´ØÀ¾¤ÇÁÒÉß¤òÌû¤·¤â¤¦¢öÁÒÉß»Ô»º¤¤¤Á¤´»î¿©¡õÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È

²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤Ç¤Ï2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËKITTEÂçºå¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹B¤Ë¤Æ¡¢ÁÒÉß¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´ØÀ¾¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¯¥é¥·¥²Ì¼Â»þ´Ö～Çã¤Ã¤Æ¡¢Ì£¤ï¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯³Ø¤ó¤ÇÎ¹¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÁÒÉß～¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤Ë´õ¾¯¤ÊÁÒÉß»Ô»º¤Î¤¤¤Á¤´¤Î»î¿©¤ä¡¢ÁÒÉß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢SNS±Ç¤¨¤¹¤ë¼Ì¿¿»£±Æ¤Ê¤É¡¢´ØÀ¾¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÁÒÉß¤ò´Ý¤´¤È³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥¯¥é¥·¥²Ì¼Â»þ´Ö―Çã¤Ã¤Æ¡¢Ì£¤ï¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯³Ø¤ó¤Ç Î¹¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÁÒÉß¢ö―
¢£ ³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë11:00～19:00
¢£ ²ñ¡¡¡¡¾ì¡§KITTEÂçºå¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹B¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3-3-5 KITTEÂçºå4F¡Ë
¢£ Æþ ¾ì ÎÁ¡§ÌµÎÁ¡ÊÍ½ÌóÉÔÍ×¡Ë
¢£ ¼ç¡¡¡¡ºÅ¡§ÁÒÉß»Ô
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¡Û
¢¡ ÁÒÉß»Ô»º¤¤¤Á¤´¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹¡ª
²¬»³¸©ÁÒÉßÃÏÊý»ÜÀß¤¤¤Á¤´¸¦µæ²ñ¤¬°é¤Æ¤ëµ®½Å¤Ê²¬»³¸©¥Ö¥é¥ó¥É¤¤¤Á¤´¤ò¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»î¿©¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´ØÀ¾¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤ÁÒÉß»Ô»º¤¤¤Á¤´¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¤¤Á¤´¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨»î¿©¡¦ÈÎÇä¶¦¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¡ SNS±Ç¤¨´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ªÁÒÉßÌë·Ê¥Ñ¥Í¥ë¤ÇµÇ°»£±Æ
ÁÒÉß¤ÎÈþ¤·¤¤Ìë·Ê¥Ñ¥Í¥ë¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢SNS±Ç¤¨¤¹¤ë¼Ì¿¿»£±Æ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢ÁÒÉß¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æー¥×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÁÒÉß¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¢¡ ¼êºî¤êÂÎ¸³¡Ö¤ª¤«¤ä¤Þ¶ÀÌß¡×¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
"¤¯¤é¤·¤½÷»ÒCollection"¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£ÁÒÉß»Ô»ùÅç¤Î¾ö±ï¤ò»È¤Ã¤¿¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¶ÀÌß¾þ¤êºî¤ê¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¤ªÀµ·î¡ª¿·Ç¯¤Î½àÈ÷¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦»þ´Ö¡§11:00～¡Ê½êÍ×»þ´Ö15～20Ê¬¡Ë¡¡¡¦Äê°÷¡§ÀèÃå30Ì¾¡¡¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢¡ »²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ÁÒÉß¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë²óÅú¡¢¤Þ¤¿¤Ï²¿¤«¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡ÖÁÒÉß¥¬¥Á¥ã¡×¤ò1²ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¥Üー¥ë¥Ú¥ó°ú´¹·ô¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¾Þ¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦ Æþ¾ìÌµÎÁ¡¦Í½ÌóÉÔÍ×¤Çµ¤·Ú¤Ë»²²ÃOK
¡¦ ¤³¤Î»þ´ü¡¢´õ¾¯¤ÊÁÒÉß»Ô»º¤¤¤Á¤´¤Î»î¿©¡õÈÎÇä
¡¦ SNS±Ç¤¨¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È´°È÷
¡¦ ÁÒÉß¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦ ¥¢¥ó¥±ー¥È¤ËÅú¤¨¤ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ëÁÒÉß¥¬¥Á¥ã
¡Ö´ØÀ¾¤ÇÁÒÉß¤òÌû¤·¤à¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Âçºå¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÁÒÉß¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤òÌ£¤ï¤¤¡¢³Ú¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¡¢ÁÒÉß¤Ø¤ÎÎ¹¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¤ÎÀ¥¤ÎË»¤·¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤±¤ë²¹¤«¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¾ðÊó¡Û
¢£ ²ñ¾ì¡§KITTEÂçºå¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹B
¢£ ½»½ê¡§Âçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3-3-5 KITTEÂçºå4F
¢£ ¥¢¥¯¥»¥¹¡§ - JRÂçºå±Ø Ãæ±ûËÌ¸ý¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬ - ºåµÞÇßÅÄ±Ø¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ - ºå¿ÀÇßÅÄ±Ø¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬ - ÃÏ²¼Å´ÇßÅÄ±Ø¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û¡¡ÁÒÉß»Ô »º¶È¿¶¶½Éô ¾¦¹©²ÝTEL¡§086-426-3406
¡Ú¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¡Û¡¡(³ô)J&T¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¡·¦ÅÄ¡¡r-kubota@jtplanning.biz