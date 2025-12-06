¡Ö³Ø¤Ö¾ì½ê¡×¤ò¤â¤¦°ìÅÙ ¨¡¨¡ ¥Ýー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥»Ô¤Î¶µ°é¥»¥ó¥¿ー¤¬¡¢ÈòÆñ¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø½¬´Ä¶À°È÷¤Ë¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï
¥Ýー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥»Ô¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤éÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë»ùÆ¸¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¶µ°é¥»¥ó¥¿ー¡ÖEducational Center Children of Ukraine¡ÊÂåÉ½ Natalia Voloshko¡Ë¡×¤¬¡¢¿·¹»¼Ë¤Î¶µ¼¼¤ËÉ¬Í×¤Ê´ù¡¦°Ø»Ò¡¦PC¡¦¥â¥Ë¥¿ー¤Ê¤É¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Ç¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤â»ÜÀß¤ËÂÐ¤·¼õ¤±Æþ¤ì¤Î´õË¾¤ÏÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀßÈ÷¤Ê¤É¤ÎÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡Ö³Ø¤Ö¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤òºÆ¤Ó¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢´ðÁÃÅª¤Ê³Ø½¬´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ëÌÜÅª¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇØ·Ê¡§Ä¹¤¯ÅÓÀÚ¤ì¤¿¶µ°é´Ä¶¤È¡¢¤¤¤ÞÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡Û
2020Ç¯¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤Æ2022Ç¯¤ÎËÜ¹ñ¤Î´íµ¡¤¬¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÏ¢Â³¤·¤Æ·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½ºß¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¶µ°é´Ä¶¤ÏÄ¹´üÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈòÆñÀè¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ï·è¤·¤ÆÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸À¸ì¡¦Ê¸²½¡¦À©ÅÙ¤¬°Û¤Ê¤ë´Ä¶¤Ç¡¢³Ø¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÂç¤¤ÊÉéÃ´¤òÈ¼¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢ÈòÆñÀè¤Ë¤ª¤±¤ëÌ±´Ö¤Î¶µ°é»Ù±ç¤ÎµòÅÀ¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë»Ù±ç³èÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢¸½¼Â¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È´ê¤¦»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢ºÂ¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð´õË¾¤Ï³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¸½¾õ¡§´ðËÜÅª¤ÊÀßÈ÷¤äÈ÷ÉÊ¤ÎÉÔÂ¤¬³Ø½¬µ¡²ñ¤òÀ©¸Â¡Û
Æ±¥»¥ó¥¿ー¤Ï¿·¹»¼Ë¤Î¥¹¥Úー¥¹¤³¤½³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶µ¼¼¤È¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ù¡¦°Ø»Ò¡¦PC¤È¤¤¤Ã¤¿È÷ÉÊ¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¯Îð¤â³Ø½¬Îò¤â°Û¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¡¢¸Â¤é¤ì¤¿ÀßÈ÷¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¼ø¶È¤òÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¶µ°é»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍýÇ°¤È¤È¤â¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¶µ°é´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£½¾¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜÉ¸¶â³Û¤Ï81Ëü±ß¤È¤·¡¢¤½¤Î»Ù±ç¶â¤Ï¡¢Educational Center Children of Ukraine ¤ËÁ´³ÛÁ÷¶â¤µ¤ì¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶µ¼¼´ù¡¦°Ø»Ò¡¢IT¡¦¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢µ¡´ï¤Î¹ØÆþÈñ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï All or Nothing Êý¼°¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜÉ¸¶â³Û¤ËÆÏ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð»Ù±ç¶â¤Ï°ì±ß¤¿¤ê¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸½ºß¤â¤Ã¤È¤âÀÚ¼Â¤ÊÉôÊ¬ ¨¡¨¡¡Ö¶µ¼¼¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤¹¤ëºÇÄã¸Â¤ÎÈ÷ÉÊ¡×¨¡¨¡ ¤ËÌÜÅª¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚEducational Center Children of Ukraine¤¬¹Ô¤¦»Ù±ç³èÆ°¡Û
¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢ÈòÆñÀè¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê´ðÁÃ¶µ°é¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Û¤Ê¤ë¼Ò²ñ¤Î¤Ê¤«¤ÇÆü¾ï¤ÎÀ¸³è¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³Ø¤Ö¤¿¤á¤Î¼´¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¥¢ー¥È¤ä²»³Ú¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿ Ê¸²½¡¦É½¸½³èÆ°¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤ÏÂ¾¼Ô¤ÎÊª¸ì¤ò¸ì¤ê¤Ë¤¯¤¤»þÂå¤Ç¤¹¡£·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤¬²áÅÙ¤ËÌä¤ï¤ì¡¢ÁÛÁü¤äÁÏºî¤ÎÌò³ä¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÁÏÂ¤Åª¤Ê»î¤ß¤ÏËÜÍè¡Ö¼ÂÂ¸¡×¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ï·Ð¸³¤ÎÂç¾®¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÁÛÁü¤·¡¢À¤³¦¤òÂª¤¨Ä¾¤·¡¢Ì¤Íè¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎÏ¤¬¸½ºß¤Î¼Ò²ñ¤Î¤Ê¤«¤ÇÇö¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¤¤Þ¡¢Ê¸²½¡¦É½¸½¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¶µ°é¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¤Ç¤¹¡£
¶µ°é¤È¤Ï¡¢ÃÎ¼±¤ÎÅÁÃ£¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ ¸½¼Â¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢´õË¾¤ò¼Â¸½¤·¡¢Ì¤Íè¤òÉÁ¤¯ÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤¹±Ä¤ß¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¸½ÃÏ¤È¤ÎÀÜÂ³¡§¥»¥ó¥¿ー¤ÎÆü¾ï¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡Û
¤´»Ù±ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿ー¤ÎÆü¾ï¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈó¸ø³«¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÊDiscord¡Ë¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£¶µ¼¼¤ÎÍÍ»Ò¡¢ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½àÈ÷¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏ¤Î³èÆ°¤ò²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤ÇÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£»Ù±ç¤ÎÀè¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤âÂ¿¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¤É¤³¤ËÆÏ¤¡¢²¿¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤¬¸«¤¨¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î»î¤ß¤Ç¤¹¡£¥»¥ó¥¿ー¤È»Ù±ç¼Ô¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³µÍ×¡Û
º£²ó¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÌÜÅª¤Ï¡Ö¿·¹»¼Ë¤Ë¤ª¤±¤ë³Ø½¬´Ä¶¤Î´ðÈ×¤òÀ°¤¨¤ë¡×¤³¤È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜÅª¡§¿·¹»¼Ë¤ÎÈ÷ÉÊ¡Ê´ù¡¦°Ø»Ò¡¦PC¡¦¥â¥Ë¥¿ー¡Ë¤ÎÀ°È÷Êý¼°¡§All or Nothing¡ÊÌÜÉ¸Ì¤Ã£¤Î¾ì¹ç¤ÏÁ´³ÛÊÖ¶â¡ËÌÜÉ¸¶â³Û : 81Ëü±ß´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î3Æü～2026Ç¯1·î31Æü¼Â¹Ô¼Ô¡§Office Giri¡Ê¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Ã´Åö¡Ë±¿±Ä¡§Educational Center Children of Ukraine¡Ê¥Ýー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥»Ô¡ËURL¡§https://readyfor.jp/projects/163157https://readyfor.jp/projects/163157
¡Ú·ë¤Ó¡Û
¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³Ø½¬´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÀßÈ÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Â¿´¤·¤ÆºÂ¤ê¡¢³Ø¤Ó¡¢É½¸½¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ø¤Ó¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î´Ä¶¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î»Ù±ç¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¡¹¤ÎÃÐ¤ß¤Ê¤¤¡¢ÉÔÃÇ¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¦¿Í¡¹¤Î±Ä¤ß¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤â¤Ã¤È¤â´ðÁÃ¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£³Ø¤Ó¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¾ì½ê¡×¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤É¤¦¤«ÎÏ¤ò¤ªÂß¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤¦¤«¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¡¢¤´ÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤´¼ÁÌäÅù¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢°Ê²¼¤ÎÏ¢ÍíÀè¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£Office GiriÃ´Åö¡§°¤Éô °ìÏ¯Email¡§info@officegiri.com¡ÊEducational Center Children of Ukraine¡Ëhttps://www.childrenofukraine.net/en