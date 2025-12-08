RealRomantic 2nd Live ¡ÈHeart¡Çs Two Sides¡É ³«ºÅÊó¹ð
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢Èô¹ÔÁ¥¥·¥¢¥¿ー¤Ë¤Æ¡ÚRealRomantic 2nd LIVE ¡ÈHeart¡Çs Two Sides¡É¡Û¡Ê¼çºÅ¡§POPROD Production/³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤ò³«ºÅ¡£
¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Îºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿ºî»ì²È¡¦ÃæÂ¼ÈàÊý¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë·Þ¤¨¤¿7¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖRealRomantic¡Ê¥ê¥¢¥ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¡×¡£
2nd Live¤È¤Ê¤ëËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¿´¤ÎÆóÌÌÀ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÈHeart¡Çs Two Sides¡É¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢¥µー¥«¥¹¤Î¥â¥Áー¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¸¸ÁÛÅª¤ËÅ¸³«¡£¿·¶Ê1¶Ê¤È¥«¥Ðー2¶Ê¤ò´Þ¤à¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç´ÑµÒ¤ò¿¼¤¯¼æ¤¤Ä¤±¤¿¡£
¢£¸ø±é³µÍ×
¸ø±éÌ¾¡§RealRomantic 2nd LIVE ¡ÈHeart¡Çs Two Sides¡É
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡¡¡¡¡³«¾ì 18:15 / ³«±é 19:00
²ñ¾ì¡§Èô¹ÔÁ¥¥·¥¢¥¿ー
½Ð±é¡§RealRomantic
¾ÜºÙ¡§https://realromantic-official.com/schedule/2nd_hts/
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
M1. EGGGG¡¿RealRomantic
M2. Sleepless Lullaby¡¿RealRomantic
M3. Uncupid¡¿RealRomantic
M4. ice cream LOVE¡¿RealRomantic
M5. ROMANTIC SEVEN¡¿RealRomantic
M6. BLOOMING¡¿RealRomantic
M7. ¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー¥é¥Ö (Cover)¡¿RealRomantic
M8. Flavor Of Life (Cover)¡¿RealRomantic
M9. Diamond¡¿RealRomantic
M10. SUMMER MAZE¡¿RealRomantic
M11. AURA¡¿RealRomantic
M12. ¥¹¥Ñ¥Ï¥Ë¡¿RealRomantic
EN1. CANDY DAYS¡¿RealRomantic
EN2. EGGGG¡¿RealRomantic
EN3. ¥¹¥Ñ¥Ï¥Ë¡¿RealRomantic
¢£1st Mini Album¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×2026Ç¯½ÕÈ¯Çä·èÄê¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://realromantic-official.com/news/917
¢£2026Ç¯2·î RealRomantic Special Event³«ºÅ·èÄê¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://realromantic-official.com/news/921
¢£RealRomantic "EGGGG" ¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñÊüÁ÷¡Ömusic¤ëTV¡×12·îÅÙED¥Æー¥Þ¤Ë·èÄê¡ª
¢£RealRomantic¡ÖEGGGG¡×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«Ãæ¡ª
¤´»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.youtube.com/watch?v=9HJuit3t5PI
¢£RealRomantic Profile
¤¤¤Ä¤«Ã¯¤«¤¬Ì´¤ËÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î
¤½¤·¤ÆÃ¯¤«¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î
¶õÁÛ¤ÎÃÏÂ³¤¤Ë¸½¼Â¤Ï¤¢¤Ã¤Æ
¤½¤ÎÀè¤Ë¤Þ¤¿¶õÁÛ¤¬¤¢¤ë
»ä¤¿¤Á¤Ï¼Âºß¤¹¤ë
Ì´¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤
RealRomantic
¾¯½÷»þÂå¡ÖGee(Japanese Ver.) ¡×¤äPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡ÖLEAP HIGH! ～ÌÀÆü¤Ø¡¢¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤～¡×¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¾¯½÷¡ù²Î·à ¥ì¥ô¥åー¥¹¥¿¥¡¥é¥¤¥È¡×Á´³Ú¶Êºî»ì¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤äºîÉÊ¤Îºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿ºî»ì²È¡¦ÃæÂ¼ÈàÊý¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë·Þ¤¨¤¿7¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖRealRomantic¡Ê¥ê¥¢¥ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¡×¡£
Member:
KARIN¡ÊÅÄî´²Ìô¥¡Ë2003Ç¯1·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì
RIKKI¡Ê½©ËÜÎ¤åº¡Ë2003Ç¯9·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì
YUI¡¡¡ÊËÌ¸¶îØ°á¡Ë2005Ç¯2·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì
HINA ¡Ê¹â¶¶ÈÞÆá¡Ë2008Ç¯1·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì
RIN¡¡¡ÊÆâ»³ ô¥¡Ë 2008Ç¯2·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì
NANA¡¡(Àô ¤Ê¤Ê)¡¡2008Ç¯7·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì
SORA¡¡(ÎëÌÚ¶õÍè) 2008Ç¯10·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì
¢£RealRomantic Official SNS
HP¡§https://realromantic-official.com/
X¡§https://x.com/realromantic_x
Instagram¡§https://www.instagram.com/realromantic_official/
Tik Tok¡§https://www.tiktok.com/@realromantic_official
YouTube¡§https://www.youtube.com/@official_RealRomantic
