Âè°ì²ó À¶¸µ±ä¼÷ÂÀÉ× ¾ïÈØÄÅÊ¸»úÊ¼±Ò Æó¿Í²ñ -BÌÌ¤À¤±¤É¤Þ¤À¤ä¤ë¤¼¡ª-

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

³ô¼°²ñ¼ÒÆ£²°¥ª¥Õ¥£¥¹¥ô¥£¥¹¥³¥ó¥Æ¥£»ö¶ÈÉô


¡ÚÆó¿Í²ñ¤È¤Ï¡Û


Ë­¸åÀá¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¾ïÈØÄÅÀá¤ÈÀ¶¸µÀá¤ÎÆó¤Ä¤ÎÎ®ÇÉ¤¬»°É´Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ê¡¢


ÅöÂå¤ÎÌ¾¼ê¤Ë¤è¤êºÆ¤Ó°ì¤Ä¤ÎÉñÂæ¤Ç¿·¤¿¤ÊÄ´¤Ù¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¡£




¡ÚÆó¿Í²ñ¤È¤·¤Æ¡Û


¡Ö¥ì¥³ー¥É¤Ë¤ÏÎ¢ÌÌ¡Ê£ÂÌÌ¡Ë¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï£ÂÌÌÀ¤Âå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È


¾Ð¤¦¼çºÅ¤Î¤ªÆó¿Í¡£¤½¤ó¤Ê¤ªÆó¿Í¤¬¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»×¤¤¤¬¤±¤º¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤­¤Ê´ë²è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¸ø±é¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¸ø±é¤ò¡È¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¸ø±é¡É¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


°ìÈÌ¤Ë¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ãEspace ¹¨¡Ê¼Ç±ºÊ¸²½ºâÃÄ¥Ûー¥ë¡Ë¡ä¤ÎìÔÂô¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢Îò»ËÅª¤Ê¤³¤Î½Ö´Ö¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£




¡ÚÆÃÊÌ¤Ê²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡Û


º£²ó¤Î²ñ¾ì¡ÎEspace ¹¨¡Ï¡Ê¼Ç±ºÊ¸²½ºâÃÄ¥Ûー¥ë¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ìÔÂô¤Ê¥µ¥í¥ó¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£


ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÀÅ¤±¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢À¶¸µÀá¤È¾ïÈØÄÅÀá¤Î¶Á¤­¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£



¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û


²ñ¾ì¡§¼Ç±ºÊ¸²½ºâÃÄ¥Ûー¥ë¡ÖEspace¹¨¡×


½»½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ3-5-9 ShibauraCrystal¡Ê¥·¥Ð¥¦¥é¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ë¶äºÂ¡¡¡¡


Æü»þ¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë


Ãë¤ÎÉô¡§13»þ³«±é¡Ê¼õÉÕ¡¦³«¾ì12»þ30Ê¬¡Ë


Ìë¤ÎÉô¡§18»þ³«±é¡Ê¼õÉÕ¡¦³«¾ì17»þ30Ê¬¡Ë


Æþ¾ìÎÁ¡§1Ëü±ß¡ÊÁ´ÀÊ¼«Í³¡Ë


Á°Çä¤ê¡§2025Ç¯12·î8Æü




¡ÚÀ¶¸µÀá¤È¤Ï¡Û


À¶¸µ¡Ê¤­¤è¤â¤È¡Ë¤È¤Ï¡¢½éÂå¡¦À¶¸µ±ä¼÷ÂÀÉ×¡Ê1777Ç¯-1825Ç¯¡Ë¤¬Ê¸²½11Ç¯¡Ê1814Ç¯¡Ë¤ËÁÏ»Ï¤·¤¿¡¢»°Ì£Àþ¤òÈ¼ÁÕ¤ËÊª¸ì¤òÀá¤Ç¸ì¤ëÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¡á¾ôÎÜÍþ¤Ç¤¹¡£


¸½ºß¤Ï¼·À¤¡¦À¶¸µ±ä¼÷ÂÀÉ×¤¬¤½¤Î·Ý¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿À®26Ç¯¡Ê2014Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¹ñ¤Î½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¡Ú¾ïÈØÄÅÀá¤È¤Ï¡Û


¹¾¸Í¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿Ë­¸åÀá¤Ï¡¢¹¾¸ÍËëÉÜ¤Î¼¹Ù¹¤ÊÃÆ°µ¤Ë¤è¤ê£±£¸À¤µªÁ°È¾¤Ë²õÌÇ¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î³¥¿Ð¤ÎÃæ¤«¤é±äµý£´Ç¯¡Ê£±£·£´£·¡Ë½éÂå¾ïÈØÄÅÊ¸»úÂÀÉ×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¾ïÈØÄÅÀá¤Ç¤¹¡£±é·àÀ­Ë­¤«¤ÊÂæ»ì²ó¤·¤ä¹ä·ò¤Ê¥ê¥º¥à¤ò»ý¤Ä¹¾¸Í¾ôÎÜÍþ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤¯Ë­¸åÀá¤òÁÄ¤È¤¹¤ëÀ¶¸µÀá¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ¶á¤·¤¤¡Ö¿ÆÀÌ´Ø·¸¡×¤Ç¤¹¡£


¢£ À©¡¡ºî¡¡ À¶¸µ½¡²È»öÌ³½ê


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾ïÈØÄÅÊ¸»úÊ¼±Ò



¢£ À©ºî¶¨ÎÏ¡¡¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥ô¥£¥¹¥³¥ó¥Æ¥£



¢£ ¼ç¡¡ºÅ¡¡ À¶¸µ±ä¼÷ÂÀÉ×


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾ïÈØÄÅÊ¸»úÊ¼±Ò