¼î½§¾Æ±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¤¯¤í¤È¤¿¤æ¤¿¤¦¤¢¤ª

株式会社宙と土(代表取締役:高屋恵子)は、2025年12月19日(金)~25日(木)の期間、東京・南青山のスパイラルガーデンで開催される「Spiral Xmas Market 2025」に出展し、『やさしいくろとたゆたうあお』(展示主体:WHYNOT.TOKYO)を展示します。
◼¼î½§¾Æ±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ï
ÀÐÀî¸©±üÇ½ÅÐ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¼î½§»Ô¤Ï¡¢2022Ç¯°Ê¹ß3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¿ÌÅÙ6¼å～7¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢2024Ç¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼î½§¾Æ±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÈïºÒ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëºî²È¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯12·î¤ÎSpiral Xmas Market¤Ç¤Î½éÅ¸¼¨¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÇ¯¤Ç3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢µÙÌ²ÍÂ¶â³èÍÑ»ö¶È¡Ê»ñ¶âÊ¬ÇÛÃÄÂÎ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍRCF¡Ë¤Ë¤è¤ë¼Â¹ÔÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÃè¤ÈÅÚ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ÃÏÄ´ºº¤äºÆ·ú·×²èºöÄê¡¢È¼Áö»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë8Ì¾¤Îºî²È¤Î½õÀ®¶â¿½ÀÁ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢ÁÏºî³èÆ°¤Î·ÑÂ³¤ÈÈ¯¿®¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼î½§¾Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Ç6²ó¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ò´ë²è¡¦¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºî²È¡¦»Ù±ç¼Ô¡¦´Õ¾Þ¼Ô¤Î¿·¤¿¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¼î½§¾Æ¤òÄÌ¤¸¤¿¶¦´¶¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¸½ºß¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Îºî²È¤¬²¾Àß½»Âð¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò·Ð¤ÆÁÏºî¤òºÆ³«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖÀáÌÜ¤ÎÅ¸¼¨¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
◼ËÜÅ¸¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¼î½§¾Æ±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Îºî²ÈÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë¸½ÂåÈþ½Ñ²È¡¦¹â²°±Ê±ó¤Î¤Û¤«¡¢¼Ì¿¿²È¡¦Ï¡°æ´´À¸¤¬Ç½ÅÐ¤ÎÃÏ¤òºÆË¬¤·¡¢¿·ºî¤ò»£¤ê²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£±üÇ½ÅÐ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¤Î»²²Ãºî²È¤ò´Þ¤à9Ì¾¤ÎºîÉÊ¤âÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÈïºÒÃÏ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÅÚ¤ä²È²°¤ÎÁÇºà¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ºÆÀ¸¤Ø¤Îµ§¤ê¤ò¹þ¤á¤¿ºîÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÆ·ú¤·¤¿ÍÒ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ÌÚß·¹§Â§¡¢¼ÇÀã¡¢À¶¿åÉðÆÁ¡¢µÜÏÆ¤Þ¤æ¤ß¤é¤Ë¤è¤ë¿·ºî¡¢Éü¶½Ãæ¤Îºî²È¤¬¶¦Æ±¤Ç¾ÆÀ®¤·¤¿¼î½§¾ÆºîÉÊ¤â½ÐÉÊ¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î1Æü¤Ç¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯ºÒ¤«¤é⼆Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
»þ¤ÎÎ®¤ì¤È¤È¤â¤Ëµ²±¤¬¾¯¤·¤º¤Ä±ó¤Î¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼î½§¤ÎÅÚ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¢¤ÎÆü¤Îµ²±¤È¤È¤â¤Ëº£¤òÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¤ÇºîÉÊ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¤½¤³¤Ë½É¤ëÁÛ¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Ç½ÅÐ¤ÎÃÏ¤ØÀÅ¤«¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÜÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤Î°ìÉô¼ý±×¤Ï¡¢¼î½§¾Æºî²È¤Î·ÑÂ³»Ù±ç¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¤¯¤í¤È¤¿¤æ¤¿¤¦¤¢¤ª¡×¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤
ËÜÅ¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¤¯¤í¤È¤¿¤æ¤¿¤¦¤¢¤ª¡×¤Ï¡¢¼î½§¾ÆÆÃÍ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤¯¿¼¤¤⿊¤È¡¢¼î½§¤Î³¤¡¢ÆüËÜ³¤¤ÎÀÅ¤«¤Ê⻘¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤â¤Î¡£´ï¤äÁÇºà¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤äµ²±¡¢¤½¤·¤Æ¿ÌºÒ¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¡Ö´Ø·¸À¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Å¸¼¨¤Ç¤¹¡£
◼Å¸¼¨¤ÎÊâ¤ß¤È¹¤¬¤ê
½é²ó¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ëÅ¸¼¨°ÊÍè¡¢¼î½§¾Æºî²È¤È¸½Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¶¨Æ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºî²È¤¿¤Á¤Ï¼î½§¤ÎÉ÷·Ê¤äµ²±¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢ÈïºÒÃÏ¤ÎÁÇºà¤ä¤½¤³¤ÇÂª¤¨¤¿²¿¤«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·ºî¤òÀ©ºî¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï±üÇ½ÅÐ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¤Î»²²Ãºî²È¤â²Ã¤ï¤ê¡¢ÃÏ¿Ì¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿ÃÏ°è¤Î»Ñ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤¬¡¢¼î½§¾Æ¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤ò¡Öº£¤òÀ¸¤¤ë¥¢ー¥È¡×¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤¹¤ë»î¤ß¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
- ²ñ´ü¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡öWHYNOT.TOKYO¤Î½ÐÅ¸¤ÏÂè3´ü¤Î¾åµ´ü´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
- ±Ä¶È»þ´Ö¡§
19Æü(¶â)17:00～19:00 ¡ö½éÆü¤Ï17»þ¥ªー¥×¥ó
20Æü(ÅÚ)～25Æü(ÌÚ)11:00～19:00
- ²ñ¾ì¡§¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥¬ー¥Ç¥ó¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë1F¡Ë
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆî⻘»³5ÃúÌÜ6-23
- ½ÐÅ¸ºî²È¡§¡ã¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ðー¡ä¹â²°±Ê±ó¡¢Ï¡°æ´´À¸¡¢È¹¹¯Ê¿¡¢¾åÅÄÃÒÇ·
¡ã¥²¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ä¥µ¥ë¥Á¥çー¥É¡¦¥¤¥ë¡¢¾ëÊÝÆàÈþ¡¢Ëö¾¾Í³²ÚÍø¡¢⽵ÃæÈþ¹¬¡¢Ã«¸ýÁï»Ò
¡ã¼î½§¾Æºî²È¡äÃÃ¼£¤Á¤¨¤ß¡¢µÜÏÆ¤Þ¤æ¤ß¡¢À¶¿åÉðÆÁ¡¢ÌÚß·¹§Â§¡¢ÀÞºäÍý·Ã¡¢¶â´ÝÀ»¡¢¼ÇÀã¡¢´Ä¿é¡¢À¾³¨Èþ¡¢ÎÓ½Õ¹á
- Æþ¾ì¡§ÌµÎÁ
¡öSpiral Xmas Market 2025
²ñ´ü¡§2025Ç¯ 12·î5Æü(¶â) - 25Æü(ÌÚ) *3²ñ´üÀ©¡¦ÆþÂØÆü¤¢¤ê¡£
²ñ¾ì¡§¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥¬ー¥Ç¥ó(¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë1F)
¼çºÅ : ³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥³ー¥ë¥¢ー¥È¥»¥ó¥¿ー
´ë²èÀ©ºî : ¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë
¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥È¥Õ¥í¥ó¥È¥®¥ã¥é¥êー
¢£¼î½§¾Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼î½§¾Æ¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¤Ç°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤Î¾Æ¤Êª¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦ÇÀ¶È°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Ç½ÅÐ¤ÎÎ¤»³Î¤³¤¤Î¼«Á³¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Ê¸²½¤Ç¤¹¡£Ê¿°Â»þÂå¤«¤é¼¼Ä®»þÂå¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÏ»¸ÅÍÒ¤ÈÊÂ¤ÓÎ´À¹¤ò¶Ë¤á¡¢°ìÅÙÅÓÀä¤¨¤¿¤Î¤Á500Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆºÆ¶½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÀÐÀî¸©»ØÄê¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼î½§¤ÎÂçÃÏ¤«¤éºÎ¤ì¤ëÅ´Ê¬¤òÂ¿¤¯´Þ¤àÅÚ¤òÄ¹´ü´Ö½ÏÀ®¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¡Ößî¤Ù¾Æ¤¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Æ¤Äù¤á¤é¤ì¤¿¼î½§¾Æ¤Ï¡¢³¥⿊⾊¤Î¿¼¤¤±ð¤È¡¢¼«Á³îØ¤¬¤â¤¿¤é¤¹°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÆ±¤¸¤â¤Î¤Î¤Ê¤¤É½¾ð¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É¤ËÌ£¤ï¤¤¤òÁý¤·¡¢¼ê»Å»ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë´ï¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£WHYNOT.TOKYO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2019Ç¯¡¢Åìµþ¡¦ÌÜ⿊¶è¾¼ÏÂÄÌ¤ê¾¦Å¹³¹¤Ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥é¥ó¡¦¥¹¥Úー¥¹¤ò³«Àß¡£
ºî²ÈÂåÉ½ ¹â²°±Ê±ó¤òÃæ¿´¤Ë¹ñÆâ³°¤Î¸½ÂåÈþ½Ñºî²È¡¢¥¥å¥ìー¥¿ー¡¢¸¦µæ¼Ô¤é¤È¶¨Æ¯¤·¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÉ½¸½¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
2022Ç¯4·î¤ËÌÜ⿊¤ÎµòÅÀ¤òÊÄ´Û¸å¤Ï¡¢¤è¤ê¼«Í³¤Çµ¡Æ°Åª¤ÊÂÎÀ©¤Ø¤È°Ü¹Ô¡£
¥¢ー¥È¡¦¹©·Ý¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÊ¬Ìî¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò´ë²è¤·¡¢ºî²È¤äÈãÉ¾²È¤¬¸ò¤ï¤ë¾ì¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Àµ¡¤Ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È»Ù±ç¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢2023Ç¯¤Î±üÇ½ÅÐÃÏ¿Ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¡Ö¼î½§¾Æ¡×¤ò±þ±ç¤¹¤ë³èÆ°¤ò³«»Ï¡£
2024Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì°Ê¹ß¡¢¸½ÃÏ¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤éÈïºÒ¤·¤¿ÍÒ¤ÎÉü¶½¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¼Áö»Ù±ç¡¢¼î½§¾Æ±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¤¯¤í¤È¤¿¤æ¤¿¤¦¤¢¤ª¡×¤òÅ¸³«Ãæ¡£
¢£Ãè¤ÈÅÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒÃè¤ÈÅÚ¤Ï¡¢¡ÖÌä¤¤¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¡× ¤òÍýÇ°¤Ë¡¢Å¸Í÷²ñ¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¢ー¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤ÎÇ½ÅÐÃÏ¿Ì°Ê¹ß¤Ï¡¢¼î½§¾Æ¤ò¼´¤È¤·¤¿Éü¶½¤È¶¦ÁÏ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÅ¸¤â¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö³ô¼°²ñ¼ÒÃè¤ÈÅÚ¤Ï¡¢µÙÌ²ÍÂ¶â³èÍÑ»ö¶È¤Î¼Â¹ÔÃÄÂÎ¤È¤·¤ÆËÜ»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍRCF¤¬»ñ¶âÊ¬ÇÛÃÄÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø¼°SNS¡¿È¯¿®ÇÞÂÎ
Å¸¼¨¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÇØ·Ê¡¢ºî²È¾Ò²ð¡¢À©ºî²áÄø¡¢¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¿ï»þÈ¯¿®Ãæ¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤ÎSNS¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü Instagram¡§https://www.instagram.com/whynot_tokyo/
¡ü WHYNOT¡§https://whynot.tokyo/pages/suzu
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÃè¤ÈÅÚ¡Ê¹Êó»öÌ³¶É¡§Kiwi PR¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ë ¿¢ÅÄ Áï»Ò
E-mail¡§info@kiwipr.jp
ÅÅÏÃ¡§090-7423-8838
¡ãÊÌ»æ¡ä¢£½ÐÅ¸ºî²ÈµÚ¤ÓºîÉÊ¤Î¾Ò²ð(°ìÉôÈ´¿è)
¹â²°±Ê±ó Towa Takaya
²è²È/¸½ÂåÈþ½Ñ²È¡£
¥í¥ó¥É¥ó·Ý½ÑÂç³Ø¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥»¥ó¥È¡¦¥Þー¥Æ¥£¥ó¥º¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó½¤Î»¸å¡¢¥í¥ó¥É¥óÂç³Ø¥´ー¥ë¥É¥¹¥ß¥¹¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸Èþ½Ñ³Ø²ÊÂ´¶È¡¢¸½ºßÅìµþ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°Ãæ¡£¿Í´Ö¤¬⾊¤ä·Á¡¢±ü¡¦¼êÁ°¤Ê¤ÉÃÎ³Ð¤¹¤ë»ë³ÐÇ§¼±¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¸µ¤Ë¡¢Ê¿ÌÌºîÉÊ¤Î´Õ¾Þ¤òÃ±¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Õ¾Þ¼Ô¤ÈºîÉÊ¤Î´Ö¤Ë¡ÖÆ°Åª¤Ç¸Ä¿Í¤´¤È¤Ë¸ÇÍ¤Ç°ì²óÀ¤Î¤¢¤ëÂÎ¸³¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
¹ñÆâ³°³ÆÃÏ¤Î¼«Á³¤ä¼Ò²ñ»Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅÚ¡¦¿¢Êª¡¦²½¾Ñ¸¶ÎÁ¼«ºî¤·¤¿⾊ºà¤ä¡¢ÀßÃÖ¾ì½ê¤Î¸÷¤âÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç´Õ¾Þ°ÌÃÖ¤ä¸÷´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤ÆÁü¤¬ÊÑ°Ì¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¡Ö¸½¾Ý¡×¤òÃµµæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2022Ç¯¤è¤ê»ñÀ¸Æ²¤È²½¾Ñ¸¶ÎÁ¤òÍÑ¤¤¤¿³¨²èÉ½¸½ ¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢»ñÀ¸Æ²¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー(S/PARK)¤Ç¸¦µæÀ®²ÌÅ¸¡ÖÍÉÆ°¤¹¤ë³¨²è¶õ´Ö¡× ¤òÈ¯É½¡£
2024Ç¯¡¢³Ø½Ñ»ï¤Ë¶¦ÃøÏÀÊ¸¡Ö³¨²èµ»Ë¡¤Î²è¼ï²£ÃÇÅª¤ÊÊ¬Îà¡×¤òÈ¯É½¡£
2025Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Î»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É MINASE¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¸«¤ë³ÑÅÙ¤È´Ä¶¸÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ⾊ºÌ¤¬°Ü¤í¤¦¡ÖÍªºÌ¡×Ê¸»úÈ×¤òÈ¯É½¡£
¹â²°±Ê±ó¡Ö°ÌÁê-À¸ < ·ÅII >¡×
¼î½§¤ÎÂçÃÏ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤È¤´¶¤¸¤È¤é¤ì¤¿¡Öº£¡¢¤³¤ÎÀ¸¡×¤È¤¤¤¦»ä¤ÎÇ§¼±¤Ï¡¢ÁÏºî¤Î¤Ê¤«¤ÇÊª¼Á¤ÎÊÑÍÆ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤êÎ®Æ°Åª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÑëÆá¤ÈÍªµ×¤È¤¬Â¿ÁØÅª¤«¤Ä²ÄµÕ¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¶õ´Ö¤ÎÇ§¼±¤ÎÊÑÍÆ¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ºîÉÊ¤È¤·¤Æ·ë¾½²½¤µ¤ì¤¿¤½¤Î·Ð¸³¤¿¤Á¤¬¡¢Å¸Í÷²ñ¤È¤·¤Æ´Õ¾Þ¤µ¤ì¡¢¡ã¤½¤ì¼«ÂÎ¡ä¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏºÆ¤ÓÀ¸¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
µÜÏÆ¤Þ¤æ¤ß Mayumi Miyawaki
1973Ç¯ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£
¼î½§¾Æ¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢1997Ç¯¤Ë¼î½§¾Æ¸¦½¤½Î¤ËÆþ½Î¤·¡¢ÍâÇ¯¡¢¼î½§¾ÆÆ«·Ý¥»¥ó¥¿ーÆÈ
Î©»Ù±ç¹©Ë¼¤ËÆþ½ê¡£
2004Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯½£¤Ç⽳ÍÒ¤Î¶¦Æ±À©ºî¤ò¹Ô¤¦¡£
2009Ç¯¡¢ÀÐÀî¸©Ë±¼î·´Ç½ÅÐÄ®¤Ë¼«¤é¤ÎÍÒ¡Ö¤·¤³¤¿¤íÍÒ¡×¤òÃÛÍÒ¡£
2015Ç¯¡¢ÀÐÀî¸©ÅÁÅý»º¶ÈÍ¥½¨µ»½Ñ¼Ô¾©Îå¼Ô¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¸½ºß¡¢ÀÐÀî¸©¥¯¥é¥Õ¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¶¨²ñÍý»ö¤ª¤è¤Ó¼î½§¾ÆÁÏ±ê²ñÍý»ö¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡ãºî²È¥³¥á¥ó¥È¡ä
¼î½§¤ÎÅÚ¤ò»È¤¤¡¢¼î½§¤Ç¾Æ¤¯¶¯¤¤´Ô¸µ¤Î±ê¤Ç¾Æ¤«¤ì¤¿ÁÇËÑ¤ÇÎÏ¶¯¤¤ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ò¤«¤ì¤Æ¡¢¼î½§¾Æ¤Î¤È¤ê¤³¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Å¤ÎÍÒ¤Ï¡¢Ëè²ó⾊¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ÎºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹»ä¤Î°ÕÍß¤òÁß¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¿ÌºÒ¤Ë¤¢¤¤¡¢ÅÚ¤ò¿¨¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ºîÆ«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢ÅÚ¤È±ê¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼î½§¾Æ¤È¤¤¤¦³¥⿊⾊¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢ºÌ¤òÅº¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ÆºîÆ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜÏÆ¤Þ¤æ¤ß¡Ö¼«Á³îØÔä Åß¶õ¡×
À¶¿åÉðÆÁ Takenori Shimizu
1973Ç¯°¦ÃÎ¸©´¢Ã«»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Î©Ì¿´ÛÂç³ØÂ´¶È¡£
2001Ç¯¡¢¼î½§»Ô¤Ë¤Æ¼î½§¾Æ¤ò»Ï¤á¤ë¡£
2004Ç¯¡¢¸½ºßÃÏ¤ËÅÝ±ë¼°ÍÒ¤òÃÛ¤¯¡£
2010Ç¯¡¢È¾ÃÏ²¼¼°⽳ÍÒ¤òÃÛ¤¯¡£
2013Ç¯¡¢À¤³¦ÇÀ¶È°ä»º¹ñºÝ²ñµÄ¤ÎµÇ°ÉÊÀ©ºî¡£
2013Ç¯¡¢ÀÐÀî¸©ÅÁÅý»º¶ÈÍ¥½¨µ»½Ñ¼Ô¾©Îå¼Ô¤ËÁªÄê¡£
¡ãºî²È¥³¥á¥ó¥È¡ä
±üÇ½ÅÐ¤Ç⿊¤¤´ï¡¢¼î½§¾Æ¤òÀ©ºî¡£¶åÃ«¾Æ¤ÎÍÒ¸µ¤Ç¶åÃ«¾Æ¤Î¿¦¿Í¤È¤·¤Æ½¤¹Ô¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¼î½§¾Æ¤ÎÁÇËÑ¤Ê´ïÂÎ¤Ë´¶¤¸Æþ¤ê±üÇ½ÅÐ¤Ë°Ü½»¡£¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¿⽳ÍÒ¤Ç¥×¥ê¥ß¥Æ¥£¥Ö¤Ê´ï¡¢¥Ç¥£¥Æー¥ë¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹°Ü¤í¤¤¤æ¤¯³¤¤Î⾊¤Ë¿´¤òÀö¤ï¤ì¡¢»³¤ËÆþ¤ê¡¢Ë¨¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ë»³¡¹¤ÎÀ¸Ì¿¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÚ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¿·ÎÐ¤Îµ¨Àá¤¬°ìÈÖ¿´Ìö¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¼«Á³¤«¤é´¶¤¸¤¿µ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÍÒÊ²¤¤ËÁ´¤Æ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÒ¤ÈÅÚ¤È±ê¤Î°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¡¢²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¿Å³ä¤ê¡¢ÍÒ¤Ä¤¯¤ê¡¢Ç´ÅÚ¤ÎÁªÄê¤Î¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤Æµ§¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÍÒ¤òÊ²¤¾å¤²¤Æ¡¢Ëè²ó¼«Á³¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Þ¤¿Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦·«¤êÊÖ¤·¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
À¶¿åÉðÆÁ¡ÖÁ®¡×
¼ÇÀã Shibayuki
1979Ç¯ÀÐÀî¸©¼î½§»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¼î½§»ÔÆ«·Ý¥»¥ó¥¿ー¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¸½ºß¡¢¶âÂô»Ô¤È⽩»³»Ô¡¦µÈÌî¹©·Ý¤ÎÎ¤¤òµòÅÀ¤ËÀ©ºî¡£Ç½ÅÐ¤ÎÉ÷ÅÚ¡¦Ì±Â¯¡¦Ê¸³Ø¡¢¼î½§¸ÅÆ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿½©Áð¤ÎÀÅ¼ä¤µ¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¡£¸ÅÆ«¤«¤éÁÛÁü¤¹¤ë±ó¤¤ÀÎ¤Î¼î½§¤Î¾ð·Ê¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ÎÉ÷·Ê¡¢¼«Á³¤Î°ÒÎÏ¤ò¸²¤¹¸½ºß¤Î¸÷·Ê¡£¤³¤ì¤é¤¬¼«¿È¤ÎÃæ¤ËÁØ¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÚ¤ò»È¤Ã¤¿Êª¸ì¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡¦¹ë⾬¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¿ô¤ò¼«¤é¤ÎÃæ¤Ç¼õ¤±ÍÆ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤¹¤ëÆ«Áü¡Öµ§¤ê¤Î¤«¤¿¤Á¡×¡£À¸²È¤Î²òÂÎÀ×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æ»¶ñ¡£¼î½§¾Æ¤¬ÀÅ¤«¤ËÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿Ç½ÅÐ¤Îµ²±¤ä¾ð·Ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¤«¤¿¤Á¤òÃµµæ¤·À©ºî¤ò¹Ô¤¦¡£
¼ÇÀã¡Öµ§¤ê¤Î¤«¤¿¤Á4¡×
ÎÓ½Õ¹á Haruka Hayashi
ÀÐÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀìÌç³Ø¹»Â´¶È¡£
2019Ç¯½©¤Ë¶âÂô»ÔÆâ¤ÎÆ«·Ý¶µ¼¼(¾¾ËÜÆ«Ë¼)¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤ë¡£
ÍÍ¡¹¤ÊÁÇºà¿¨¤ìÆ«·Ý¤ò³Ú¤·¤àº¢¡¢ÁÄÊì¤«¤éÄº¤¤¤¿¼î½§¾Æ¤Î¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ÎÁÇºà¤Ë¿¨¤ì¶¯
¤¯Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¡¢¼î½§¾Æ¤òºî¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¡£
2021Ç¯ ¼î½§»Ô¤Ë°Ü½»¤·¼î½§¾Æ´ðÁÃ¸¦½¤³«»Ï¡£
¡ãºî²È¥³¥á¥ó¥È¡ä
»ä¤Ï¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¤½¤Î½Ö´Ö¤Î´¶³Ð¤ÇºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸Ì¿ÎÏ¤Î¤¢¤ë¸þÆü°ª¤ä¡¢ÃÏµå¤ÎÀ¸Ì¿ÂÎ¤Ë¤Ï⽋¤«¤»¤Ê¤¤ÂÀÍÛ¤Ê¤É¤Î¸÷¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤òºîÉÊ¤ËÂ¿¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼î½§¾Æ¤Î¼«Á³¤ÊÁÇºà¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Í¥¤·¤¯¤âÎÏ¶¯¤¤²¿¤«¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
ÎÓ½Õ¹á¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤¿¤Á¤Î³¸ÉÕ¤Ôä¡×