´Ø³Ø¤ò¼õ¸³¤·¤¿¤Î¤â»Ð¤Î¤Ò¤È¸À¡Ö¥â¥Æ¤ë¤Ç～¡×¤Ç¤¹¤·¡¢¾®Àâ²È¤ò»Ö¤·¤¿¤Î¤â»Ð¤ªÁ¦¤á¤Î°ìºý¤Ç¤¹¤·¡£

¢¡ABC¥é¥¸¥ª¡ØSUNSTAR presents ±ºÀîÂÙ¹¬¤Î·ò¹¯Æ»¾ì¥×¥é¥¹¡Ù¡¡
2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë / 12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë9:30～10:00¡¡£²½µÏ¢Â³¥²¥¹¥È¡§±öÅÄÉð»Î¡Êºî²È¡Ë¡¦±öÅÄ¤¨¤ß¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë
ABC¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー±ºÀîÂÙ¹¬¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡ØSUNSTAR presents ±ºÀîÂÙ¹¬¤Î·ò¹¯Æ»¾ì¥×¥é¥¹¡Ù¤Ï¡¢À¾Åç½¨½Ó¤µ¤ó¼ç±é¤Ç±Ç²è²½¤â·èÄê¤·¤¿¥ß¥¹¥Æ¥êー¾®Àâ¡ØÂ¸ºß¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¢±öÅÄÉð»Î¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
SNS¤ÎÈðëîÃæ½ý¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÀëÀïÉÛ¹ð¡£
º£¤ò¤¨¤°¤ê¼è¤ë¼Ò²ñÇÉ¾®Àâ¡ØÍÙ¤ê¤Ä¤«¤ì¤Æ¡Ù¤¬Ä¾ÌÚ¾Þ¥Î¥ß¥Íー¥È¡£
¼õ¾Þ¤Ê¤ë¤«¡©È¯É½Ä¾Á°¤Þ¤Ç¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿ÍÍ»Ò¤â¾ð·ÊÉÁ¼Ì¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ð¤Ç¤¢¤ê¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±öÅÄ¤¨¤ß¤µ¤ó¤¬Èô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¤·»ÐÄï½Ð±é¤¬¼Â¸½¡£ÃçÎÉ¤¹¤®¤ë»ÐÄï¤Î»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¥Èー¥¯¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
