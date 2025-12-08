¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¡ßReebok INSTAPUMP FURY 94¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ý¥ó¥× ¥Õ¥åー¥êー 94)¤¬ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤ ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶ÈÉô¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥ó¥À¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖSTRICT-G¡×¤è¤ê¡¢2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â)10»þ¤«¤é¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×( https://p-bandai.jp/ )¤È¡¢¥êー¥Ü¥Ã¥¯¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¡ß¥êー¥Ü¥Ã¥¯¤Î¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¡¢INSTAPUMP FURY 94¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ý¥ó¥× ¥Õ¥åー¥êー 94)¡¢2¼ï¤ÎÍ½ÌóÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£STRICT-G¤È¥êー¥Ü¥Ã¥¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(´ë²è¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤)
¢¨¾¦ÉÊ¹ØÆþURL¡§ https://p-bandai.jp/strict-g/collaboration/reebok/
¡¦STRICT-G Reebok¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡ÙINSTAPUMP FURY 94¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ý¥ó¥× ¥Õ¥åー¥êー 94)
¥¹¥¿¥¸¥ª¥«¥éー¡ß¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤Î½é¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥·¥êー¥º¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¤È¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯³î¤Ä³×¿·Åª¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥«¥ë¥Á¥ãー¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥êー¥Ü¥Ã¥¯¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Î¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢1994Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢³×¿·Åª¤ÇÌ¤ÍèÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎINSTAPUMP FURY 94¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ý¥ó¥× ¥Õ¥åー¥êー 94¡Ë¡£¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥Àー¥Ñー¥Ä¤Ë¤ÏÈþ¤·¤¤¸÷Âô¤È¹â¤¤ÂÑµ×À¤ò»ý¤Ä¥Ñ¥Æ¥ó¥ÈÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î³Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥¶¡¦¥Ý¥ó¥×¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µ¡Ç½À¤âÈ´·²¡¢GQuuuuuuX¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¡¢RED GUNDAM¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¥¸¥ª¥ó¸ø¹ñ·³¤Î¥Þー¥¯¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¿¥ó¡Ê¹Ã¤ÎÉôÊ¬¡Ë¤Ë¤¢¤ë¥Ý¥ó¥×¥Üー¥ë¤ò²¡¤¹¤È¡¢¥¢¥Ã¥ÑーÆâÉô¤Î¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤¬ËÄ¤é¤ß¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤Î·Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥Òー¥ë¤Î¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ïµ¡ÂÎÈÖ¹æ¤ò¥×¥ê¥ó¥È¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Í»¹ç¤·¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Íú¤¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦´Ñ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇºîÉÊ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿ÍÍ¤Ê¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î°ìÂ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³Æ27,500±ß(ÀÇ¹þ)(Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ)
¡¦¼ïÎà¡¡¡¡¡¡¡¡¡§GQuuuuuuX¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡¿¥Ö¥ëー¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://p-bandai.jp/item/item-1000242198/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡RED GUNDAM¡Ê¥ì¥Ã¥É¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://p-bandai.jp/item/item-1000242199/
¡¦¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡¡¡§24～30cm
¡¦ÁÇºà¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥¢¥Ã¥Ñー¡§¹çÀ®Á¡°Ý/Å·Á³Èé³×¡¢¥½ー¥ë¡§¹çÀ®Äì
¡ãÍ½Ìó³«»Ï¡§2025Ç¯12·î12Æü(¶â)¡ä
¡¦¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×Æâ¡ÖSTRICT-G Online Store¡×
¾¦ÉÊ¹ØÆþURL¡§https://p-bandai.jp/strict-g/collaboration/reebok/
ÈÎÇä´ü´Ö¡¡¡¡¡§2025Ç¯12·î12Æü(¶â)10»þ～2026Ç¯1·î25Æü(Æü)23»þ
È¯Á÷·î¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯3·îÍ½Äê
¢¨½àÈ÷¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Úー¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã°ìÈÌÈÎÇä¡§2026Ç¯3·îÍ½Äê¡ä
¡¦STRICT-G¡¡Åìµþ¤ªÂæ¾ìÅ¹
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©135-0064¡¡ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÀÄ³¤1-1-10 ¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£Åìµþ ¥×¥é¥¶7F
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡§03-5579-6157
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～20:00¡¡¢¨ÅÚ¡¦Æü10:00～21:00¡¡
¡¦STRICT-G¡¡Åìµþ¥½¥é¥Þ¥ÁÅ¹
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©131-0045¡¡ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è²¡¾å1-1-2 Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥¿¥¦¥ó¡¦¥½¥é¥Þ¥Á4F
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡§03-5809-7328
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:00¡¡
¡¦STRICT-G¡¡NEOPASAÀÅ²¬(²¼¤ê)Å¹
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©421-1224¡¡ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÈÓ´Ö1258
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©²¼¤êÀþ ÀÅ²¬¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢Æâ)
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡§054-295-9121
±Ä¶È»þ´Ö¡§8:00～21:00¡¡
¡¦STRICT-G¡¡Â¿²ìSA(²¼¤ê)Å¹
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©522-0342¡¡¼¢²ì¸©¸¤¾å·´Â¿²ìÄ®ÉÒËþ»ûÀ¾Ã«66-31 Â¿²ìSA(²¼¤êÀþ)Æâ
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡§0749¡¾47¡¾3228
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00～20¡§00¡¡
¡ö¾Ü¤·¤¯¤ÏÅ¹ÊÞ¤ØÄ¾ÀÜ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ºß¸Ë¤Ï¾ï¤ËÊÑÆ°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þÅÀ¤Ç¤´´õË¾¤Î¾¦ÉÊ¤¬´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¡¦¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊÈÎÇä¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ»ÅÍÍÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆüËÜ¹ñ³°¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖSTRICT-G(¥¹¥È¥ê¥¯¥È ¥¸ー)¡×¤È¤Ï
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¡ÈCOOL JAPAN¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥á¥ó¥º¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢2012Ç¯4·î¤Ë¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥í¥ó¥ÈÅìµþÅ¹¡Ù¡¢¡ØNEOPASAÀÅ²¬Å¹¡Ù¤Î2Å¹ÊÞ¤òÆ±»þ´ü¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£¸½ºß¤Ï¹ñÆâ£´Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤È¤Ï
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ïº£¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¥áー¥«ー¸ø¼°¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ô¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥ó¥×¥é¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡¢¿©´á¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇËÉÙ¤ÊÉÊÂ·¤¨¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡× https://p-bandai.jp/
¢£¡ÖReebok(¥êー¥Ü¥Ã¥¯)¡×¤È¤Ï
¥êー¥Ü¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Ë¥ëー¥Ä¤ò»ý¤Ä¡¢¾ÝÄ§Åª¤«¤Ä³×¿·Åª¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥«¥ë¥Á¥ãー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï1895Ç¯¤Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¤Îºß¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤¿¡È¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥·¥åー¥º¡É¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤â¤Ê¤ª¡¢¶È³¦¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü¤Þ¤Ç¡¢¥êー¥Ü¥Ã¥¯¤Ï¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¬Ìî¤ËÀºÄÌ¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¤«¤é°¦¹¥²È¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤¹¤ëµ¡²ñ¡¢À½ÉÊ¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦80¤«¹ñ¡¢Ìó400¤ÎÆÈÎ©·¿Å¹ÊÞ¤¬¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ï13Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£