¥»¥ê¥¹¥¿³ô¼°²ñ¼Ò(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°ËÆ£ ¾µÀµ)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î14Æü(Æü)¤Ë¡¢ÊÆ°æ ²Å°ì ÀèÀ¸(Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÀ¸Ì¿°å²Ê³ØÉô¡¿¶µ¼ø)¤ò¹Ö»Õ¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¡¢°å»Õ¡¦»õ²Ê°å»Õ¤Ê¤É¤Î°åÎÅ½¾»ö¼Ô¸þ¤±ÌµÎÁZoom¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ØÅü¤È»é¤ÇÂÎ¤Ï²õ¤ì¤ë¡§Åü²½¥¹¥È¥ì¥¹¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ¸«¤É¤³¤í/¼ç¤Ê³Ø½¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡þ
¢£¡ØÅü¤È»é¤ÇÂÎ¤Ï²õ¤ì¤ë¡§Åü²½¥¹¥È¥ì¥¹¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡Ù
¢¨Âè11²óAGEsÅü²½Â¬Äê¥»¥ß¥Êー Special Edition
ÊÆ°æ ²Å°ì ÀèÀ¸ / Dr. Yoshikazu Yonei
Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÀ¸Ì¿°å²Ê³ØÉô¡¿¶µ¼ø
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í°å¿©Æ±¸»À¸Ìô¸¦µæºâÃÄ¡¿ÂåÉ½Íý»ö
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅü²½¥¹¥È¥ì¥¹¸¦µæ²ñ¡¿Íý»öÄ¹
1)¸½¾õ¤Ç¤Ï¥á¥¿¥Ü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿
2)Åü¤È»é¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
3)¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÄñ¹³À¤Ï¤Ê¤¼¹â¤Þ¤ë¡©
4)¥¢¥Ç¥£¥Ý¥Í¥¯¥Á¥óÊ¬Èç¤Ï¤Ê¤¼¸º¤ë¡©
5)Åü²½¥¹¥È¥ì¥¹(GS)¥±¥¢¤ÎÌÜÉ¸
¢¨¥ー¥ïー¥É¡§·ìÅü¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¥¹¥Ñー¥¯¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÀ¸¹çÀ®¡¢¥¢¥Ç¥£¥Ý¥Í¥¯¥Á¥ó¡¢TCA²óÏ©Âå¼Õ»ºÊª
¢§»²²ÃÅÐÏ¿(ÌµÎÁ)¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢§
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ic0AmXwdQgOM-848oBPqlg#/registration
¡þ¹Ö»Õ¾Ò²ð¡þ
ÊÆ°æ ²Å°ì ÀèÀ¸ / Dr. Yoshikazu Yonei
Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÀ¸Ì¿°å²Ê³ØÉô¡¿¶µ¼ø
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í°å¿©Æ±¸»À¸Ìô¸¦µæºâÃÄ¡¿ÂåÉ½Íý»ö
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅü²½¥¹¥È¥ì¥¹¸¦µæ²ñ¡¿Íý»öÄ¹
¡Ô¤´·ÐÎò¡Õ
1958Ç¯ ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì
1982Ç¯ ·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È
1986Ç¯ ·Ä±þµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»
1986～1989Ç¯ Center for Ulcer Research & Education (CURE), UCLA, µÒ°÷¸¦µæ°÷
1989～2005Ç¯ ÆüËÜ¹Ý´ÉÉÂ±¡Æâ²Ê
2005Ç¯ Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¶µ¼ø
2008Ç¯ Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÂç³Ø±¡À¸Ì¿°å²Ê³Ø¸¦µæ²Ê ¶µ¼ø¡¡¸½ºß¤Ë»ê¤ë
¡þÌµÎÁLive¥ª¥ó¥é¥¤¥óZoom¥»¥ß¥Êー³µÍ×¡þ
¢£ÈÖÁÈÌ¾
¡ØSunday Wellness Breeze¡ÙSeason 32 Stage 5
¢£³«ºÅÆü»þ
2025Ç¯12·î14Æü(Æü) 10:00～12:00
¢£³«ºÅ·Á¼°
Zoom¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー
¢£¥×¥í¥°¥é¥à
10:00¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¼çºÅ¼Ô°§»¢
10:20¡¡¡ØÅü¤È»é¤ÇÂÎ¤Ï²õ¤ì¤ë¡§Åü²½¥¹¥È¥ì¥¹¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡Ù
¡¡¡¡¡¡ ÊÆ°æ ²Å°ì ÀèÀ¸ / Dr. Yoshikazu Yonei
¡¡¡¡¡¡ Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÀ¸Ì¿°å²Ê³ØÉô¡¿¶µ¼ø
¡¡¡¡¡¡ ¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í°å¿©Æ±¸»À¸Ìô¸¦µæºâÃÄ¡¿ÂåÉ½Íý»ö
¡¡¡¡¡¡ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅü²½¥¹¥È¥ì¥¹¸¦µæ²ñ¡¿Íý»öÄ¹
12:00¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¢£»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ(ÇÛÉÛÍÑPDF¥Æ¥¥¹¥È¤Ï1,500±ßÀÇ¹þ)
¢£ÂÐ¾Ý
°å»Õ¡¦»õ²Ê°å»Õ¡¦ÌôºÞ»Õ¡¦°åÎÅ½¾»ö¼Ô¸ÂÄê¡¡¢¨°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ï¤´»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Äê°÷
1,000¿Í
¢£¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡¡§²¼µ¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ic0AmXwdQgOM-848oBPqlg#/registration
¢£´ë²è¡¦¼çºÅ¡§¥»¥ê¥¹¥¿³ô¼°²ñ¼Ò
Tel¡§03-3863-1003¡¡E-mail¡§ info@selista.jp
¢£Wellness Breeze site
https://www.well-br.jp
À§Èó¡¢Â¿¤¯¤Î°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
