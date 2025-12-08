ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÉ½¸½¤òµÏ¿¤·¡¢Ì¤Íè¤Ø
²£ÉÍ¤òµòÅÀ¤Ë¡¢ÍÄÃÕ±à¤ä³Ø¹»¹Ô»ö¡¢ÉñÂæ¡¢²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î»£±Æ¡¦±ÇÁüÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦¹çÆ±²ñ¼Ò¥é¥ë¥´¡ÊÂåÉ½ »ûÅè¿Æó¡¡°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¶µ°é¤äÊ¸²½³èÆ°¤Î¸½¾ì¤ò±ÇÁü¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢³ô¼°²ñ¼ÒOne play.¡Ê°Ê²¼One play.¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥é¥¤¥Ö¤Î»£±Æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤äÀ®Ä¹¤òÌ¤Íè¤ØÆÏ¤±¤ëÂçÀÚ¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¡¦¶µ°é¤ò»Ù¤¨¤ë»£±Æ¤ÎÎÏ
Åö¼Ò¤Ï¡¢²£ÉÍ¤òÃæ¿´¤ËÍÄÃÕ±à¤ä³Ø¹»¹Ô»ö¡¢³Æ¼ïÈ¯É½²ñ¡¢ÉñÂæ¸ø±é¤Ê¤É¤Î±ÇÁü»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¡ÈµÏ¿¡É¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ø¤ï¤ë¿Í¡¹¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡Èµ²±¡É¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¤³¤È¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢±ÇÁü¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤Î¶µ°é¡¦Ê¸²½³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä»ØÆ³¼Ô¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉñÂæ¤Ë½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤òÃúÇ«¤ËÂª¤¨¡¢Î×¾ì´¶¤ä´¶Æ°¤¬ÅÁ¤ï¤ë±ÇÁü¤Å¤¯¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒOne play.¥é¥¤¥Ö¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤
¶áÇ¯¡¢Åö¼Ò¤¬»£±Æ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëOne play.¼çºÅ¤Î¥À¥ó¥¹¥é¥¤¥Ö¤ÏÀé¿ÍÄ¶¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ëÀ¸¤¬°ìÆ±¤Ë²ñ¤¹¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤·¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤ËÉ½¸½¤¹¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
One play.¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«¸ÊÉ½¸½ÎÏ¤ä¶¨Ä´À¤ò°é¤à¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÈ¯É½²ñ¤ÏÃ±¤Ê¤ëÉñÂæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼þ°Ï¤Ë¼¨¤¹µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¾ÈÌÀ¤ä²»¶Á¡¢ÉñÂæ¹½À®¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÎ×¾ì´¶¡¢°ìÂÎ´¶¡¢É½¸½¼Ô¤ÎÉ½¾ð¤ä¶ÛÄ¥´¶¡¢Ã£À®´¶¤ò±ÇÁü¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤¬¤â¤¦°ìÅÙ´¶Æ°¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë±ÇÁüºîÉÊ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥ó¥¹¥é¥¤¥Ö¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿
¡Ö»Ä¤¹±ÇÁü¡×¤«¤é¡ÖÅÁ¤ï¤ë±ÇÁü¡×¤Ø
Åö¼Ò¤Ï¡Ö±ÇÁü¤ÏÃ±¤Ê¤ëµÏ¿ÇÞÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤òÌ¤Íè¤ØÆÏ¤±¤ë¼êÃÊ¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÇÁü²½¤µ¤ì¤¿È¯É½²ñ¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ê¸²½³èÆ°¤ÎµÏ¿¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëÇ¼ÉÊ¤Ê¤É¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬°ÂÁ´¤«¤Ä²÷Å¬¤ËÉñÂæ¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥ó¥¹¥é¥¤¥Ö¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó
¼¡²ó¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ
One play.¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¼¡²ó¤Î¥À¥ó¥¹¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¤½¤ÎÉñÂæ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ëÅØÎÏ¤ä¾ðÇ®¤ò±ÇÁü¤È¤·¤Æ»Ä¤·¡¢»Ò¤É¤â¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ê¸²½È¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤Ï±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢É½¸½¤¹¤ë¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤´²ÈÂ²¤ä¼þ°Ï¤ÎÊý¡¹¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¡£¤½¤Î¶¶ÅÏ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡²óÈ¯É½²ñ¤Î³µÍ×
²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒOne play.¡Û
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÀî1-2-8
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥À¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ë±¿±Ä¡¢È¯É½²ñ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è±¿±Ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://oneplay.co.jp/
¡Ú¹çÆ±²ñ¼Ò¥é¥ë¥´¡Û
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è¸«²Ö»³30-1
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦³Ø¹»¹Ô»ö¡¦ÉñÂæ¡¦È¯É½²ñ¤Î»£±Æ¤ª¤è¤Ó±ÇÁüÀ©ºî
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.largo.site/
¼èºà¡¦Ê¸¡§¹çÆ±²ñ¼Ò¥é¥ë¥´ ¹ÊóÃ´Åö