚÂçÍè¾Þ¤Ï¡Û¡¡¡¡ÅöºâÃÄ½éÂåÉ¾µÄ°÷²ñ²ñÄ¹¡¦¸µ³°Ì³Âç¿Ã ÂçÍèº´ÉðÏº»á¤òµÇ°¤·¡¢£±£¹£¹£·Ç¯ÁÏÀß¡£³«È¯±ç½õ¤ò´Þ¤à¹ñºÝ³«È¯Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ò¼ç¤¿¤ë¥Æー¥Þ¤È¤¹¤ë¸¦µæ¿Þ½ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢²áµî£±Ç¯´Ö¡ÊÂè£²£¹²ó¤Ï£²£°£²£´Ç¯£´·î¤«¤é£²£°£²£µÇ¯£³·î¡Ë¤Ë½éÈÇ¤¬¹ñÆâ¤Ç»ÔÈÎ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¸ì¤Î¸¦µæ¿Þ½ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¸øÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´¿äÁ¦¡¢¤´±þÊç¤Ë¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú£²£°£²£¶Ç¯ÅÙ¤ÏŽ¤Âè£³£°²ó¡Û¡¡¡¡¹ñºÝ³«È¯¤Î²ÝÂê¤Ï°ìÁØÊ£»¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬Åö³ºÊ¬Ìî¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¸¦µæ¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ë¤è¤¦¡¢¤½¤Î¾©Îå¡¦»Ù±ç¤Ë»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ËÜ¾Þ¤Î»ÈÌ¿¤È²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Âè£³£°²óµÇ°Ç¯¤Î¼õ¾Þ¸õÊäºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¸øÊç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤«¤éÎÉ½ñ¤Î¤´¾Ò²ð¡¦¤´¿äÁ¦¤ò´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¤Ä¤Å¤¯¢
Êç½¸°ÆÆâ¡§ https://www.fasid.or.jp/okita_memorial_prize/2_index_detail.php
¡Ì¤ª¤ª¤¤¿ ¤µ¤Ö¤í¤¦¡Í¡¡£±£¹£±£´Ç¯µìËþ½£ÂçÏ¢»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££±£¹£³£·Ç¯ÅìµþÄë¹ñÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¡¢Äþ¿®¾ÊÆþ¾Ê¡£Àï¸å¤Ï¡¢·ÐºÑ°ÂÄêËÜÉô¡¢·ÐºÑ´ë²èÄ£¤Ë¤Æ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¡££±£¹£¶£³Ç¯Æ±Ä£Áí¹ç³«È¯¶ÉÄ¹Âà´±¡¢£±£¹£¶£´Ç¯ÆüËÜ·ÐºÑ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ーÍý»öÄ¹½¢Ç¤¡¢ÆîËÌÌäÂê¤ä³«È¯±ç½õÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¡£¹ñºÝ³«È¯·×²è°Ñ°÷²ñ¡Ê¥Æ¥£¥ó¥Ðー¥²¥ó°Ñ°÷²ñ¡¦¥Ô¥¢¥½¥ó°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Î°Ñ°÷¤ä¡¢¡ØÀ®Ä¹¤Î¸Â³¦¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¤¿¥íー¥Þ¥¯¥é¥Ö¤Î¥á¥ó¥Ðー¤òÌ³¤á¤ë¡££±£¹£·£±Ç¯¹ñºÝ³«È¯¥»¥ó¥¿ーÍý»öÄ¹¡¢ £±£¹£·£³Ç¯³¤³°·ÐºÑ¶¨ÎÏ´ð¶âÁíºÛ¤Ê¤ÉÎòÇ¤¡¢£±£¹£·£¹Ç¯ÂçÊ¿À¯¸¢¤Ë¤Æ³°Ì³Âç¿Ã¡Ê～£¸£°Ç¯¡Ë¡£¤½¤Î¸å¤â¹ñºÝÂç³Ø³ØÄ¹¡¢ÂÐ³°·ÐºÑÌäÂê»ðÌä°Ñ°÷²ñºÂÄ¹¡¢FASID½éÂåÉ¾µÄ°÷²ñ²ñÄ¹¡¢¹ñºÝ³«È¯³Ø²ñ²ñÄ¹Åù¡¢¹ñºÝ³«È¯Ê¬Ìî¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÂÀ×¤ò»Ä¤¹¡££±£¹£¹£³Ç¯ÀÂµî¡£
¡Ú¹ñºÝ³«È¯µ¡¹½¡ÊFASID¡Ë¤È¤Ï¡Û¡¡£±£¹£¹£°Ç¯ÀßÎ©¡¢¹ñºÝ³«È¯¤ò»Ù¤¨¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤È¸¦µæ¡¢ÃÎ¼±¡¦¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬Ê¿ÏÂ¤ÇË¤«¤ËÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢À¯ÉÜ³«È¯±ç½õ¡ÊODA¡Ë¼Â»Ü¤«¤é´ë¶È¤ÎÅÓ¾å¹ñ¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù±ç¡¢Çî»Î¤Î³Ø°Ì¼èÆÀ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¾©³Ø¶â¡¢Í¥¤ì¤¿¸¦µæ¿Þ½ñ¤ò¸²¾´¤¹¤ë¹ñºÝ³«È¯¸¦µæÂçÍè¾ÞÅù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú Âè£²£¹²ó¡¡¿³ºº°Ñ°÷²ñ ¡Û
°Ñ°÷Ä¹ ¿ù²¼ ¹±É× ¡ÊFASIDÍý»öÄ¹¡Ë
°Ñ °÷ ³¨½ê ½¨µª (Ë¡À¯Âç³ØÈæ³Ó·ÐºÑ¸¦µæ½êµÒ°÷¸¦µæ°÷¡Ë
ÂçÌîÀô ¡ÊÀ¯ºö¸¦µæÂç³Ø±¡Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼øµÒ°÷¶µ¼ø¡Ë
ËÌÌî ¾°¹¨ (Áá°ðÅÄÂç³ØÍý¹©³Ø½Ñ±¡¹ñºÝÍý¹©³Ø¥»¥ó¥¿ー¶µ¼ø)
Âìß· »°Ïº (ÅìÍÎ±ÑÏÂ½÷³Ø±¡Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¡¥±¥¢¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÉûÍý»öÄ¹¡Ë
Ä«¸Í ·Ã»Ò (FASID ÀìÌ³Íý»ö¡Ë
¡Ú¹ñºÝ³«È¯¸¦µæÂçÍè¾Þ¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¡Û
https://www.fasid.or.jp/okita_memorial_prize/4_index_detail.php
¡ö¤¯¤ï¤·¤¯¤Ï¡¢ËÜ¾Þ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://www.fasid.or.jp/okita_memorial_prize/¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤ ¡£
～ ËÜ»ö¶È¤Ë¤Ï¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í »°°æ½»Í§¶ä¹Ô¹ñºÝ¶¨ÎÏºâÃÄ¤è¤ê½õÀ®¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ～