¡ÚÈþÍÆÈéÉæ²Ê¥¿¥«¥ß¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Û¥Ë¥¥ÓÀ×¤Î±ú¤ß¡¦ÌÓ·ê¤Î³«¤¤ò²þÁ±¤·¡¢È©¤Î±úÆÌ¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀ°¤¨¤ë2¤Ä¤Î¿·»Ü½Ñ
1999Ç¯¤Ë³«±¡¡¢48Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¼£ÎÅ¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ëÈþÍÆÈéÉæ²Ê¥¿¥«¥ß¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³¡¿±¡Ä¹ ¹â¸« ÍÎ¡Ë¤Ï¡¢¥Ë¥¥Ó¡¦¥Ë¥¥ÓÀ×¤òÀìÌç¤Ë¿ÇÎÅ¤¹¤ë¡Ö¥Ë¥¥Ó¼£ÎÅ±¡¡×¤âÊ»Àß¤·¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÈ©Çº¤ß¤ËÆÃ²½¤·¤¿¼£ÎÅ¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Ë¥¥ÓÀ×¤Î¿¼¤¤±ú¤ß¤«¤éÌÓ·ê¤Î³«¤¤Þ¤Ç¡¢È©¤Î±úÆÌ¤ò²þÁ±¤·¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤Ø¤ÈÆ³¤¯2¤Ä¤Î¿·¥ìー¥¶ー¼£ÎÅ¡Ø¹â½ÐÎÏ¥Ô¥³¥Õ¥é¥¯¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ù¤È¡Ø¥Ô¥³¥Õ¥©ー¥«¥¹¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ÈþÍÆÈéÉæ²Ê¥¿¥«¥ß¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://takamiclinic.or.jp/
¢£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Çº¤à¥Ë¥¥ÓÀ×¤Î±ú¤ß¡Ê¥¯¥ìー¥¿ー¡Ë¤äÌÓ·ê¤Î³«¤¤Ï¡¢QOL¤òÄã²¼¤µ¤»¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤¨¤Þ¤¹
¥Ë¥¥ÓÀ×¤Î±ú¤ß¤äÌÓ·ê¤Î³«¤¤Ï¡¢QOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡Ë¤òÄã²¼¤µ¤»¡¢¼«¿®¤òÂ»¤Ê¤¦Âç¤¤ÊÇº¤ß¤Ç¤¹¡£Åö±¡¤Ë¤â¡Ö¿Í¤Î»ëÀþ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ø¹»¤ä¿¦¾ì¤Ø¹Ô¤¤Å¤é¤¤¡×¡Ö¤¦¤Ä¤à¤¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Çº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢È©Á´ÂÎ¤Î±úÆÌ¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¡Ø¹â½ÐÎÏ¥Ô¥³¥Õ¥é¥¯¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ù¤È¡¢¿¼¤¤±ú¤ß¤ò¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç²þÁ±¤¹¤ë¡Ø¥Ô¥³¥Õ¥©ー¥«¥¹¡Ù¤Î2¼ïÎà¤Î¾È¼ÍÊýË¡¤ò¿·¤¿¤Ë³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥³¥ìー¥¶ー¤ÎÃ»¥Ñ¥ë¥¹µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢È©É½ÌÌ¤òºï¤é¤º¿¿ÈéÆâ¤Î¥³¥éー¥²¥óÀ¸À®¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤¬Èæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¯¡¢¸úÎ¨Åª¤ËÈ©¤Î±úÆÌ¤ò²þÁ±¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥¥ÓÀ×¤Î±ú¤ß¤äÌÓ·ê¤ÏÊ£¿ô²ó¤Î¼£ÎÅ¤Ç²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¼£ÎÅ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¹ÈÏ°Ï¤ÎÈ©¼Á²þÁ±¤«¤é¶É½ê½¸Ãæ¼£ÎÅ¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡¢´µ¼ÔÍÍ¤¬È©¤Î±úÆÌ¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀ°¤¨¡¢·ò¤ä¤«¤ÊÈ©¤ò¼è¤êÌá¤¹¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
ÈþÍÆÈéÉæ²Ê¥¿¥«¥ß¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ Éû±¡Ä¹
»³²° ²íÈþ¡Ê¤ä¤Þ¤ä¤Þ¤µ¤ß¡Ë°å»Õ
ÈþÍÆÈéÉæ²Ê°å¡£ÅìË®Âç³Ø°åÎÅ¥»¥ó¥¿ーÂç¶¶ÉÂ±¡ÈéÉæ²Ê¡¢»°°æµÇ°ÉÂ±¡ÈéÉæ²Ê¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥È¥ÔーÀÈéÉæ±ê¤«¤éÈéÉæ´â¡¢¿§ÁÇÀ¼À´µ¡Ê¥·¥ß¡¢¤¢¤¶Åù¡ËÅùÂ¿¤¯¤ÎÎ×¾²·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£2011Ç¯ ¥¿¥«¥ß¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÆþ¿¦¡£2021Ç¯ Éû±¡Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£¸½ºß¤ÏÌÓ·ê¡¦¥Ë¥¥Ó¤Ê¤ÉÈþÈ©¼£ÎÅ¤«¤é¡¢¥·¥ß¡¦¤·¤ï¡¦¤¿¤ë¤ß¤Ê¤É¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¼£ÎÅ¤Þ¤ÇÅö±¡¤ÎÁ´¿ÇÎÅ¤Î´Æ½¤¤ò¹Ô¤¦¡£
¼£ÎÅ¸ú²Ì¤È»Ü½ÑÆâÍÆ
¡ü¥Ë¥¥ÓÀ×¤Î±ú¤ß²þÁ±
¡üÌÓ·ê¤Î³«¤¡¦¤¿¤ë¤ß²þÁ±
¡üÈ©¤Î¥Ï¥ê¡¦¥¥á²þÁ±
¡üÈ©¼Á²þÁ±
¾É¾õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë2¼ïÎà¤Î¾È¼ÍË¡¤Ç¥Ë¥¥ÓÀ×¤Î±ú¤ß¡¦ÌÓ·ê¤Î³«¤¤ò²þÁ±
¡Ø¹â½ÐÎÏ¥Ô¥³¥Õ¥é¥¯¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ù¡Ø¥Ô¥³¥Õ¥©ー¥«¥¹¡Ù
¥Ô¥³¥Õ¥é¥¯¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î¡ÖMLA¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥ì¥ó¥º¥¢¥ì¥¤¡Ë¡×¤òÁõÃå¤·¡¢¥Ô¥³ÉÃ¥ìー¥¶ー¤òÅÀ¾õ¤Î½¸Ãæ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¤·¤ÆÈéÉæ¿¼Éô¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥éー¥²¥ó»ºÀ¸¤òÂ¥¤·¡¢È©ºÆÀ¸¤ò¿Þ¤ë¼£ÎÅ¤Ç¤¹¡£ÌÓ·ê¡¦¾®¤¸¤ï¡¦¥Ë¥¥ÓÀ×¤Î±ú¤ß¡¦È©¼Á¤Î²þÁ±¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö±¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥Ë¥¥ÓÀ×¤Î±ú¤ß¤äÌÓ·ê¤Î³«¤¤ËÆÃ²½¤·¤¿2¤Ä¤Î¿·¥á¥Ë¥åー¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¹ÈÏ°Ï¤Î±ú¤ß¤äÌÓ·ê¤Î³«¤¤Î²þÁ±¤Ë¡Ø¹â½ÐÎÏ¥Ô¥³¥Õ¥é¥¯¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ù
¥Ë¥¥ÓÀ×¤Ë¤è¤ë±ú¤ß¤ä¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤ËÌÜÎ©¤ÄÌÓ·ê¤Î³«¤¤Ê¤É¡¢¡ÈÌÌ¡É¤Ç¹¤¬¤ëÈ©¤Î±úÆÌ²þÁ±¤ËÅ¬¤·¤¿¼£ÎÅ¤Ç¤¹¡£¹â½ÐÎÏ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò±úÆÌ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ø¾È¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈéÉæ¿¼ÁØ¤Î¥³¥éー¥²¥ó¡¦¥¨¥é¥¹¥Á¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÎÏ¶¯¤¯Â¥¿Ê¡£Ê£¿ô²ó¤Î¼£ÎÅ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ë¥¥ÓÀ×¤Î±ú¤ß¤äÌÓ·ê¤Î³«¤¤¬Ãå¼Â¤Ë²þÁ±¤·¡¢È©Á´ÂÎ¤Î¼Á´¶¤òÅÚÂæ¤«¤é¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¿¼¤¤±ú¤ß¤Ë¤Ï¶É½ê½¸Ãæ¤Î¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¾È¼Í¡Ø¥Ô¥³¥Õ¥©ー¥«¥¹¡Ù
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥¥ÓÀ×¤Î¿¼¤¤±ú¤ß°ì²Õ½ê¤ËÂÐ¤·¡¢½ÐÎÏ¤ò¶Å½Ì¤·¤Æ½¸ÃæÅª¤Ë¾È¼Í¤¹¤ë¶É½ê¼£ÎÅ¤Ç¤¹¡£¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò°ìÅÀ¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤ÆÈéÉæ¿¼Éô¤Ë¶Ë¾®¤ÎÇ®¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤ÎÉô°Ì¤ÎÁÏ½ý¼£Ìþ¥×¥í¥»¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÀ²½¡£¿¼¤¤±ú¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ú²ÌÅª¤ÊÈéÉæºÆÀ¸¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£Â¾¤ÎÉô°Ì¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÖºÇ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë°ìÅÀ¡×¤ò¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¾È¼Í¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
»Ü½Ñ³µÍ×
¥Ô¥³¥Õ¥é¥¯¥·¥ç¥Ê¥ë
¥Ô¥³¥Õ¥é¥¯¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î¡ÖMLA¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥ì¥ó¥º¥¢¥ì¥¤¡Ë¡×¤òÁõÃå¤·¤Æ¡¢ÅÀ¾õ¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÈ© ¤Ë¾È¼Í¤¹¤ë¼£ÎÅ¤Ç¤¹¡£¿¿Èé¿¼ÁØ¤Þ¤Ç»É·ã¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÈéÉæ¤òºÆ¹½ÃÛ¤µ¤»¡¢È©¤Î¼Á´¶¤ò²þÁ±¤µ¤»¤¿¤ê¡¢ÌÓ·ê ¤Î³«¤¡¢¥Ë¥¥ÓÀ×¤Î±ú¤ß¤ò²þÁ±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ ½ÐÎÏ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌÓ·ê¤ä¾®¤¸¤ï²þÁ±¤«¤é¥Ë¥¥ÓÀ×¤Î±ú¤ß¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ Åö±¡¤Ç¤Ï3¥¿¥¤¥×¤Î¾È¼Í¥âー¥É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÎÈþÈ©¥Ô¥³¥Õ¥é¥¯¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ï
È©¤Î¥Ï¥ê¡¦¥¥á¡¢ÌÓ·ê¤ÎÌÜÎ©¤Á¡¢¾®¤¸¤ï
¿¿ÈéÀõÁØ¤ËÍ¥¤·¤¯¥¢¥×¥íー¥Á¤·¡¢¥³¥éー¥²¥ó¤ä¥¨¥é¥¹¥Á¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÂ¥¿Ê¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Æü¾ïÅª¤ËÈ©¤Î¥Ï¥ê¤ä¼Á´¶¤ò²þÁ±¤·¤¿¤¤Êý¤ËÅ¬¤·¤¿¼£ÎÅ¡£
¡Î¹â½ÐÎÏ¥Ô¥³¥Õ¥é¥¯¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ï
¥Ë¥¥ÓÀ×¤Î±ú¤ß¡¢ÌÓ·ê¤Î³«¤¡¦¤¿¤ë¤ß
½ÐÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤è¤ê¿¼¤¤ÁØ¤ÎÀþ°Ý²êºÙË¦¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¡¢¥³¥éー¥²¥ó¤ä¥¨¥é¥¹¥Á¥ó¤ÎÀ¸À®¤ò¶¯¤¯Â¥¿Ê¡£¥Ë¥¥ÓÀ×¤Î±ú¤ß¤äÌÓ·ê¤Î³«¤¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¼£ÎÅ¡£
¡Î¥Ô¥³¥Õ¥©ー¥«¥¹¡Ï
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥¥ÓÀ×¤Î±ú¤ß¤ËÉôÊ¬Åª¤Ê¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¾È¼Í
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥¥ÓÀ×¤Î±ú¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ½ÐÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¾È¼Í¡£¶É½êÅª¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ú²ÌÅª¤Ë±ú¤ß¤ò²þÁ±¤¹¤ë¼£ÎÅ¡£
¢£ »ÈÍÑµ¡´ï
¿ô¤¢¤ë¥Ô¥³¥ìー¥¶ー¼£ÎÅ´ï¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÈÈþÈ©¼£ÎÅ¡É¤ËÆÃ²½¤·¤¿
¡Ø¥¨¥ó¥é¥¤¥È¥óSR¡Ù
¥Ô¥³¥ìー¥¶ー¼£ÎÅ´ï¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¼ç¤Ë»ÉÀÄ¡Ê¥¿¥È¥¥ー¡Ë½üµî¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Åö±¡¤Ç¤Ï¥·¥ß¡¦ÌÓ·ê¡¦¥Ë¥¥ÓÀ×¤Î±ú¤ß¡¦È©¼Á²þÁ±¤ò¼ç¤È¤·¤Æ¥Ô¥³¥ìー¥¶ー¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤è¤êÈþÈ©¤ËÆÃ²½¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í¤ÎÈ©¼Á¤ËÅ¬¤·¤¿ºÙ¤«¤ÊÀßÄê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¨¥ó¥é¥¤¥È¥óSR¡×¡Ê¥¥å¥Æ¥é¼Ò¡¿ÊÆ¹ñÀ½¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¨¥ó¥é¥¤¥È¥óSR¡×¡Ê¥¥å¥Æ¥é¼Ò¡¿ÊÆ¹ñÀ½¡Ë
¡ÖÈ©¼£ÎÅ¡×¤ËÆÃ²½
¡ÖSR¡×¤Ï¡ÈSkin Revitalization¡áÈ©ºÆÀ¸¡É¤ÎÎ¬¤Ç¤¹¡£
È©¼£ÎÅ¤ËÅ¬¤·¤¿ºÙ¤«¤ÊÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Ô¥³¥ìー¥¶ーµ¡´ï¤Ç¤¹¡£
¢£»Ü½Ñ¥Úー¥¹¡¦²ó¿ô
¡ÎÈþÈ©¥Ô¥³¥Õ¥é¥¯¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ï
¡¡3½µ～4½µ¤Ë1²ó¤Î¥Úー¥¹¤Ç¡¢5¡¤6²ó1¥¯ー¥ë¤ò¿ä¾©¡£
¡Î¹â½ÐÎÏ¥Ô¥³¥Õ¥é¥¯¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ï
¡¡4½µ～8½µ¤Ë1²ó¤Î¥Úー¥¹¤Ç¡¢5¡¤6²ó1¥¯ー¥ë¤ò¿ä¾©¡£
¡Î¥Ô¥³¥Õ¥©ー¥«¥¹¡Ï
¡¡4½µ～8½µ¤Ë1²ó¤Î¥Úー¥¹¤Ç¡¢5¡¤6²ó1¥¯ー¥ë¤ò¿ä¾©¡£
¢£ »Ü½ÑÎÁ¶â
¢¨1 ¥³ー¥¹¤Ï1Ç¯´ÖÍ¸ú¡£
¢¨2 ÈþÈ©¥Ô¥³¥Õ¥é¥¯¥·¥ç¥Ê¥ë¤Þ¤¿¤Ï¹â½ÐÎÏ¥Ô¥³¥Õ¥é¥¯¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÈÆ±Æü¤Ë»Ü½Ñ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÊ»ÍÑ¸ÂÄê²Á³Ê¡£
¡ö°õ¤Î¤Ä¤¤¤¿»Ü½Ñ¤Ï¡¢É½ÌÌËã¿ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦É½ÌÌËã¿ìÂå 1,100±ß¡¡
¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó SRS¥Þ¥¹¥¯ 1,100±ß¡¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó CICA¥Þ¥¹¥¯ 3,850±ß
¡¦½é¿ÇÎÁ 3,300±ß¡¡ºÆ¿ÇÎÁ 1,100±ß¡¡
¡¦Åö±¡¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ²Á³ÊÉ½µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¢£ÄË¤ß¡¦¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à
ÄË¤ß
¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤È¤·¤¿Ìý¤¬¤Ï¤Í¤ë¤è¤¦¤ÊÏ¢Â³¤·¤¿ÄË¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à
¢¢ÈþÈ©¥Ô¥³¥Õ¥é¥¯¥·¥ç¥Ê¥ë
Ä¾¸å¤è¤ê·ÚÅÙ¤ÎÀÖ¤ß¡¢Ç®´¶¡¢¤Ò¤ê¤Ä¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤ß¡¢¼ð¤ì¤Ï2～3Æü¤Ç¼£¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¢¹â½ÐÎÏ¥Ô¥³¥Õ¥é¥¯¥·¥ç¥Ê¥ë
Ä¾¸å¤è¤êÀÖ¤ß¡¢Ç®´¶¡¢¤Ò¤ê¤Ä¤¡¢ÅÀ¾õ½Ð·ì¡¢·ÚÅÙ¤Î¼ð¤ì¤Ê¤É¤Î±ê¾ÉÈ¿±þ¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤ß¡¦¼ð¤ì¤Ï2～3Æü¤Ç¼£¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÀ¾õ½Ð·ì¤ä¤«¤µ¤Ö¤¿¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢7～10Æü¤Ç²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¢¥Ô¥³¥Õ¥©ー¥«¥¹
Ä¾¸å¤è¤êÀÖ¤ß¡¦¤Ò¤ê¤Ä¤¡¦·ÚÅÙ¤Î½Ð·ì¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÀ¾õ½Ð·ì¤ä¤«¤µ¤Ö¤¿¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Ï7～10Æü¤Ç²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥¥ó¥±¥¢
½èÃÖÅöÆü¤«¤é²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬Ëà»¤¤ÏÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥á¥¤¥¯
½èÃÖÍâÆü¤«¤é²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¶Ø´÷»ö¹à
¡¦Ç¥¿±Ãæ¤ÎÊý¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÊý
¡¦Æü¾Æ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢Æü¾Æ¤±¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¤¢¤ëÊý¡Ê1¥«·î°ÊÆâ¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÊÆü¾Æ¤±¡¢³¤¡¢»³¡¢Æü¾Æ¤±¥µ¥í¥óÅù¡Ë¢¨²Ð½ý¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¦¥¤¥½¥È¥ì¥Á¥Î¥¤¥ó¡Ê¥¢¥¯¥Í¥È¥ì¥ó¥È(R)¡ËÅù¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óAÍ¶Æ³ ÂÎÆâÉþ¼£ÎÅÃæ¤Þ¤¿¤Ï¼£ÎÅ½ªÎ»¸å1¥ö·îÌ¤Ëþ¤ÎÊý
¡¦¾È¼ÍÉô°Ì¤ËÁÞÆþÊª¡Ê¥×¥í¥Æー¥¼¡¢¶â¤Î»å¤Ê¤É¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯³µÍ×
ÈþÍÆÈéÉæ²Ê¥¿¥«¥ß¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯
1999Ç¯¡¢Åìµþ¡¦É½»²Æ»¤Ë³«±¡¤·¤¿¡ÖÈþÍÆÈéÉæ²Ê¥¿¥«¥ß¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÎ×¾²¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡Ö¥¿¥«¥ß¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¼°¥á¥½¥Ã¥É¡×¤Ë¤è¤ëÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤ÆÈ¼«¤Î¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁí¹çÈþÍÆÈéÉæ²Ê¤Ç¤¹¡£¥Ë¥¥Ó¤äÌÓ·ê¤Ê¤É¤ÎÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é¡¢¥·¥ß¤ä¤·¤ï¤Ê¤É¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¾É¾õ¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¤È©¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¼£ÎÅ¤òÉý¹¤¯¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¼«Í³¿ÇÎÅ¡¿Í½ÌóÀ©¡Ï
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¹ç¤»
¡Î½é¿Ç¡Ï03-5414-6000¡¡ ¡ÎºÆ¿Ç¡Ï03-5414-6300¡¡¡ÊÅÅÏÃ¼õÉÕ»þ´Ö¡§10¡§00～20¡§00¡Ë
ËÜ±¡
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3-18-5 ¥â¥ó¥Æ¥×¥é¥¶2F¡¦3F¡¦4F
¥Ë¥¥Ó¼£ÎÅ±¡
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3-18-20 ¾¾ËÜ¥Ó¥ë3F¡¦4F¡¦5F
¡Î¿ÇÎÅ»þ´Ö¡Ï10:00～19:00
¡Ê¶âÍË¤Î¤ß11:00～20:00¡Ë
¡ÎµÙ¿ÇÆü¡Ï¤Ê¤·
¡Ê12/31～1/3¤ÏµÙ¿Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ïhttps://takamiclinic.or.jp
¡Î¥Ë¥¥Ó¤Ë¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡ª¡Ïhttps://takamiclinic.or.jp/media/acne/
¡ÎÌÓ·ê¤Ë¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡ª¡Ïhttps://takamiclinic.or.jp/media/pore/