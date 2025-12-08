RealRomantic 2nd Live ¡ÈHeart¡Çs Two Sides¡É ³«ºÅÊó¹ð

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´9Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É










2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢Èô¹ÔÁ¥¥·¥¢¥¿ー¤Ë¤Æ¡ÚRealRomantic 2nd LIVE ¡ÈHeart¡Çs Two Sides¡É¡Û¡Ê¼çºÅ¡§POPROD Production/³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤ò³«ºÅ¡£



¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Îºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤­¤¿ºî»ì²È¡¦ÃæÂ¼ÈàÊý¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë·Þ¤¨¤¿7¿ÍÁÈ½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖRealRomantic¡Ê¥ê¥¢¥ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¡×¡£


2nd Live¤È¤Ê¤ëËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¿´¤ÎÆóÌÌÀ­¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÈHeart¡Çs Two Sides¡É¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢¥µー¥«¥¹¤Î¥â¥Áー¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¸¸ÁÛÅª¤ËÅ¸³«¡£¿·¶Ê1¶Ê¤È¥«¥Ðー2¶Ê¤ò´Þ¤à¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç´ÑµÒ¤ò¿¼¤¯¼æ¤­¤Ä¤±¤¿¡£



¢£¸ø±é³µÍ×


¸ø±éÌ¾¡§RealRomantic 2nd LIVE ¡ÈHeart¡Çs Two Sides¡É


Æü»þ¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë


¡¡¡¡¡¡³«¾ì 18:15 / ³«±é 19:00


²ñ¾ì¡§Èô¹ÔÁ¥¥·¥¢¥¿ー


½Ð±é¡§RealRomantic


¾ÜºÙ¡§https://realromantic-official.com/schedule/2nd_hts/



¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È


M1. EGGGG¡¿RealRomantic


M2. Sleepless Lullaby¡¿RealRomantic


M3. Uncupid¡¿RealRomantic


M4. ice cream LOVE¡¿RealRomantic


M5. ROMANTIC SEVEN¡¿RealRomantic


M6. BLOOMING¡¿RealRomantic


M7. ¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー¥é¥Ö (Cover)¡¿RealRomantic


M8. Flavor Of Life (Cover)¡¿RealRomantic


M9. Diamond¡¿RealRomantic


M10. SUMMER MAZE¡¿RealRomantic


M11. AURA¡¿RealRomantic


M12. ¥¹¥Ñ¥Ï¥Ë¡¿RealRomantic



EN1. CANDY DAYS¡¿RealRomantic


EN2. EGGGG¡¿RealRomantic


EN3. ¥¹¥Ñ¥Ï¥Ë¡¿RealRomantic



¢£1st Mini Album¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×2026Ç¯½ÕÈ¯Çä·èÄê¡ª




¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://realromantic-official.com/news/917



¢£2026Ç¯2·î RealRomantic Special Event³«ºÅ·èÄê¡ª




¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://realromantic-official.com/news/921



¢£RealRomantic "EGGGG" ¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñÊüÁ÷¡Ömusic¤ëTV¡×12·îÅÙED¥Æー¥Þ¤Ë·èÄê¡ª





¢£RealRomantic¡ÖEGGGG¡×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«Ãæ¡ª




¤´»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.youtube.com/watch?v=9HJuit3t5PI



¢£RealRomantic Profile


¤¤¤Ä¤«Ã¯¤«¤¬Ì´¤ËÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î


¤½¤·¤ÆÃ¯¤«¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î


¶õÁÛ¤ÎÃÏÂ³¤­¤Ë¸½¼Â¤Ï¤¢¤Ã¤Æ


¤½¤ÎÀè¤Ë¤Þ¤¿¶õÁÛ¤¬¤¢¤ë


»ä¤¿¤Á¤Ï¼Âºß¤¹¤ë


Ì´¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤


RealRomantic




¾¯½÷»þÂå¡ÖGee(Japanese Ver.) ¡×¤äPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡ÖLEAP HIGH! ～ÌÀÆü¤Ø¡¢¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤～¡×¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¾¯½÷¡ù²Î·à ¥ì¥ô¥åー¥¹¥¿¥¡¥é¥¤¥È¡×Á´³Ú¶Êºî»ì¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤äºîÉÊ¤Îºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤­¤¿ºî»ì²È¡¦ÃæÂ¼ÈàÊý¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë·Þ¤¨¤¿7¿ÍÁÈ½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖRealRomantic¡Ê¥ê¥¢¥ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¡×¡£



Member:


KARIN¡ÊÅÄî´²Ìô¥¡Ë2003Ç¯1·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì


RIKKI¡Ê½©ËÜÎ¤åº¡Ë2003Ç¯9·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì


YUI¡¡¡ÊËÌ¸¶îØ°á¡Ë2005Ç¯2·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì


HINA ¡Ê¹â¶¶ÈÞÆá¡Ë2008Ç¯1·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì


RIN¡¡¡ÊÆâ»³ ô¥¡Ë 2008Ç¯2·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì


NANA¡¡(Àô ¤Ê¤Ê)¡¡2008Ç¯7·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì


SORA¡¡(ÎëÌÚ¶õÍè) 2008Ç¯10·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì



¢£RealRomantic Official SNS


HP¡§https://realromantic-official.com/


X¡§https://x.com/realromantic_x


Instagram¡§https://www.instagram.com/realromantic_official/


Tik Tok¡§https://www.tiktok.com/@realromantic_official


YouTube¡§https://www.youtube.com/@official_RealRomantic



RealRomantic Contact


https://realromantic-official.com/contact/



¢¨¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¡¢²¼µ­¤Îµ­ºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


(C)POPROD PRODUCTION (C)2025 BUSHIROAD MUSIC INC. (C)APDREAM


Photographer¡§¤¦¤Ä¤ß¤µ¤Ê