Ä¹ºê¤Î¥¤¥°¥¢¥¹¿Íµ¤YouTuber¥Ò¥«¥ë¤ÎReZARD¼Ò¤È»ñËÜÄó·È¡£Ä¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤ò¥ª¥Õ¥£¥¹µòÅÀ¤ËºÎÍÑ¶¯²½
Îø°¦·ëº§¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Öparcy¡Çs¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ñー¥·ー¥º¡Ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥°¥¢¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÃæÂ¼ ¤¢¤¤é¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¡¢³ô¼°²ñ¼ÒReZARD¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æþ¹¾µðÇ·¡¢°Ê²¼¡§ReZARD¡Ë¤ò¾ù¼õÀè¤È¤¹¤ë³ô¼°¾ùÅÏ¤ò·èÄê¤·¡¢Æ±¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ë»²²è¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2018Ç¯6·î¤ËÁÏ¶È¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥°¥¢¥¹¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢½÷À¤¬³èÌö¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢·ëº§¤ËÇº¤àÃË½÷¤Ë¸þ¤±¤¿Îø°¦¡¦·ëº§»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼çÎÏ»ö¶È¤Ç¤¢¤ëÎø°¦·ëº§¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Öparcy¡Çs¡Ê¥Ñー¥·ー¥º¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¤¹¬¤»¤Ê·ëº§¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÃË½÷2Ì¾¤ÎÀìÂ°¥È¥ìー¥Êー¤Ë¤è¤ëº§³è¥³ー¥Á¥ó¥°¤òÄó¶¡¡£2025Ç¯11·î¸½ºß¡¢²ñ°÷¿ô¤Ï12Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î·ëº§¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿Íµ¤YouTuber¥Ò¥«¥ë»á¤È¡¢Ä¹ºê¸©½Ð¿È¤ÎÆþ¹¾µðÇ·»á¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒReZARD¤È»ñËÜÄó·È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
YouTuber ¥Ò¥«¥ë»á
³ô¼°²ñ¼ÒReZARD ÂåÉ½¼èÄùÌò Æþ¹¾µðÇ·»á
◼︎ »ñËÜÄó·È¤ÎÇØ·Ê¤È¸«¿ø¤¨¤ëÌ¤Íè
ËÜÄó·È¤òÄÌ¤¸¡¢Î¾¼Ò¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¡Öparcy¡Çs¡×¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤È¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿º£¸å¡¢ReZARD¼Ò¤ª¤è¤Ó¥µ¥à¥é¥¤¥Ñー¥È¥Êー¥º¼Ò¤Î»ö¶È¤Î°ìÉô¤ò¥¤¥°¥¢¥¹¤¬Ã´¤¤¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤òºÇÂç²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄó·È¤Ï¡¢¡ÖÄ¹ºê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Æþ¹¾»á¤ÎÃÏ¸µ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤È¡¢¡ÖÃÏÊý¤«¤éÀ¤³¦¤ØÄ©Àï¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥°¥¢¥¹¤ÎÍýÇ°¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼Ò¤Ïº£¸å¡¢Ä¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î³«Àß¡¢ºÎÍÑ¶¯²½¡¢ÃÏ°è¿Íºà°éÀ®¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ä¹ºê¤Î¼ã¼Ô¤ä½÷À¤¬ÃÏ¸µ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¥¤¥°¥¢¥¹¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤ò¤È¤â¤ËÁÏ¤ë¡×´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏÊýÈ¯¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Ä¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤ò¥ª¥Õ¥£¥¹µòÅÀ¤Ø
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥°¥¢¥¹¤ÏËÜÄó·È¤òµ¡¤Ë¡¢Ä¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤ò¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¤È¤·¤ÆÁªÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤Î¥êー¥¸¥ç¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óÄ¹ºê¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¦¥¢¥êー¥Ê¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¾¦¶È»ÜÀß¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¤«¤é¤Ê¤ëÂç·¿Ê£¹ç»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¸©Æâ³°¤Î´ë¶È¤¬Æþµï¤¹¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È´Ö¤Î¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥»¥ß¥Êー¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤ÏÄ¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤òÄÌ¤·¤ÆÄ¹ºê¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡¢Ä¹ºê¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¡¦Æ¯¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤¬Áý¤¨¡¢³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¹ºê¤È¤¤¤¦³¹¤¬¸Ø¤ê¤¢¤Õ¤ì¤ë¾ì½ê¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ¹ºê¤ÎÀ®Ä¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÃÏ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹ºê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÆ¯¤Êý¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Ä¹ºêÂç³Ø¤â´Þ¤á¤¿Ä¹ºê¸©Æâ³°¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤¬Æþµï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥×¥ìー¥äー¤È¤ÎÏ¢·È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Í¥½¨¤Ê¼ã¤¤¿Íºà¤¬Ä©Àï¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¹ºê¤Ç¤Ï¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤Û¤ÉÊ¡²¬¤äÅìµþ¤Ø½¢¿¦¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥°¥¢¥¹¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤ä½÷À¤¬¡¢Ä¹ºê¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ò¥³¥á¥ó¥È
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥°¥¢¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÃæÂ¼¤¢¤¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥¤¥°¥¢¥¹¤ä¥Ñー¥·ー¥º¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¼è°úÀè¤Î³§ÍÍ¡¢Æüº¢¤è¤ê²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥¤¥°¥¢¥¹¤ÏÁÏ¶È¤«¤é7Ç¯¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢YouTube¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤ÇºÇÀèÃ¼¤òÁö¤ë³ô¼°²ñ¼ÒReZARD¤Ø¤Î¥°¥ëー¥×¥¸¥ç¥¤¥ó¤ò·èÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
YouTuber¤Î¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤äÆþ¹¾¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤È¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¦¤ËÊâ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥¤¥°¥¢¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÎø°¦¡¦·ëº§ÎÎ°è¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤Î¡È¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¡É¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÏReZARD¥°¥ëー¥×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¡¢ÃÏÊý¤«¤é¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ø¤ÈÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥°¥¢¥¹¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥°¥¢¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÃæÂ¼¤¢¤¤é
¢£³ô¼°²ñ¼ÒReZARD ÂåÉ½¼èÄùÌò Æþ¹¾µðÇ·¤Î¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼ÒReZARD ÂåÉ½¼èÄùÌò Æþ¹¾µðÇ·
Ä¹ºê¤òÎ¥¤ì¤Æ¤«¤é¤â¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤Ë¸ÛÍÑ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤ßÊÖ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ï¾ï¤Ë»ä¤Îº¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¥¤¥°¥¢¥¹¤µ¤ó¤È¤ÎÏ¢·È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼Â¹ÔÃÊ³¬¤Ø°ú¤¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
Ä¹ºêÈ¯¤Î´ë¶È¤¬¡¢Îø°¦¡¦·ëº§¤È¤¤¤¦ÎÎ°è¤ÇÁ´¹ñÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÃÏÊý´ë¶È¤Î²ÄÇ½À¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ReZARD¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÀ®Ä¹ÎÏ¤Ë¶¦´¶¤·¡¢Ä©Àï¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢»ö¶È³ÈÄ¥¤äºÎÍÑÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¡¢Ä¹ºê¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é"ºÇÁ°Àþ¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ë´Ä¶¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î¼ã¤¤¿Íºà¤¬¡¢ÃÏÊý¤«¤é»ö¶È¤òÆ°¤«¤·¡¢Á´¹ñ¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø¸þ¤±¤Æ¾¡Éé¤Ç¤¤ëÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄó·È¤Ï¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹ºê¤«¤é¿·¤·¤¤»º¶È¤È¸ÛÍÑ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¹¡£ÃÏÊý¤«¤é¥¹¥±ー¥ë¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤ò¼¨¤·¡¢Ä¹ºêÈ¯¤ÎÄ©Àï¤ò¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Îø°¦·ëº§¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Öparcy¡Çs¡×¡Ê¥Ñー¥·ー¥º¡Ë¤È¤Ï
¡Öparcy's¡×¡Ê https://www.parcys.com/ ¡Ë¤Ï¡¢·ëº§¤ä½Ð»º¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤ëÃË½÷¤Ë¡Ö1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¤¹¬¤»¤Ê·ëº§¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÌÜ»Ø¤¹¡¢´°Á´¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£
ÃË½÷´Ø·¸ÀìÌç¤ÎÃË½÷2Ì¾¥Ú¥¢¤Î¥È¥ìー¥Êー¤È¶¦¤Ë¼«¸Ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ïー¥¯¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦6¥ö·î´Ö¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò´ðËÜ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ä¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î´Ø·¸À¤ò´Þ¤á¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¤Ê¤É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÄ¹Â³¤¤·°ì½ï¤Ë¤¤¤ì¤Ð¤¤¤ë¤Û¤É¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè·¿·ëº§¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢ÃË½÷¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö·ëº§ÎÏ¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡×¤ò¹Ô¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤¬¹â¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É½Ð²ñ¤¤¤ÎÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Ð²ñ¤¤¤Î¼Á¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¿¼¤µ¤¬ÂçÀÚ¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î·ëº§´Ñ¤Ø¤Î¼«¸ÊÍý²ò¤äÏÃ¤·¹ç¤¨¤ëÎÏ¤Ê¤É¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥ìー¥ÊーÃ£¤Ï¥³ー¥Á¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½Ð²ñ¤¤¤«¤é·ëº§¡¢·ëº§¤«¤é¹¬¤»É×ÉØ´Ø·¸¤Þ¤ÇºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤òÈ¼Áö¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿Êý¤«¤é¤Ï¡ÖÁê¼ê¤È¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¸¤¤ëËÜ¼ÁÅª¤ÊÎÏ¤¬¿È¤ËÉÕ¤¯¡×¤È´î¤Ó¤Î¸ÀÍÕ¤òÄºÂ×¤·¡¢¤ªµÒÍÍËþÂÅÙ¤Ï97%¤òÄ¶¤¨¤ë¹âÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§43Ëü¿Í¤¬¿ÇÃÇ¡ªÂç¿Íµ¤¡ÖÄ¶ÀºÌ©¡×¤Ê1Ç¯°ÊÆâ¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§³ÎÎ¨¤¬¤ï¤«¤ë¡Ö¥Ñー¥·ー¥º¿ÇÃÇ¡×
¥Ñー¥·ー¥º¿ÇÃÇ¤Ï¡¢·ëº§¤·¤¿¤¤¤±¤Éº§³è¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Æ±¤¸¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÇÊÌ¤ì¤òÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â·ëº§¤Þ¤Ç¿Ê¤Þ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¡ÖÄ¶ÀºÌ©¡×¤Ë¿ÇÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢Îø°¦¡¦·ëº§¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Öparcy's¡×¡Ê¥Ñー¥·ー¥º¡Ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿ÇÃÇ¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÅ¬À¸¡ºº¥ì¥Ù¥ë¤Î¹âÀºÅÙÊ¬ÀÏ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î·ëº§¤òÄÏ¤àÎÏ¤ò¡ÖÄ¶ÀºÌ©¡×¤Ë¿ÇÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Öparcy's¿ÇÃÇ¡×¤Ï¤³¤Á¤é ▶ https://x.gd/LcJZP
¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¼Ò¤¬Äó¶¡¤·43Ëü¿Í¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿·ëº§ÎÏ¿ÇÃÇ¤Î¿ÇÃÇ¥Çー¥¿¤È¡¢¹¬Ê¡³Ø¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô ·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø Á°ÌîÎ´»Ê¶µ¼ø¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö½÷À¤Î¹¬Ê¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±¸¦µæ¡×¤ÎÀ®²Ì¤ò¸µ¤Ë³«È¯¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡ØÎø°¦¡¦·ëº§¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¿ÇÃÇ¡Ö¥Ñー¥·ー¥º¿ÇÃÇ¡×¡Ù¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î·ëº§¤ò¤Ä¤«¤ß¤È¤ëÎÏ¤ä1Ç¯°ÊÆâ¤Î¼«Ê¬¤é¤·¤¤¹¬¤»¤Ê·ëº§¤¬¤Ç¤¤ë³ÎÎ¨¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÇùÁ³¤È¤·¤¿Îø°¦¡¦·ëº§¤ÎÇº¤ß¤ÎÅª³Î¤Ê¸À¸ì²½¤¬¤Ç¤¡¢¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤²ÝÂê¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ëº§¤¬¤·¤¿¤¤¤±¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤Ë¡¢ÌäÂê¤Î¸¶°ø¤òÃµ¤ëºÇ½é¤Î°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¼«¸Ê¿ÇÃÇ¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒReZARD³µÍ×
ReZARD¡Ê¥ê¥¶ー¥É¡Ë¤Ï¡¢YouTuber¤Î¥Ò¥«¥ë¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤«¤é²½¾ÑÉÊ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¹âÉÊ¼Á¤ÇÄã²Á³Ê¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ReZARD¤Ï¡Ö¹âÉÊ¼Á¡ßÄã²Á³Ê¤òÂÎ¸½¤·¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤È¤ÇÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡§https://rezard.jp/
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/rezard.official/
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/Rezard_official
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥°¥¢¥¹¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¥¤¥°¥¢¥¹¤ÏÄ¹ºê¸©¤ËËÜ¼Ò¤ò¤ª¤¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢½÷À¤¬³èÌö¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î½÷À¤Î³èÌö¿ä¿Ê»Ù±ç¤È¡¢Ä¹ºê¤Î·ÐºÑ³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¿·µ¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥°¥¢¥¹
½êºßÃÏ¡¡¡§ [Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹]¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6ÃúÌÜ5ÈÖ1¹æ¡¡¿·½É¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¿¥ïー2³¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [Ä¹ºê¥ª¥Õ¥£¥¹]¡¡¡¡Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»Ô¹¬Ä®7-1 NAGASAKI STADIUM CITY NORTH10³¬
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2018Ç¯6·î
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡ÃæÂ¼ ¤¢¤¤é
URL ¡¡ ¡§ http://y-guazu.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
1. Îø°¦·ëº§¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Öparcy's¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
2. Ë¡¿Í¸þ¤±¼Ò°÷¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×»Ù±çÊ¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¡Öparcy's for well-being¡×
¢§¥¤¥°¥¢¥¹Äó¶¡¥µー¥Ó¥¹
¡¦Îø°¦¡¦·ëº§¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Öparcy's¡×¡Ê¥Ñー¥·ー¥º¡Ë
( https://www.parcys.com/ )
¡¦Îø°¦¡¦·ëº§¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¿ÇÃÇ¡Öparcy's¿ÇÃÇ¡×
( https://checkup.parcys.com/ )
¡¦parcy's note(¥Ñー¥·ー¥º¥Îー¥È)
( https://www.akiradrive.com/ )
¢§Ë¡¿Í¡¦¼«¼£ÂÎ¤ÎÊý¤Ø
¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±¼Ò°÷¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×»Ù±çÊ¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¡Öparcy's for well-being¡×
( https://www.parcys.com/well-being/ )