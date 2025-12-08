Âè°ì²ó À¶¸µ±ä¼÷ÂÀÉ× ¾ïÈØÄÅÊ¸»úÊ¼±Ò Æó¿Í²ñ -BÌÌ¤À¤±¤É¤Þ¤À¤ä¤ë¤¼¡ª-
¡ÚÆó¿Í²ñ¤È¤Ï¡Û
Ë¸åÀá¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¾ïÈØÄÅÀá¤ÈÀ¶¸µÀá¤ÎÆó¤Ä¤ÎÎ®ÇÉ¤¬»°É´Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ê¡¢
ÅöÂå¤ÎÌ¾¼ê¤Ë¤è¤êºÆ¤Ó°ì¤Ä¤ÎÉñÂæ¤Ç¿·¤¿¤ÊÄ´¤Ù¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆó¿Í²ñ¤È¤·¤Æ¡Û
¡Ö¥ì¥³ー¥É¤Ë¤ÏÎ¢ÌÌ¡Ê£ÂÌÌ¡Ë¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï£ÂÌÌÀ¤Âå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È
¾Ð¤¦¼çºÅ¤Î¤ªÆó¿Í¡£¤½¤ó¤Ê¤ªÆó¿Í¤¬¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»×¤¤¤¬¤±¤º¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê´ë²è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¸ø±é¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¸ø±é¤ò¡È¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¸ø±é¡É¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¤Ë¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ãEspace ¹¨¡Ê¼Ç±ºÊ¸²½ºâÃÄ¥Ûー¥ë¡Ë¡ä¤ÎìÔÂô¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢Îò»ËÅª¤Ê¤³¤Î½Ö´Ö¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆÃÊÌ¤Ê²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡Û
º£²ó¤Î²ñ¾ì¡ÎEspace ¹¨¡Ï¡Ê¼Ç±ºÊ¸²½ºâÃÄ¥Ûー¥ë¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ìÔÂô¤Ê¥µ¥í¥ó¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÀÅ¤±¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢À¶¸µÀá¤È¾ïÈØÄÅÀá¤Î¶Á¤¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
²ñ¾ì¡§¼Ç±ºÊ¸²½ºâÃÄ¥Ûー¥ë¡ÖEspace¹¨¡×
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ3-5-9 ShibauraCrystal¡Ê¥·¥Ð¥¦¥é¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ë¶äºÂ¡¡¡¡
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë
Ãë¤ÎÉô¡§13»þ³«±é¡Ê¼õÉÕ¡¦³«¾ì12»þ30Ê¬¡Ë
Ìë¤ÎÉô¡§18»þ³«±é¡Ê¼õÉÕ¡¦³«¾ì17»þ30Ê¬¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§1Ëü±ß¡ÊÁ´ÀÊ¼«Í³¡Ë
Á°Çä¤ê¡§2025Ç¯12·î8Æü
¡ÚÀ¶¸µÀá¤È¤Ï¡Û
À¶¸µ¡Ê¤¤è¤â¤È¡Ë¤È¤Ï¡¢½éÂå¡¦À¶¸µ±ä¼÷ÂÀÉ×¡Ê1777Ç¯-1825Ç¯¡Ë¤¬Ê¸²½11Ç¯¡Ê1814Ç¯¡Ë¤ËÁÏ»Ï¤·¤¿¡¢»°Ì£Àþ¤òÈ¼ÁÕ¤ËÊª¸ì¤òÀá¤Ç¸ì¤ëÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¡á¾ôÎÜÍþ¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¼·À¤¡¦À¶¸µ±ä¼÷ÂÀÉ×¤¬¤½¤Î·Ý¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿À®26Ç¯¡Ê2014Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¹ñ¤Î½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ïÈØÄÅÀá¤È¤Ï¡Û
¹¾¸Í¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿Ë¸åÀá¤Ï¡¢¹¾¸ÍËëÉÜ¤Î¼¹Ù¹¤ÊÃÆ°µ¤Ë¤è¤ê£±£¸À¤µªÁ°È¾¤Ë²õÌÇ¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î³¥¿Ð¤ÎÃæ¤«¤é±äµý£´Ç¯¡Ê£±£·£´£·¡Ë½éÂå¾ïÈØÄÅÊ¸»úÂÀÉ×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¾ïÈØÄÅÀá¤Ç¤¹¡£±é·àÀË¤«¤ÊÂæ»ì²ó¤·¤ä¹ä·ò¤Ê¥ê¥º¥à¤ò»ý¤Ä¹¾¸Í¾ôÎÜÍþ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤¯Ë¸åÀá¤òÁÄ¤È¤¹¤ëÀ¶¸µÀá¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ¶á¤·¤¤¡Ö¿ÆÀÌ´Ø·¸¡×¤Ç¤¹¡£
¢£ À©¡¡ºî¡¡ À¶¸µ½¡²È»öÌ³½ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾ïÈØÄÅÊ¸»úÊ¼±Ò
¢£ À©ºî¶¨ÎÏ¡¡¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥ô¥£¥¹¥³¥ó¥Æ¥£
¢£ ¼ç¡¡ºÅ¡¡ À¶¸µ±ä¼÷ÂÀÉ×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾ïÈØÄÅÊ¸»úÊ¼±Ò