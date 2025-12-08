¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô)¤Ï12·î13Æü(ÅÚ)¡¦14Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥¹¥´µ»¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤È°ì½ï¤Ë¡¢500±ß¤Ç¥¢ー¥Ð¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¤¬ÂÎ¸³¤·ÊüÂê¤Î»Ò¶¡»²²Ã·¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¯¥í¥¹¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñー¥¯in¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê²°³°¥¹¥Úー¥¹¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥ë¥¯ー¥ë¡¦¥À¥Ö¥ë¥À¥Ã¥Á¡¦¤±¤ó¶Ì¡¦»Ø¥¹¥±¤Î4¶¥µ»¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥­¥Ã¥Á¥ó¥ï¥´¥ó¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï°û¿©¤ÎÈÎÇä¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸«¤Æ³Ú¤·¤à¡¢ÂÎ¸³¤·¤Æ³Ú¤·¤à¡¦¿©¤Ù¤Æ³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç¡¢Åß¤Ç¤â¡¢³°¤Ç¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬°ìÆü³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£


¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë(1)



¢¡¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ³µÍ×

¡ü¡Ö¥¯¥í¥¹¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñー¥¯¡×

ÆüÄø¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)¡¦12·î14Æü(Æü)

»þ´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§11:00～16:00

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂÎ¸³»þ´Ö¡§Á°È¾11:00～12:30¡¿¸åÈ¾13:00～15:30

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂÎ¸³¼õÉÕ¡§10:45～15:00

¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡§Á°È¾12:30～13:00¡¿¸åÈ¾15:30～16:00

²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»ûA´Û3³¬GREENING¹­¾ì

Æþ¾ìÎÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§500±ß

´ë²è¡¦±¿±Ä¡¡¡¡¡§FREESTYLE SPACE¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¿³ô¼°²ñ¼ÒMoveX


¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë(2)


¥¯¥í¥¹¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñー¥¯¤Ï¡¢²°Æâ³°¤òÌä¤ï¤º¸Â¤é¤ì¤¿ÌÌÀÑ¤Ç¤âºÇÂç¸Â¤Ë¡ÈÂÎ¸³²ÁÃÍ¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Àß·×ÎÏ¤È±é½ÐÎÏ¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥¢ー¥Ð¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê²°³°¥¹¥Úー¥¹¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥ë¥¯ー¥ë¡¦¥À¥Ö¥ë¥À¥Ã¥Á¡¦¤±¤ó¶Ì¡¦»Ø¥¹¥±¤Î4¶¥µ»¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Å¸³«¡£½é¿´¼Ô¤Ç¤âOK¡ª¥×¥í¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤¬Ä¾ÀÜ¥ì¥¯¥Á¥ãー¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÂÎ¸³¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥äー¤¿¤Á¤¬¡¢°µ´¬¤Î¥¹¥´µ»¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£


¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡Ö¥¯¥í¥¹¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñー¥¯¡×¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸( https://freestyle-space.com/school/coppice/ )

¤Þ¤¿¤Ï

¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¥Ûー¥à¥Úー¥¸( https://www.coppice.jp/newsandevent/coppice/26717 )¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨±«Å··è¹Ô¡¢¹ÓÅ·Ãæ»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£

¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£



¢£¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û»ÜÀß³µÍ×

¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¤Ï¡¢¡ØGREENING¤·¤è¤¦¡£¡Ù(GREENING¡áÀ¸Ì¿ÎÏ¤È¿·Á¯¤µ¤ò²óÉü¤µ¤»¤Æ¡¢¼«Á³¤Ê¾õÂÖ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤â¤É¤¹¤³¤È)¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¤³¤ÎµÈ¾Í»û¤È¤¤¤¦³¹¤«¤é¡¢Ë­¤«¤ÊÊë¤é¤·Êý¤ò¹­¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£

(1)»ÜÀßÌ¾¾Î ¡§ ¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¡¡coppice KICHIJOJI

(2)½êºßÃÏ¡¡ ¡§ ¢©180-0004¡¡ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûËÜÄ®1ÃúÌÜ11ÈÖ5¹æ

(3)¸òÄÌ¡¡¡¡ ¡§ JRÃæ±ûÀþ¡¦ÁíÉðÀþ¡ÖµÈ¾Í»û±Ø¡×ËÌ¸ý¤è¤êÅÌÊâ2Ê¬

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ µþ²¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¡ÖµÈ¾Í»û±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ2Ê¬

(4)·úÃÛ³µÍ× ¡§ ±ä¾²ÌÌÀÑ¡¡Ìó46,000m2/

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ·úÊªµ¬ÌÏ¡¡AÅï¡¡ÃÏ²¼1³¬¡¦ÃÏ¾å7³¬¡¢BÅï¡¡ÃÏ²¼1³¬¡¦ÃÏ¾å9³¬

(5)Ãó¼Ö¾ì¡¡ ¡§ 100Âæ

(6)web¥µ¥¤¥È¡§ https://www.coppice.jp/


¥¢¥¯¥»¥¹MAP


¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û³°´Ñ


A´Û3³¬GREENING¹­¾ì