¼Â¼ÌÎø°¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡Ø¥é¥Ö¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥²¥¤¥ó¡Ù¡£12·î11Æü¤ËAndroid¤ÈiOS¤ÇÆ±»þ¥ê¥êー¥¹·èÄê¡ª

³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¡§´Ø¸ý¹ÒÂÀ¡Ë¤¬Steam(R)¤ÇÈÎÇäÃæ¤Î¼Â¼ÌÎø°¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡Ø¥é¥Ö¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥²¥¤¥ó¡Ù¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¤òAppStore¤ÈGooglePlayStore¤Ë¤Æ12·î11Æü12:00¤ËÆ±»þ¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡Ö¼Â¼Ì¡×¡ß¡Ö¥¿¥¤¥à¥êー¥×¡×¡ß¡ÖÎø°¦¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ëºî¤é¤ì¤¿Îø°¦ADV¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¼ç¿Í¸ø»ëÅÀ¤Î¼Â¼Ì±ÇÁü¤ò¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥é¥¤¥¯¤Ë»ëÄ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÁªÂò»è¤òÁªÂò¤·¤Æ¥¹¥Èー¥êー¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¼ç¿Í¸ø¤¬²áÏ«¤Î¤¢¤Þ¤êÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¯¤È¤Ê¤ó¤ÈÂç³Ø»þÂå¤Ë¥¿¥¤¥à¥êー¥×¡£²áµî¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î²¦Æ»¤Ç¤¢¤ëÀèÇÚ¤ä¸åÇÚ¡¢ÍÄÆëÀ÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ø¿ä¤·¡Ù¤È¤ÎÎø°¦¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥à¥êー¥×¤·¤¿Àè¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÎø°¦¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢Åìµþ¤Î³Æ½ê¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤Î¥Çー¥È¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Steam(R)ÈÇ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤è¤ê¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÈÇ¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤´Í×Ë¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÎÍÆÎÌ¤ò°µÇ÷¤»¤ºÍ·¤Ó¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¥Çー¥¿ÎÌ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
AppStore¤ÈGooglePlayStore¤Ë¤Æ¡¢12·î11Æü12:00¤è¤êÆ±»þ¥ê¥êー¥¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Î¤¦¤¨¡¢¼Â¼ÌÎø°¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡Ø¥é¥Ö¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥²¥¤¥ó¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Â¼Ì±ÇÁü¤òÍÑ¤¤¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸½¼Â¤ÎÎø°¦¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤â¹¥´¶ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ë¡×¡Ö¹¥´¶ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤âÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢½¾Íè¤ÎÎø°¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤À¤±¤Ç¤Ï¹¶Î¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥²ー¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥²ー¥à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥µ¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤äÇÐÍ¥¤µ¤óÃ£¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ø¥é¥Ö¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥²¥¤¥ó¡Ù¤È¤Ï
°ì¿Í¾Î»ëÅÀ¤Î¹â²è¼Á±ÇÁü¤Ç¥¹¥Èー¥êー¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¼Â¼ÌÎø°¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¥¨¥¤¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëËèÆü¤«¤é¥¿¥¤¥à¥êー¥×¤·¤Æ¡¢²áµî¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥óÃ£¤È¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÎø°¦¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¡Ö¤¢¤Îº¢¤ËÌá¤ê¤¿¤¤...¡×¤È¤¤¤¦ÌÑÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¡¢¥®¥ê¥®¥ê¸½¼ÂÂ¦¤Çµ¯¤¤½¤¦¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢Æ´¤ì¤ÎÎø°¦¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ëÎø°¦¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡£
¡ü¾¦ÉÊ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥é¥Ö¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥²¥¤¥ó
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§ÃËÀ¸þ¤±Îø°¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§Steam(R)(ÈÎÇäÃæ)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Android/iOS(2025Ç¯12·î11Æü12:00 Í½Äê)
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í
²Á³Ê¡§Steam(R)/1,800±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¡¡¡¡Android/iOS/1,500±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨Í½Äê
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://lovestartsagain.jp/
Steam(R)¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡§https://store.steampowered.com/app/3707370?utm_source=prtimes
¥¹¥Þ¥ÛÈÇ¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡§https://lovestartsagain.onelink.me/vXjU/nw9gzayo
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/LoveStartsAgain
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)2025 WWWave Corp.
¡ü³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¦¥§¥¤¥Ö¤Ï¡¢»æÇÞÂÎ¤¬¼çÎ®¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯»Ô¾ì¤Ç10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯À©ºî¤Ë»²Æþ¡£»æÇÞÂÎ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿»ëÅÀ¤«¤é¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÍÍ¤È¶¨¶È¤·¡¢ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯»Ô¾ì¤Ç³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ò»ý¤Ä¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ½ºî¡¦Êü±Ç¤ä¹ñÆâ³°¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®»ö¶È¤Ë¤âÃå¼ê¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢WeboonÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¡Östudio73¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤ÉÆü¡¹Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ3-1-1 ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó60 15F
Àß¡¡Î©¡§2010Ç¯4·î9Æü
»ñËÜ¶â¡§73,000,000±ß
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡´Ø¸ý¹ÒÂÀ
£Õ£Ò£Ì¡§https://wwwave.jp/
¢¨ËÜµ»öÆâ¤Î²èÁü¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢²¼µ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤ò¤´µºÜ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡(C)2025 WWWave Corp.