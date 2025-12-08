¹ç·×¤ÇÌó1,100¥Öー¥¹¤¬½ÐÅ¹¡ª¹¥´ñ¿´¤¬»É·ã¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö¡ÖÌ¾¸Å²°¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§2026¡×1/31(ÅÚ)¡¦2/1(Æü)³«ºÅ
Ì¾¸Å²°¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ(ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¡§ÄéÅÄ ÏÂµ×)¤Ï¡¢2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)¡¦2·î1Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥Éºî²È¤¬¼«¤éÀ©ºî¤·¤¿¼ê¤Å¤¯¤êºîÉÊ¤ò¼«Í³¤ËÈÎÇä¡¦Å¸¼¨¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌ¾¸Å²°¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§2026¡×¤ò¿á¾å¥Ûー¥ë(°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô)¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Ì¾¸Å²°¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§¤Ïº£²ó¤Ç2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
(1) ¹ç·×¤ÇÌó1,100¥Öー¥¹¤¬½ÐÅ¹¡ª¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤È½Ð²ñ¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö
(2) ºî²ÈËÜ¿Í¤¬½ÐÅ¹¡ª¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÁÛ¤¤¤Î¹þ¤â¤Ã¤¿°ìÉÊ¤òÃµ¤»¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È
(3) ½é¤á¤Æ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë¡ª28¼ïÎà¤ÎÂÎ¸³¶µ¼¼(¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×)¤ò³«ºÅ
¢£ ³«ºÅÌÜÅª
¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¤Þ¤ÇÁ´¹ñ12ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»ÔÌ±¤ÎºîÉÊÈ¯É½¤Î¾ì¡×¤ä¡Öºî¤ê¼ê¤ÈÇã¤¤¼ê¤¬Ä¾ÀÜ¸òÎ®¤Ç¤¤ë»ÔÌ±¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¼ê¤Å¤¯¤ê¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÊ¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¯Ì¾¸Å²°¤ÇÁ´¹ñ¤«¤éºî¤ê¼ê¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤êÊ¸²½¤Îº£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ Ì¾¸Å²°¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§2026
ÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ Á´¹ñ¤Îºî²È¤Ë¤è¤ë¼ê¤Å¤¯¤êºîÉÊ¤ä¿©ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¡¢ÂÎ¸³¶µ¼¼Åù
Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)¡¦2·î1Æü(Æü) 11:00～17:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÅöÆü·ô¤Ï16:40¤Þ¤ÇÈÎÇä
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ ¿á¾å¥Ûー¥ë
½ÐÅ¹¥Öー¥¹¡¡ ¡§ Ìó1,100¥Öー¥¹ ¢¨2Æü´Ö¹ç·×¡¦Í½Äê
Æþ¾ìÎÁ¡¡¡¡¡¡ ¡§ ÅöÆü·ô800±ß¡¢Á°Çä·ô700±ß ¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ Ì¾¸Å²°¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡ ¡§ https://ngy.handmade-marche.jp/
¸ø¼°Instagram¡§ https://www.instagram.com/handmade.marche/
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
(1) ¹ç·×¤ÇÌó1,100¥Öー¥¹¤¬½ÐÅ¹¡ª¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤È½Ð²ñ¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö
Ì¾¸Å²°¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÅù¤ÎºîÉÊ¤«¤é¡¢¾Æ¤²Û»Ò¤äÏÂ²Û»Ò¡¢Ä´Ì£ÎÁÅù¤Î¿©ÉÊ¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º20,000ÅÀ°Ê¾å¤Î¼ê¤Å¤¯¤êºîÉÊ¤¬²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤êÈÎÇä¡¦Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÅöÆü¤Ï2Æü´Ö¹ç·×¤ÇÌó1,100¥Öー¥¹¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤òÃµ¤¹¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤ÎºîÉÊ¤âºî²ÈËÜ¿Í¤¬ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ìÉÊ¡£
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¼ê¤Å¤¯¤êºîÉÊ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¿Ô¤¯¤·¤Î2Æü´Ö¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
(2) ºî²ÈËÜ¿Í¤¬½ÐÅ¹¡ª¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÁÛ¤¤¤Î¹þ¤â¤Ã¤¿°ìÉÊ¤òÃµ¤»¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È
ÅöÆü¤ÏºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤¿ºî²ÈËÜ¿Í¤¬½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Èー¥êー¤òºî²ÈËÜ¿Í¤«¤éÊ¹¤±¤ë¤Î¤Ï¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£
¡ÈÇã¤¤Êª¡É°Ê¾å¤ÎÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢2025Ç¯2·î¤ÎÁ°²ó³«ºÅ¤Ç¤Ï2Æü´Ö¹ç·×¤ÇÌó10,500¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¼ê¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ëºî²È¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤àÀ¼¤¬²ñ¾ìÃæ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(3) ½é¤á¤Æ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë¡ª28¼ïÎà¤ÎÂÎ¸³¶µ¼¼(¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×)¤ò³«ºÅ
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï½é¿´¼Ô¤Ç¤â30Ê¬～60Ê¬¤Ç´°À®¤Ç¤¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò28¼ïÎà³«ºÅ¡ª
¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤äÂ¿Æù¿¢Êª¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢»¨²ß¤ä¥¢ー¥ÈÅù¡¢¿Æ»Ò¤äÍ§¿ÍÆ±»Î¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤òÉý¹¤¯ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ºî²ÈËÜ¿Í¤¬ÀèÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃúÇ«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆºîÉÊºî¤ê¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô¤´»²¹Í¡Õ½ÐÅ¹ºîÉÊ¤ÈÂÎ¸³¶µ¼¼¤Î°ìÎã
¢¨³Æ²èÁü²¼¤ÎÌ¾¾Î¤Ïºî²ÈÌ¾(ÂÎ¸³¶µ¼¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¹Ö»ÕÌ¾)¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Îºî²È¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Ö½ÐÅ¹¾ðÊó¡×¥Úー¥¸¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Öー¥¹
¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÅù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤¬ÈÎÇä¡¦Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢
¥¹¥¿ー¥È¥é¥ó¥×
Nassun
¹©Ë¼À¾²¬
¢£ ¥Õー¥É¥Öー¥¹
¾Æ¤²Û»Ò¤äÏÂ²Û»Ò¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤äÃãÍÕÅù¤Î¿©ÉÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢
Re.BooooN¡ª
¥¯¥£ー¥ó¥Ü¥¢ー¥º
mochihi
¢£ ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×(ÂÎ¸³¶µ¼¼)¥Öー¥¹
¥¢ー¥È¤ä¥Õ¥¡¥ó¥·ー»¨²ß¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÅù¤ÎºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢
¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥¢¥ ÀµÌÚÆØ»Ò
¡ù¤«¤×¤ê～¤¹¡ù
minette gather