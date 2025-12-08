¡Ú13¡¦14Æü³«ºÅ¡Û12·î¤Ç¤â³°¤Ç³Ú¤·¤¯¡ª¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¤Ç½é¤Î¥¢ー¥Ð¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È
¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô)¤Ï12·î13Æü(ÅÚ)¡¦14Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥¹¥´µ»¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤È°ì½ï¤Ë¡¢500±ß¤Ç¥¢ー¥Ð¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¤¬ÂÎ¸³¤·ÊüÂê¤Î»Ò¶¡»²²Ã·¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¯¥í¥¹¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñー¥¯in¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê²°³°¥¹¥Úー¥¹¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥ë¥¯ー¥ë¡¦¥À¥Ö¥ë¥À¥Ã¥Á¡¦¤±¤ó¶Ì¡¦»Ø¥¹¥±¤Î4¶¥µ»¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¥Ã¥Á¥ó¥ï¥´¥ó¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï°û¿©¤ÎÈÎÇä¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸«¤Æ³Ú¤·¤à¡¢ÂÎ¸³¤·¤Æ³Ú¤·¤à¡¦¿©¤Ù¤Æ³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç¡¢Åß¤Ç¤â¡¢³°¤Ç¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬°ìÆü³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë(1)
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ³µÍ×
¡ü¡Ö¥¯¥í¥¹¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñー¥¯¡×
ÆüÄø¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)¡¦12·î14Æü(Æü)
»þ´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§11:00～16:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂÎ¸³»þ´Ö¡§Á°È¾11:00～12:30¡¿¸åÈ¾13:00～15:30
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂÎ¸³¼õÉÕ¡§10:45～15:00
¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡§Á°È¾12:30～13:00¡¿¸åÈ¾15:30～16:00
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»ûA´Û3³¬GREENING¹¾ì
Æþ¾ìÎÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§500±ß
´ë²è¡¦±¿±Ä¡¡¡¡¡§FREESTYLE SPACE¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¿³ô¼°²ñ¼ÒMoveX
¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë(2)
¥¯¥í¥¹¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñー¥¯¤Ï¡¢²°Æâ³°¤òÌä¤ï¤º¸Â¤é¤ì¤¿ÌÌÀÑ¤Ç¤âºÇÂç¸Â¤Ë¡ÈÂÎ¸³²ÁÃÍ¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Àß·×ÎÏ¤È±é½ÐÎÏ¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥¢ー¥Ð¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê²°³°¥¹¥Úー¥¹¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥ë¥¯ー¥ë¡¦¥À¥Ö¥ë¥À¥Ã¥Á¡¦¤±¤ó¶Ì¡¦»Ø¥¹¥±¤Î4¶¥µ»¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Å¸³«¡£½é¿´¼Ô¤Ç¤âOK¡ª¥×¥í¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤¬Ä¾ÀÜ¥ì¥¯¥Á¥ãー¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥äー¤¿¤Á¤¬¡¢°µ´¬¤Î¥¹¥´µ»¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡Ö¥¯¥í¥¹¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñー¥¯¡×¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸( https://freestyle-space.com/school/coppice/ )
¤Þ¤¿¤Ï
¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¥Ûー¥à¥Úー¥¸( https://www.coppice.jp/newsandevent/coppice/26717 )¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±«Å··è¹Ô¡¢¹ÓÅ·Ãæ»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û»ÜÀß³µÍ×
¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¤Ï¡¢¡ØGREENING¤·¤è¤¦¡£¡Ù(GREENING¡áÀ¸Ì¿ÎÏ¤È¿·Á¯¤µ¤ò²óÉü¤µ¤»¤Æ¡¢¼«Á³¤Ê¾õÂÖ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤â¤É¤¹¤³¤È)¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¤³¤ÎµÈ¾Í»û¤È¤¤¤¦³¹¤«¤é¡¢Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·Êý¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
(1)»ÜÀßÌ¾¾Î ¡§ ¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¡¡coppice KICHIJOJI
(2)½êºßÃÏ¡¡ ¡§ ¢©180-0004¡¡ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûËÜÄ®1ÃúÌÜ11ÈÖ5¹æ
(3)¸òÄÌ¡¡¡¡ ¡§ JRÃæ±ûÀþ¡¦ÁíÉðÀþ¡ÖµÈ¾Í»û±Ø¡×ËÌ¸ý¤è¤êÅÌÊâ2Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ µþ²¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¡ÖµÈ¾Í»û±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ2Ê¬
(4)·úÃÛ³µÍ× ¡§ ±ä¾²ÌÌÀÑ¡¡Ìó46,000m2/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ·úÊªµ¬ÌÏ¡¡AÅï¡¡ÃÏ²¼1³¬¡¦ÃÏ¾å7³¬¡¢BÅï¡¡ÃÏ²¼1³¬¡¦ÃÏ¾å9³¬
(5)Ãó¼Ö¾ì¡¡ ¡§ 100Âæ
(6)web¥µ¥¤¥È¡§ https://www.coppice.jp/
¥¢¥¯¥»¥¹MAP
¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û³°´Ñ
A´Û3³¬GREENING¹¾ì