¡ÚPARCELLE JEWELRY ¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹Å¹¡Û12·î¤Î¿·ºî¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÈ¯É½
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹Å¹(¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¶áÅ´ËÜÅ¹ ¥¦¥¤¥ó¥°´Û2³¬)
¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Î²Ú¤ä¤®¤¬¿¼¤Þ¤ë12·î¡¢PARCELLE JEWELRY ¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹Å¹¤Ç¤Ï¡¢ÃÂÀ¸ÀÐ¥¸¥å¥¨¥êー¤ä15¹æ¥µ¥¤¥º¥ê¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µ¨Àá¤ÎÁõ¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¦Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Âçºå¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢TRUNK SHOW¡¢Caravan¡¢STONE marche¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ç¼¡³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¥Ñー¥»¥ë¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤Ï¤¹¤Ù¤Æ°ìÅÀ¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëÅ·Á³ÀÐ¤ä¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÇÛÃÖ¤ä¼ïÎà¤Ï°ì¤Ä¤º¤Ä°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë²èÁü¤Ï¾¦ÉÊ¤Î°ìÎã¤Ç¤¹¡£
¢¨ ³Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ä²Á³Ê¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
TOPICS¢£ Birthstone Jewelry ― 12·î¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ¥¸¥å¥¨¥êー¤¿¤Á
12·î¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ¤Ç¤¢¤ë¡ÖTanzanite¡Ê¥¿¥ó¥¶¥Ê¥¤¥È¡Ë¡×¡¢¡ÖLapis Lazuli¡Ê¥é¥Ô¥¹¥é¥º¥ê¡Ë¡×¡¦¡ÖTurquoise¡Ê¥¿ー¥³¥¤¥º¡Ë¡×¤ò¡¢¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹Å¹¤Ë¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸Å¤¯¤«¤é¡È¤ª¼é¤ê¤ÎÀÐ¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿3¤Ä¤ÎÀÄ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤È°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¡¢¿È¤ËÃå¤±¤ëÊý¤Îµ¤»ý¤Á¤òÀÅ¤«¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¿¥ó¥¶¥Ê¥¤¥È¡×¤Ï¡¢ÀÄ¤È»ç¤¬ÍÉ¤é¤°Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¿§ºÌ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤òÎÉ¤¤Êý¸þ¤ØÆ³¤¯ÀÐ¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÊõÀÐ¤Ç¤¹¡£Ìë¶õ¤ò»×¤ï¤»¤ë¿¼¤¤ÀÄ¤¬¡¢¿´¤ËÍî¤ÁÃå¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥é¥Ô¥¹¥é¥º¥ê¡×¤Ï¡¢¸ÅÂå¤è¤ê¡ÈÀ»¤Ê¤ëÀÐ¡É¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢Ä¾´¶¤äÈ½ÃÇÎÏ¤ò»Ù¤¨¤ë¼é¸îÀÐ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¶â¿§¤Î¥Ñ¥¤¥é¥¤¥È¤¬À±¶õ¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¡¢·²ÀÄ¤ÎÃæ¤ÇÈþ¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¿ー¥³¥¤¥º¡×¤Ï¡¢¸ÅÍè¤è¤êÎ¹Ï©¤ò¼é¤ëÀÐ¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¤ë¤¤¥¹¥«¥¤¥Ö¥ëー¤ÏÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÂÀ¸ÀÐ¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì·î¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¡È¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥ó¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿È¤ËÃå¤±¤ë¤Û¤É¤ËÆü¡¹¤Î¿´¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥ó¥°¡¢¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¡¢¥Ô¥¢¥¹¡¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ 15 Size Rings ― ¡ÈÁª¤Ù¤ë¡É¤³¤È¤Ç¹¤¬¤ë¥ê¥ó¥°¤Î³Ú¤·¤µ
¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥ê¥ó¥°¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ¹Æ¬¤ÇÂ¿¤¯»Ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ØÀá¤¬¾¯¤·ÂÀ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÎ·¿¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Ø¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥°¤¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÍè¡¢¥ê¥ó¥°¤Ï¡È»÷¹ç¤¦¡¦»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁª¤Ù¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Ú¤·¤µ¤¬¹¤¬¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹Å¹¤Ç¤Ï¡¢15¹æ¥µ¥¤¥º¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò5¼ïÎà¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖPomponne¡Ê¥Ý¥ó¥Ý¥Í¡Ë¡×¡¢¡ÖChou Chou¡Ê¥·¥å¥·¥å¡Ë¡×¡¢¡ÖMille Gothique¡Ê¥ß¥ë ¥´¥·¥Ã¥¯¡Ë¡×¡¢¡ÖLuce¡Ê¥ëー¥Á¥§¡Ë¡×¡¢¡ÖNature¡Ê¥Ê¥Á¥åー¥ë¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢²ÚÔú¤Ê¤â¤Î¤«¤éÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¼ê¸µ¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»Ø¤Î·Á¤â¡¢´ØÀá¤ÎÊÑ²½¤â¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¾Ú¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¼ê¤Ë¼«Á³¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¸¥å¥¨¥êー¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÉô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï17¹æ¥µ¥¤¥º¤Þ¤ÇÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£°ìÇ¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤´¼«¿È¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤â¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
NEW ARRIVAL¢£ ¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡ÛChou Chou ― ¿·¤·¤¤ÇÛ¿§¤È¥Õ¥©¥ë¥à
¡ÖChou Chou¡Ê¥·¥å¥·¥å¡Ë¡×¤Ï¡¢Âç¤¤µ¤ä·Á¤Î°Û¤Ê¤ëÀÐ¤ò·ä´Ö¤Ê¤¯Éß¤µÍ¤á¤¿¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Îµ±¤¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥Ñ¥ô¥§¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿·¤¿¤ÊÇÛ¿§¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ç¹½À®¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¡¢²ÖÈª¤ò»×¤ï¤»¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¥«¥éー¥¹¥Èー¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï13¹æ¤È11¹æ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì2ÅÀ¤º¤Ä¡¢¤µ¤é¤Ë15¹æ¥µ¥¤¥º¤ò2ÅÀ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Éý¤Î°Û¤Ê¤ë¿··¿¤Î2¼ïÎà¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÃÏ¶â¤òÍÑ¤¤¤¿¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢»Ø¤ËµÛ¤¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ê°ÂÄê¤·¤¿Ãå¤±¿´ÃÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡ÖMille Chainon Perle¡Ê¥ß¥ë¥·¥§¥Î¥ó ¥Ú¥ë¥ë¡Ë¡×¡¢¡ÖLuce¡Ê¥ëー¥Á¥§¡Ë¡×¡¢¡ÖCent Couleur¡Ê¥µ¥ó¥¯¥ëー¥ë¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢Â¾¤Î¥·¥êー¥º¤È¤Î½Å¤ÍÃå¤±¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼ê¸µ¤Ë¸ÄÀ¤òÅº¤¨¤ë¡Ö¥·¥å¥·¥å¡×¤ò¡¢Å¹Æ¬¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ 12·î10Æü(¿å)¤Þ¤Ç¤Î¤´¾Ò²ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨ ËÜ¿ô¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¥·¥å¥·¥å¡§ÀÇ¹þ140,800±ß¤è¤ê(K10YG¡¦K10PG¡¦Å·Á³ÀÐ¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É)¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
NOVELTIES¢£ Mille Gothique Booklet ― ¥ß¥ë¥´¥·¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦¤òºý»Ò¤Ç¤´¾Ò²ð
¡ÖMille Gothique¡Ê¥ß¥ë¥´¥·¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ï¡¢¥´¥·¥Ã¥¯·úÃÛ¤ò»×¤ï¤»¤ë°Õ¾¢¤È¡¢¥¢ー¥ë¡¦¥Ç¥³´ü¤ÎÈþ°Õ¼±¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¡¢¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥·¥êー¥º¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¼êÂÇ¤Á¤Ë¤è¤ë¥ß¥ë¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ßê¤á¤¤È±¢±Æ¤¬¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢ÀÅëí¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È»þ¤è¤êÊÑ¤ï¤é¤º¹â¤¤»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤Î¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ìºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿ºý»Ò¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¤Û¤«¡¢¥±¥·¿¿¼î¤ä¥«¥éー¥¹¥Èー¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÅâÁð¤ä¥ê¥Ü¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥â¥Áー¥ÕÅ¸³«¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ß¥ëÂÇ¤Á¤Î¹©Äø²òÀâ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢K9¤ÎÃÏ¶â¤ä¶Ë¾®¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ê¤É¡¢»ÈÍÑÁÇºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃúÇ«¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥ß¥ë ¥´¥·¥Ã¥¯¤¬»ý¤Ä±ü¹Ô¤¤¢¤ëÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ºý»Ò¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤ªÅÏ¤·¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍèÅ¹¤ÎºÝ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤ª¿½¤·½Ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ Holiday Season Limited Ribbon ― ¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¸ÂÄê¥ê¥Ü¥ó
¡ÖHoliday Season Limited Ribbon¡Ê¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¸ÂÄê¥ê¥Ü¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥ê¥Ü¥ó¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ÎË¢¤ò»×¤ï¤»¤ë½À¤é¤«¤Êßê¤á¤¤ÈÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥ªー¥¬¥ó¥¸ーÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¥´ー¥ë¥É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åß¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ¨Àá´¶¤Î¤¢¤ë¿§Ä´¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Â£¤êÊª¤Ë¾å¼Á¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤Ë¤ªÊñ¤ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¸ÂÄê¥ê¥Ü¥ó¡×¤Ï12·î25Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ÂÄêÅ¸³«¤Ç¤¹¡£¤´¼«¿È¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ê¥Ü¥ó¥áー¥«ー¤Ø¥ªー¥Àー¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿
JEWELRY EVENTS
12·î¤Ï¥¸¥å¥¨¥êーÁª¤Ó¤¬³Ú¤·¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹Å¹¤Ç¤Ï´ØÀ¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖTRUNK SHOW¡×¡¢¡ÖCaravan¡×¡¢¡ÖSTONE marche¡×¤Ê¤É¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤äÊõÀÐÁª¤Ó¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤âº®¤ß¹ç¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¿¤á¡¢¤´Í½Ìó¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤ªÅÅÏÃ¡Ê06-6625-2065¡ÒÄ¾ÄÌ¡Ó¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅ¹Æ¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤ª¿Ò¤Í¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ TRUNK SHOW ― 12·î8Æü(·î)¡¦9Æü(²Ð)
¡ÖTRUNK SHOW¡Ê¥È¥é¥ó¥¯¥·¥çー¡Ë¡×¤Ï¡¢°ìÈÌÈÎÇäÁ°¤Î¿·ºî¥¸¥å¥¨¥êー¤ä¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¡¢·îÆâ¤Ç¤âºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤¬Å¹Æ¬¤ËÂ·¤¦2Æü´Ö¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Â¿ºÌ¤Ê¿·ºî¤ä¸ÂÄê¥¸¥å¥¨¥êー¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÁõ¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤´Äó°Æ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÃúÇ«¤Ë¤ª»Ç¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
12·î¤Î¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹Å¹¡Ö¥È¥é¥ó¥¯¥·¥çー¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·ºî¤Î¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥ó¥°¤äV»ú¥ê¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÁê±þ¤·¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·ºî¡Ö¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤òÍÑ¤¤¤¿É½¸½¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÏÓ¤¬¥»¥ó¥¿ー¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´Ë¤ä¤«¤Ë¹¤¬¤ë¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢ÀèÃ¼¤Þ¤ÇÀÐ¤òÎ±¤á¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤¹µ±¤¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÃÏ¶â¤ÎÆâÂ¦¤Ë»Ü¤·¤¿¥ß¥ëÂÇ¤Á¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¿¿¼î¤ä¥ß¥ë¥°¥ì¥¤¥ó¤È¤Î½Å¤ÍÃå¤±¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¿·ºî¡ÖV»ú¥ê¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¹â¤µ¤ËÍÞ¤¨¤¿Àß·×¤Ç¡¢¥«¥éー¥¹¥Èー¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿§ºÌË¤«¤ÊÉ½¾ð¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥Þー¥¥¹¥«¥Ã¥È¤Ï2ËÜÄÞ¤ÇÎ±¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Á¡ºÙ¤Ê°õ¾Ý¤ÈÀÐ¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¿·ºî¡Ö¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥ó¥°¡×
¿·ºî¡ÖV»ú¥ê¥ó¥°¡×
¢£ Caravan ― 12·î16Æü(²Ð) ― ¥Ñー¥»¥ë¤ÎÁÏ¶È¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬ÆÃÊÌÁêÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ
¡ÖCaravan¡Ê¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤ÎÁÏ¶È´ü¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥É¤Å¤¯¤ê¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¡¢ÂåÉ½¤ÎÉÊÅÄ¶×·Ã¡Ê@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)¡Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー·ó¥Ð¥¤¥äー¤ÎµÜËÜÍÛ»Ò¡Ê@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)¡Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ê¸½ºß¤â¥á¥¤¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÀ®ß·ÂÙ²ð¡Ê@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)¡Ë¤¬¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¤´ÁêÃÌ¤òÄ¾ÀÜ¤ª»Ç¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÅöÆü¤Ï¡¢¥á¥ó¥ÐーÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¡¢ÊõÀÐ¤â¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÉÊÅÄ¶×·Ã
µÜËÜÍÛ»Ò
À®ß·ÂÙ²ð
¢£ STONE marche ― 12·î20Æü(ÅÚ)¡¦21Æü(Æü)
Ìó100ÀÐ¤â¤Î¸ÄÀË¤«¤ÊÊõÀÐ¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¡¢·î¤Ë°ìÅÙ¤Î¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSTONE marche¡Ê¥¹¥Èー¥ó¥Þ¥ë¥·¥§¡Ë¡×¡£¤ª»ÅÎ©¤Æ¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ëー¥¹¤Î¤Þ¤Þ¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö¤Ç¤¹¡£²ñ´üÃæ¤Î¥ëー¥¹¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÄÌ¾ï¤ÎÌóÈ¾³Û¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
12·î¤Ï¡¢Åß¤ÎÀ¡¤ó¤ÀÌë¶õ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤äÀÄ¿§¤Î¥ëー¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ï¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥éー¤ä¡¢¥³¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤ä¥·¥§¥êー¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢Ã¸¤¤¥¤¥¨¥íー¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿§Ì£¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Ã¥È¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ°õ¾Ý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î±ü¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤òÉý¹¤¯¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÀÄ¤Î¥ëー¥¹¤Ï¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óËÉÙ¤Ç¡¢12·î¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ó¥¶¥Ê¥¤¥È¤ä¥¿ー¥³¥¤¥º¤ÏÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÂçÎ³¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ëー¥¸¥ë¥³¥ó¤Ï¡¢¡ÖPomponne¡Ê¥Ý¥ó¥Ý¥Í¡Ë¡×¤Ë¤ª»ÅÎ©¤Æ¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥º¤âÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥éー¥Á¥§¥ó¥¸¥¬ー¥Í¥Ã¥È¡¢¥³¥Ð¥ë¥È¥Ö¥ëー¥¹¥Ô¥Í¥ë¡¢¥°¥ìー¤òÂÓ¤Ó¤¿¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Ê¤É¡¢ÀÄ¤Î»ý¤ÄÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ëー¥¹¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤Û¤«¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ë¥ªー¥Àー¥¸¥å¥¨¥êー¤Î¤´ÁêÃÌ¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÃúÇ«¤Ë¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ÄÀÅª¤Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¿¤Á¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿
ÍÍ¡¹¤Ê¥Ö¥ëー·Ï¤Î¥ëー¥¹¤¿¤Á
