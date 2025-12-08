¥»¥ê¥¹¥¿³ô¼°²ñ¼Ò(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°ËÆ£ ¾µÀµ)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î14Æü(Æü)¤Ë¡¢ÊÆ°æ ²Å°ì ÀèÀ¸(Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÀ¸Ì¿°å²Ê³ØÉô¡¿¶µ¼ø)¤ò¹Ö»Õ¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¡¢°å»Õ¡¦»õ²Ê°å»Õ¤Ê¤É¤Î°åÎÅ½¾»ö¼Ô¸þ¤±ÌµÎÁZoom¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ØÅü¤È»é¤ÇÂÎ¤Ï²õ¤ì¤ë¡§Åü²½¥¹¥È¥ì¥¹¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£


32-5¸«¤É¤³¤í


¡þ¸«¤É¤³¤í/¼ç¤Ê³Ø½¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡þ

¢£¡ØÅü¤È»é¤ÇÂÎ¤Ï²õ¤ì¤ë¡§Åü²½¥¹¥È¥ì¥¹¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡Ù

¢¨Âè11²óAGEsÅü²½Â¬Äê¥»¥ß¥Êー Special Edition

ÊÆ°æ ²Å°ì ÀèÀ¸ / Dr. Yoshikazu Yonei

Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÀ¸Ì¿°å²Ê³ØÉô¡¿¶µ¼ø

¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í°å¿©Æ±¸»À¸Ìô¸¦µæºâÃÄ¡¿ÂåÉ½Íý»ö

°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅü²½¥¹¥È¥ì¥¹¸¦µæ²ñ¡¿Íý»öÄ¹


1)¸½¾õ¤Ç¤Ï¥á¥¿¥Ü¤¬Áý¤¨¤Æ¤­¤¿

2)Åü¤È»é¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©

3)¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÄñ¹³À­¤Ï¤Ê¤¼¹â¤Þ¤ë¡©

4)¥¢¥Ç¥£¥Ý¥Í¥¯¥Á¥óÊ¬Èç¤Ï¤Ê¤¼¸º¤ë¡©

5)Åü²½¥¹¥È¥ì¥¹(GS)¥±¥¢¤ÎÌÜÉ¸


¢¨¥­ー¥ïー¥É¡§·ìÅü¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¥¹¥Ñー¥¯¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÀ¸¹çÀ®¡¢¥¢¥Ç¥£¥Ý¥Í¥¯¥Á¥ó¡¢TCA²óÏ©Âå¼Õ»ºÊª


¢§»²²ÃÅÐÏ¿(ÌµÎÁ)¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢§

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ic0AmXwdQgOM-848oBPqlg#/registration



¡þ¹Ö»Õ¾Ò²ð¡þ

¡Ô¤´·ÐÎò¡Õ

1958Ç¯ ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì

1982Ç¯ ·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È

1986Ç¯ ·Ä±þµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»

1986～1989Ç¯ Center for Ulcer Research & Education (CURE), UCLA, µÒ°÷¸¦µæ°÷

1989～2005Ç¯ ÆüËÜ¹Ý´ÉÉÂ±¡Æâ²Ê

2005Ç¯ Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¶µ¼ø

2008Ç¯ Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÂç³Ø±¡À¸Ì¿°å²Ê³Ø¸¦µæ²Ê ¶µ¼ø¡¡¸½ºß¤Ë»ê¤ë



¡þÌµÎÁLive¥ª¥ó¥é¥¤¥óZoom¥»¥ß¥Êー³µÍ×¡þ

¢£ÈÖÁÈÌ¾

¡ØSunday Wellness Breeze¡ÙSeason 32 Stage 5

¢£³«ºÅÆü»þ

2025Ç¯12·î14Æü(Æü) 10:00～12:00

¢£³«ºÅ·Á¼°

Zoom¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー

¢£¥×¥í¥°¥é¥à

10:00¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¼çºÅ¼Ô°§»¢

10:20¡¡¡ØÅü¤È»é¤ÇÂÎ¤Ï²õ¤ì¤ë¡§Åü²½¥¹¥È¥ì¥¹¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡Ù

12:00¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°

¢£»²²ÃÈñ

ÌµÎÁ(ÇÛÉÛÍÑPDF¥Æ¥­¥¹¥È¤Ï1,500±ßÀÇ¹þ)

¢£ÂÐ¾Ý

°å»Õ¡¦»õ²Ê°å»Õ¡¦ÌôºÞ»Õ¡¦°åÎÅ½¾»ö¼Ô¸ÂÄê¡¡¢¨°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ï¤´»²²Ã¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£

¢£Äê°÷

1,000¿Í

¢£¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡¡§²¼µ­¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ic0AmXwdQgOM-848oBPqlg#/registration

¢£´ë²è¡¦¼çºÅ¡§¥»¥ê¥¹¥¿³ô¼°²ñ¼Ò

Tel¡§03-3863-1003¡¡E-mail¡§ info@selista.jp

¢£Wellness Breeze site

https://www.well-br.jp


À§Èó¡¢Â¿¤¯¤Î°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û

¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§ ¥»¥ê¥¹¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¡¿Selista Inc.

½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©101-0032¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´äËÜÄ®1-5-8 ÅìµþÍºÀ±¥Ó¥ë4F

URL¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.selista.jp/

ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ °ËÆ£ ¾µÀµ

»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ °åÎÅµ¡´ï¡¢Íý²½³Øµ¡´ï¡¢·ò¹¯´ï¶ñ¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°