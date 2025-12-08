²Æì6¸®¤Î¥Ò¥ë¥È¥ó¤¬¡¢¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥É¥Ã¥È²Æì 2025¡×¤Ë»²²Ã¡ª¥Ñ¥ìー¥É¹Ô¿Ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò¸å²¡¤·¡£
¡Ú2025Ç¯12·î8Æü¡Û²Æì¤Ë¤¢¤ë6¸®¤Î¥Ò¥ë¥È¥ó¤Î¥Û¥Æ¥ë[1] ¡Ê²Æì¥¨¥ê¥¢Ã´ÅöÅý³çÁí»ÙÇÛ¿Í¡¦¥Ò¥ë¥È¥ó²ÆìÀ¥Äì¥ê¥¾ー¥ÈÁí»ÙÇÛ¿Í µÜÂô Ëã±û¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥É¥Ã¥È²Æì 2025¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜÇ¯¤Ï¡¢¥Ñ¥ìー¥É¹Ô¿Ê¤Î»²²Ã¤Ë²Ã¤¨¡¢LGBTQ¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃÀß¥Öー¥¹¤â½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ô¥ó¥¯¥É¥Ã¥È²Æì¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤ò¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ä¿Í¤ä¡¢¥¢¥é¥¤¥º¤È¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÊý¡¹¤¬¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¤â¤Î¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±½¸¤¤¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¶¦Í¤·¡¢É½¸½¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£2013Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢Á´¹ñÅª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï²Æì¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ëLGBTQ·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÄêÃå¡£Âè8²óÌÜ¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¤Î¥Ô¥ó¥¯¥É¥Ã¥È²Æì¤Ï¡¢¡È¾®¤µ¤Ê¡ÖÃÎ¤ë¡×¤¬¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó²ÆìËÌÃ«¥ê¥¾ー¥È¤È¥À¥Ö¥ë¥Ä¥êーby¥Ò¥ë¥È¥ó²ÆìËÌÃ«¥ê¥¾ー¥È¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëËÌÃ«¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¥êー¥ÊÃæ±û¹¾ì¤ò¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ñ¥ìー¥É¹Ô¿ÊÅù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ô¥ó¥¯¥É¥Ã¥È²Æì 2025¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó²ÆìËÌÃ«¥ê¥¾ー¥È¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó²ÆìÀ¥Äì¥ê¥¾ー¥È¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ä¥êーby¥Ò¥ë¥È¥ó²ÆìËÌÃ«¥ê¥¾ー¥È¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ä¥êーby¥Ò¥ë¥È¥óÆáÇÆ¼óÎ¤¾ë¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ä¥êーby¥Ò¥ë¥È¥óÆáÇÆ¤«¤é¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¡Ê½¾¶È°÷¡Ë¤¬»²²Ã¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥·¥ã¥Ä¤ä¥¥ã¥Ã¥×¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢Â¾¤Î»²²Ã¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤òÎÏ¶¯¤¯¹Ô¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¥Ñ¥ìー¥É¹Ô¿Ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢²ñ¾ìÆâ¤ËÆÃÀß¥Öー¥¹¤âÀßÃÖ¡£¥Öー¥¹¤Ç¤ÏLGBTQ¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤ä±ÇÁü¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢LGBTQ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥¯¥¤¥º¤â½ÐÂê¤·¡¢Àµ²ò¼Ô¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤ä¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²Æì¸©¤Ç¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×À©ÅÙ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢²Æì¤Ë¤¢¤ë6¸®¤Î¥Ò¥ë¥È¥ó¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢Æ±À©ÅÙ¤ËÆÏ½Ð¤ò¤µ¤ì¤¿¤ªÆó¿Í¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¥®¥Õ¥È¤ò¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò12·î¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍÀ¡¢¸øÊ¿À¡¢ÊñÀÝÀ¤Ï¥Ò¥ë¥È¥ó¤Î´ë¶ÈÊ¸²½¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ÇÃ¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
[1] ¥Ò¥ë¥È¥ó²ÆìËÌÃ«¥ê¥¾ー¥È¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó²ÆìÀ¥Äì¥ê¥¾ー¥È¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó²ÆìµÜ¸ÅÅç¥ê¥¾ー¥È¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ä¥êーby¥Ò¥ë¥È¥óÆáÇÆ¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ä¥êーby¥Ò¥ë¥È¥óÆáÇÆ¼óÎ¤¾ë¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ä¥êーby¥Ò¥ë¥È¥ó²ÆìËÌÃ«¥ê¥¾ー¥È
ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò
¥Ñ¥ìー¥É¤ÎÍÍ»Ò1
¥Ñ¥ìー¥É¤ÎÍÍ»Ò2
¥Ô¥ó¥¯¥É¥Ã¥È²Æì 2025¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥Ò¥ë¥È¥ó¤Î¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ô¥ó¥¯¤Î¥·¥ã¥Ä¤ä¥¥ã¥Ã¥×¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ìー¥É¤Ç¤Ï¡¢±èÆ»¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤â¼õ¤±¤Ê¤¬¤éËÌÃ«¤Î³¹Ãæ¤òÎÏ¶¯¤¯¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Æー¥¸¤ÎÍÍ»Ò
¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëËÌÃ«¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¥êー¥ÊÃæ±û¹¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó²ÆìËÌÃ«¥ê¥¾ー¥ÈµÚ¤Ó¥À¥Ö¥ë¥Ä¥êーby ¥Ò¥ë¥È¥ó²ÆìËÌÃ«¥ê¥¾ー¥È¤ÎÅý³çÁí»ÙÇÛ¿Í¤òÌ³¤á¤ë¼µÁÒ Íµ¤È¡¢²Æì¥¨¥ê¥¢Ã´ÅöÅý³çÁí»ÙÇÛ¿Í¡¦¥Ò¥ë¥È¥ó²ÆìÀ¥Äì¥ê¥¾ー¥ÈÁí»ÙÇÛ¿Í¤òÌ³¤á¤ëµÜÂô Ëã±û¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÆáÇÆ»Ô¤Î¹ñºÝÄÌ¤ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Ô¥ó¥¯¥É¥Ã¥È²Æì¤ò¡¢º£²ó½é¤á¤ÆËÌÃ«Ä®¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢Ã¯¤â¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯Æ¯¤¡¢¶¦¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿LGBTQ»Ù±ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Öー¥¹¤ÎÍÍ»Ò
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ìÆâ¤Ë¥Öー¥¹¤â½ÐÅ¸¡£¥°¥íー¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤ÇÀÕÇ¤¤¢¤ëÎ¹¹Ô¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥Ò¥ë¥È¥ó¤ÎESG¡Ê´Ä¶¡¢¼Ò²ñ¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡ËÀïÎ¬¡Ö¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥Ñー¥Ñ¥¹¡×¤Î¤â¤È¡¢²Æì¤Ë¤¢¤ë¥Ò¥ë¥È¥ó¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¿Ê¤á¤ëLGBTQ¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Öー¥¹¤Ç¤ÏLGBTQ¤Î»Ù±çÊý¿Ë¤ä¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¸þ¤±¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¸¦½¤¤ò¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤ä±ÇÁü¤òÍÑ¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£LGBTQ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥¯¥¤¥º¤â½ÐÂê¤·¡¢Àµ²ò¼Ô¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤ä¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«ºÅ³µÍ×
¥Ô¥ó¥¯¥É¥Ã¥È²Æì¤È¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤ò¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ä¿Í¤ä¡¢¥¢¥é¥¤¥º¡Êallies¡áLGBTQ¤Î»Ù±ç¼Ô¡¢Ï¢ÂÓ¼Ô¡Ë¤È¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë³§ÍÍ¤¬¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¤â¤Î¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±½¸¤¤¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¶¦Í¤·¡¢É½¸½¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë 12:00~17:00
²ñ¾ì¡§ËÌÃ«¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¥êー¥ÊÃæ±û¹¾ì
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://pinkdot-okinawa.com
¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÊTravel with Purpose¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ò¥ë¥È¥ó¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖÃÏµå¤È¤¤¤¦À±¤ò¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¤Ç²¹¤«¤¯¾È¤é¤·Â³¤±¤ë¡×¤Î¤â¤È¡¢Î¹¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢´ë¶ÈÀÕÇ¤ÀïÎ¬¡Ö¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÊTravel with Purpose¡Ë¡×¤ËÂÎ¸½¤µ¤ì¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤·¡¢Æ¯¤¡¢ÂÚºß¤¹¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¡¹¤Ë¡¢»ýÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍ¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó¤Ï¿Í¡¹¤Ë¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤ÆÂÚºß¤Ç¤¤ë¡¢¤è¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ê²óÉüÎÏ¡Ë¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë»ö¶È±¿±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯°Ê¹ß¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó¤Ï250Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë³Ø½¬¤ª¤è¤Ó¥¥ã¥ê¥¢À®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÁ´ÂÎ¤ÇÆó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤È¿å»ÈÍÑÎÌ¤Îºï¸º¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀïÎ¬ÅªÅê»ñ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢710Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÃÏ°è½»Ì±¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥Çー¥¿´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖLightStay¡Ê¥é¥¤¥È¥¹¥Æ¥¤¡Ë¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÄÉÀ×¡¦Ê¬ÀÏ¡¦Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢travelwithpurpose.hilton.com(https://travelwithpurpose.hilton.com)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Æì¤Î¥Ò¥ë¥È¥ó¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ò¥ë¥È¥ó¤Ï2025Ç¯4·î¸½ºß¡¢²Æì¸©Æâ¤Ë°Ê²¼6¸®¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ò¥ë¥È¥ó²ÆìËÌÃ«¥ê¥¾ー¥È(https://chatan.hiltonjapan.co.jp)¡ÊÅý³çÁí»ÙÇÛ¿Í¡§¼µÁÒ Íµ¡Ë/2014Ç¯³«¶È
¡¦¥Ò¥ë¥È¥ó²ÆìÀ¥Äì¥ê¥¾ー¥È(https://sesoko.hiltonjapan.co.jp)¡Ê²Æì¥¨¥ê¥¢Ã´ÅöÅý³çÁí»ÙÇÛ¿Í¡¦¥Ò¥ë¥È¥ó²ÆìÀ¥Äì¥ê¥¾ー¥ÈÁí»ÙÇÛ¿Í¡§µÜÂô Ëã±û¡Ë/2020Ç¯³«¶È
¡¦¥Ò¥ë¥È¥ó²ÆìµÜ¸ÅÅç¥ê¥¾ー¥È(https://miyakojima.hiltonjapan.co.jp)¡ÊÅý³çÁí»ÙÇÛ¿Í¡§ÃªÄ® À¿Æó¡Ë/2023Ç¯³«¶È
¡¦¥À¥Ö¥ë¥Ä¥êーby¥Ò¥ë¥È¥óÆáÇÆ(https://doubletree-naha.hiltonjapan.co.jp)¡ÊÁí»ÙÇÛ¿Í¡§º´Æ£ ¹¹¬¡Ë/2012Ç¯³«¶È
¡¦¥À¥Ö¥ë¥Ä¥êーby¥Ò¥ë¥È¥óÆáÇÆ¼óÎ¤¾ë(https://doubletree-shuri.hiltonjapan.co.jp)¡ÊÁí»ÙÇÛ¿Í¡§À¾Ìî µ®»Ö¡Ë/2016Ç¯³«¶È
¡¦¥À¥Ö¥ë¥Ä¥êーby¥Ò¥ë¥È¥ó²ÆìËÌÃ«¥ê¥¾ー¥È(https://doubletree-chatan.hiltonjapan.co.jp)¡ÊÅý³çÁí»ÙÇÛ¿Í¡§¼µÁÒ Íµ¡Ë/2018Ç¯³«¶È
¤³¤ì¤é¤Î¥Ò¥ë¥È¥ó¥°¥ëー¥×¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢²Æì¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¹¤¯ÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¥ë¥È¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬»ý¤Ä¸ÄÀ¤òÂ«¤Í¡¢²Æì¤Î¼«Á³¡¢Ê¸²½¡¢¿©¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¸©Æâ³°¤Ø¸þ¤±¤Æ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡£¤ªµÒÍÍ¤ËË¤«¤ÊÎ¹¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷»ñ¸»¤äÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿´Ñ¸÷¿¶¶½¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)¤Ï¡¢100Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î´ð½à¤òÃÛ¤¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¿Í¡¢Ê¸²½¡¢ÃÏ°è¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤Ç¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¶¦Í¥¹¥Úー¥¹¡¢Æø¤ä¤«¤Ê¥í¥Óー¤ä¥Ðー¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¡¹¤¬½¸¤¤¡¢¸òÎ®¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦6ÂçÎ¦¤Ç600¸®°Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÀìÌçÃÎ¼±¤È¤ª¤â¤¤¤ä¤ê¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)¤Þ¤¿¤Ï¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥ª¥Êー¥º¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)¤«¤é¡£¥Ò¥ë¥È¥ó¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥Í¥ë·ÐÍ³¤ÇÄ¾ÀÜÍ½Ìó¤·¤¿¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥ª¥Êー¥º(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/)²ñ°÷¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ïstories.hilton.com/hhr(https://stories.hilton.com/brands/hilton-hotels)¡¢Facebook(https://www.facebook.com/Hilton/)¡¢X(https://x.com/HiltonHotels/) ¡¢Instagram(https://www.instagram.com/hiltonhotels/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥À¥Ö¥ë¥Ä¥êーby¥Ò¥ë¥È¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥À¥Ö¥ë¥Ä¥êーby¥Ò¥ë¥È¥ó(https://www.hilton.com/ja/brands/doubletree-by-hilton/)¤Ï¡¢À¤³¦61¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç700¸®°Ê¾å¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤âµÞÀ®Ä¹Ãæ¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£55Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä´Ñ¸÷¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë²÷Å¬¤ÊÂÚºß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥À¥Ö¥ë¥Ä¥êー¤Î¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¥¯¥Ã¥ー¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò²¹¤«¤¯¤ª·Þ¤¨¤·¡¢Î¹Àè¤Ç¤â¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤È¿Í¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¤Ê½ÉÇñ»ÜÀß¤È¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÎÁ°ûÂÎ¸³¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢²ñµÄ¼¼¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.hilton.com/ja/brands/doubletree-by-hilton/)¤Þ¤¿¤Ï¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥ª¥Êー¥º¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)¤«¤é¡£¥Ò¥ë¥È¥ó¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥Í¥ë·ÐÍ³¤ÇÄ¾ÀÜÍ½Ìó¤·¤¿¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥ª¥Êー¥º(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/)²ñ°÷¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ïstories.hilton.com/doubletree(https://stories.hilton.com/brands/doubletree-by-hilton)¡¢Facebook(https://www.facebook.com/DoubleTree/)¡¢X(https://x.com/doubletree)¡¢Instagram(https://www.instagram.com/doubletree/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£