»°À¸°åÌô¤Î¡Ö¹á¤ë¥«¥×¥»¥ë¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤Î»£±Æ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ISS/¤­¤Ü¤¦ÆüËÜ¼Â¸³Åï¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿

³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥È¥ê¡¢³ô¼°²ñ¼ÒIRiS Tokyo¡¢»°À¸°åÌô³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡Ö¹á¤ë¥«¥×¥»¥ë¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡×¤¬¡¢JAXA¡Ê¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡Ë¤Î¡Ö¤¤Ü¤¦¡×Í½þÍøÍÑÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¡¢2025Ç¯8·î24Æü¤Ë¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊISS¡Ë¤ØÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢ISS¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ëJAXA±§ÃèÈô¹Ô»Î Ìý°æµµÈþÌé¤µ¤ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢»£±Æ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÁëÊÕ¤ËÉâ¤«¤Ö¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡Ê±§ÃèÈô¹Ô»Î»ÈÍÑÉÊ¡Ë¤ÈÊÀ¼Ò¥«¥×¥»¥ë¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¥Õ¥§¥ë¥ÈÉôºà
¢£ JAXA±§ÃèÈô¹Ô»Î Ìý°æ µµÈþÌé¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´¶ÁÛ¡ÊÈ´¿è¡Ë
¡ÖISS¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿¦¾ì¤ÈµÙ·Æ½ê¤¬¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë´Ä¶¤Ç¤¹¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆµÙ¤à»þ´Ö¤òºî¤ë¤Î¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥Á¤Ã¤È¥«¥×¥»¥ë¤òÄÙ¤·¤Æ¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤«¤é¹á¤ê¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡È¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¡É¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¼«Á³¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Á³¤Î¹á¤ê¤òÓÌ¤°¤³¤È¤ÇÃÏµå¤ä¸Î¶¿¤ÎÉ÷·Ê¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡×
º£²ó¡¢Ìý°æ±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ë¥«¥×¥»¥ë¤È¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤ò¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÌÏÍÍ¤Ï¡¢²¼µURL¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡§
https://youtu.be/ohUECjx1d5g
¥«¥×¥»¥ë¤òÄÙ¤¹Ìý°æ±§ÃèÈô¹Ô»Î
¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤òÁõÃå¤·¤¿Ìý°æ±§ÃèÈô¹Ô»Î
¢£ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÇØ·Ê
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¡Ö±§Ãè¤ÈÃÏ¾å¡¢ÁÐÊý¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¡ÖThink Space Life ¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿¡¦¥×¥í¥°¥é¥à2021¡×¡Ê¢¨2024Ç¯4·î¤è¤êNPOË¡¿Í¥ß¥é¥Ä¥¯¤¬±¿±Ä¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ»°¼Ò¤¬Ï¢·È¤·¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±§ÃèÈô¹Ô»Î¤¬Ä¹´üÂÚºßÃæ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡Ö¿çÌ²¡×¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¡ÖÆ÷¤¤¡×¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¡È¹á¤ê¤È²¹¤â¤ê¤ÇÀ°¤¨¤ë¡É¿·¤·¤¤ÆþÌ²ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢³Æ¼Ò¤Îµ»½Ñ¤ò·ë½¸¡£JAXA¤Î¡Ö¤¤Ü¤¦¡×Í½þÍøÍÑÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ¾å¤È±§Ãè¤ÎÁÐÊý¤ÇÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ À½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹- »°À¸°åÌô¡§IRiS Tokyo¤¬Àß·×¤·¤¿Å·Á³ÀºÌý¥Ö¥ì¥ó¥É¤ò¡¢ÆÈ¼«¤Î¹âÌ©Éõ¥·ー¥à¥ì¥¹¥«¥×¥»¥ë¡Ê¢¨1¡Ë¤ËÉõÆþ¡£ÀºÌý¤ÎÁ¯ÅÙ¤òÊÝ¤Á¡¢±§Ãè´Ä¶¤Ç¤â°ÂÁ´¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤Ëµ¡Ç½¤µ¤»¤ë¥«¥×¥»¥ëÀ½Â¤µ»½Ñ¤òÄó¶¡¡£
- ¥Ë¥È¥ê¡§µÛ¼¾È¯Ç®ÁÇºà¡ÖN¥¦¥©ー¥à¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¹á¤ê¡ß²¹¤â¤ê¤òÄ´ÏÂ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¿çÌ²´Ä¶¤ÎÄó¶¡¤òÁÀ¤¦¡£
- IRiS Tokyo¡§ÂçÃÏ¤ä¿¹ÎÓ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢¿¼¤¯¿´ÃÏ¤è¤¤Ì²¤ê¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀß·×¡£ÊÄº¿¶õ´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼«Á³¤Î°Â¤é¤®¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÈÍÑ¼Ô¤¬¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥«¥×¥»¥ë¤ò¥×¥Á¤Ã¤È»Ø¤ÇÄÙ¤¹¤È¡¢ÀºÌý¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ê¡¢¹á¤ê¤È²¹¤«¤µ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¿·¤·¤¤¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥óÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£»°¼Ò¤Î¶¯¤ß¤¬³Ý¤±¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±§Ãè¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì´Ä¶¤Ë¤âÅ¬±þ¤¹¤ë¡¢½¾Íè¤Ë¤Ê¤¤À½ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»°À¸°åÌôÀ½¥·ー¥à¥ì¥¹¥«¥×¥»¥ë¤È¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉôºà
¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯
¢£ ±§Ãè¤«¤éÃÏ¾å¤Ø――¡È¹á¤ë¥«¥×¥»¥ë¡É¤Ç¹¤¬¤ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À
±§Ãè¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡È¹á¤ë¥«¥×¥»¥ë¡É¤Ï¡¢ÃÏ¾å¤Ç¤âÉý¹¤¤±þÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¥·ー¥ó¤Ø¤ÎÅ¸³«¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°»þ¡§ ¼þ°Ï¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤º¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤È²÷Ì²¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ
- °åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦½ÉÇñ»ÜÀß¡§ ²÷Ì²¡¦¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ
- Ìë¶Ð¤äÀ¸³è¥ê¥º¥à¤¬ÉÔµ¬Â§¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÊý¡§ ÃëÌëµÕÅ¾¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ë±¿Á÷¶È¤ä°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ê¤É¤Î¿çÌ²¤Î¼Á¸þ¾å¤Ë
- ËÉºÒ¡¦ÈòÆñ½êÀ¸³è¡§¡¡ÉÔ°Â¤ÎÂ¿¤¤´Ä¶¤Ç¿´¿È¤òÏÂ¤é¤²¤ë°ÂÌ²¥µ¥Ýー¥È¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ
- ¥¹¥Ýー¥Ä¡¦±¿Æ°¸å¤Ë¡§¡¡¿´¿È¤Î¥¯ー¥ë¥À¥¦¥ó¤ä¥ê¥«¥Ð¥êー¥¿¥¤¥à¤Î¼Á¸þ¾å¤Ë
- Æü¾ï¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¡§¡¡¿´¤ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¡¢ON/OFF¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¥µ¥Ýー¥È
¢£ ÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥È
»°À¸°åÌô³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡º£Â¼ Ï¯
¡ÖÅö¼Ò¤Î¡È¹á¤ë¥«¥×¥»¥ë¡É¤¬°ÂÁ´¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÊý¤«¤é¶ñÂÎÅª¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁÏ¶È°ÊÍèÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Åö¼Ò¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤êÎÏ¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÎå¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢¥Ë¥È¥êÍÍ¡¢IRiS TokyoÍÍ¤È¤Î¶¨Æ¯¤Î·ë¾½¤Ç¤¢¤ê¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¤³¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤È¿ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤äËÉºÒ¡¦°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¢Ìë¶Ð½¾»ö¼Ô»Ù±ç¤Ê¤É¡¢ÃÏ¾å¤Ç¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¾ìÌÌ¤Ø¤Î±þÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»°À¸°åÌô¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¡È¥«¥×¥»¥ë¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¡É¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤Ç¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤ëÄ©Àï¤ò¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»²²è´ë¶È³µÍ×¡Ú½çÉÔÆ±¡Û
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥È¥ê¡Û¡ÊÊç½¸»ö¶È¼Ô¡Ë
¡¦½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔËÌ¶è¿·¶×»÷¼·¾ò°ìÃúÌÜ2ÈÖ39¹æ¡Ê»¥ËÚËÜ¼Ò¡Ë
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡¡»÷Ä» ¾¼Íº
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²È¶ñ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ÍÑÉÊ¡Ê¥Ûー¥à¥Õ¥¡¥Ë¥·¥ó¥°¾¦ÉÊ¡Ë¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä¡¢¿·ÃÛ½»Âð¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡¢³¤³°Í¢ÆþÉÊ¡¦³¤³°³«È¯¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä»ö¶È
¡¦URL¡§https://www.nitori-net.jp
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒIRiS Tokyo¡Û¡ÊÁªÄê»ö¶È¼Ô¡Ë
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«3-13-22
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÀÐ°æ ÊÝ»Ò
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¢¥í¥Þ¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´Þ¤à¶õ´Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡Ê´ë²è¡¦Àß·×¡¦±é½Ð¡Ë¡¢¹á¤ê¤Î´ë²è¡¦Àß·×¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊ³«È¯¡Ê´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¾¦ÉÊ²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¡Ë¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÄó°Æ¡ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ä¸ÜµÒËþÂÅÙ¸þ¾å¤ò¥µ¥Ýー¥È¡Ë
¡Ú»°À¸°åÌô³ô¼°²ñ¼Ò¡Û¡ÊÁªÄê»ö¶È¼Ô¡Ë
¡¦½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¸ü¸¶1468¡ÊËÜ¼Ò¡Ë
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡º£Â¼ Ï¯
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·ò¹¯¿©ÉÊ¡¦°åÌôÉÊ¤ÎOEMÀ½Â¤¡¢À½ºÞµ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ê¤É
¡¦URL¡§https://www.sunsho.co.jp(https://www.sunsho.co.jp)
¢¨1¡¡¥·ー¥à¥ì¥¹¥«¥×¥»¥ë¤È¤Ï
±ÕÂÎ¤¬³¦ÌÌÄ¥ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æµå·Á¤Ë¤Ê¤ëÀ¼Á¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÀ½Â¤¤µ¤ì¤ë¡¢·Ñ¤®ÌÜ¤Î¤Ê¤¤¥«¥×¥»¥ë¡£
ÌýÀ¤Î±ÕÂÎ¤ò¥¼¥é¥Á¥ó¤ä´¨Å·Åù¤«¤é¤Ê¤ëÈéËì¤ÇÌ©Éõ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¹¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥«¥×¥»¥ë¤Ï¡¢ÈéËì¤òÀÜÃå¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·Ñ¤®ÌÜ¡Ê¥·ー¥à¡Ë¤òÍ¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤¿¤á¡Ö¥·ー¥à¥ì¥¹¡Ê·Ñ¤®ÌÜ¤Ê¤·¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£