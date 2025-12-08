NipponBoyzÌ¡²è²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø°ÛÀ¤¥¿¥¤Å¾À¸¡Ù2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ)¤è¤ê³ÆÅÅ»Ò½ñÀÒÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¡õ½ñ±Æ¸ø³«!!
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥Ä¥Î¥³¥×¥í¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½½Àî ½ß¡Ë¤¬¿·Àß¤·¤¿½ÐÈÇ¥ìー¥Ù¥ëTEEM BOOK¤È¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òforiio¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ »³ÅÄ´²¿Î ¡Ë¤È¤Î¶¦Æ±À½ºî¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ø°ÛÀ¤¥¿¥¤Å¾À¸¡Ù¤¬¡¢12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë0»þ¤è¤ê³ÆÅÅ»Ò½ñÀÒÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø°ÛÀ¤¥¿¥¤Å¾À¸¡Ù¤È¤Ï
¥¿¥¤¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë£³¿ÍÁÈNipponBoyz¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥Üー¥¤¥º¡Ë¤¬È¯¿®¤¹¤ëÏÃÂê¤ÎÆ°²è¡Ø¥¿¥¤¤ËÍè¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡Ù¥·¥êー¥º¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢"°ÛÀ¤³¦¤Î¤è¤¦¤ËÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¿¥¤"¤òÆÈÆÃ¤Î»ëÅÀ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¡Ä¤Ê¤é¤Ì¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥¹¥Èー¥êー¡ª
¡Ø°ÛÀ¤¥¿¥¤Å¾À¸¡Ù¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¥¿¥¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê～¤ë¡ª
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥Ê¤Ï¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤¤¡¢ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¸«ÃÎ¤é¤ÌÅÚÃÏ¤Ë¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬¡¢±½¤ËÊ¹¤¯°ÛÀ¤³¦Å¾À¸!?¡×¤·¤«¤·¡¢¥Ï¥Ê¤¬¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¡¦¥¿¥¤¤À¤Ã¤¿!!!¡Ö¤Ê¤¼»ä¤¬¥¿¥¤¤Ë¡Ä¡©¡×¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤ÏNipponBoyz¤òÌ¾¾è¤ë3¿ÍÁÈ¡£ÈàÅù¤È°ì½ï¤Ë¥¿¥¤¤òÎ¹¤¹¤ë¥Ï¥Ê¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤È¤Ï――¡©
¢£NipponBoyz¤È¤Ï
2024Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿NipponBoyz¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥Üー¥¤¥º)¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÇÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ëRyota¡Ê¥ê¥çー¥¿¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤ÄÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎLuke¡Ê¥ëー¥¯¡Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÉã¤È¥¿¥¤¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤ÄÇÐÍ¥¡¦¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±ーÁª¼ê¤ÎHideki¡Ê¥Ò¥Ç¥¡Ë¤Ë¤è¤ë£³¿ÍÁÈ¤Ç¡¢¥¿¥¤¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°Ãæ¡£Ì¡²è¡Ø°ÛÀ¤¥¿¥¤Å¾À¸¡Ù¤Î¸¶°Æ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÈàÅù¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥çー¥ÈÆ°²è¡Ö¥¿¥¤¤ËÍè¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¥ïー¥É¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¥¿¥¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¿Íµ¤Æ°²è¡£
º¸¤«¤é¥Ò¥Ç¥¤µ¤ó¡¢¥ëー¥¯¤µ¤ó¡¢¥ê¥çー¥¿¤µ¤ó
¢£1ÏÃ¤Î½ñ±Æ¤¬ÅþÃå¡ª
NipponBoyz¤Î3¿Í¤¬¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡ª
¢£¥¿¥¤²¦¹ñÂç»È´Û¾¦Ì³¸ø»È¡¡¥Á¥ã¥ó¥¿¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥Þー¥Î¥ó»á ¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
ÆüËÜ¤ÎÊý¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤¿¥¿¥¤¤Î¡ÈÉÔ»×µÄ¡É¤È¡ÈÌ¥ÎÏ¡É¤¬¥æー¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¤Î¼Ò²ñ¡¢Ê¸²½¡¢´Ñ¸÷¡¢¥¿¥¤À½ÉÊ¤Ê¤É¡¢¥¿¥¤¤Ë¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡Ö¥¿¥¤¥Í¥¹¡Ê¥¿¥¤¤é¤·¤µ¡Ë¡×¤Ë¿¨¤ì¡¢¥¿¥¤¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È
ºîÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.com-pass.fun/shinrensai/isetai)
¢£ºîÉÊ³µÍ×
ºîÉÊÌ¾¡§°ÛÀ¤¥¿¥¤Å¾À¸¡Ê¤¤¤»¤¿¤¤¤Æ¤ó¤»¤¤¡Ë
À½ºî¡§TEEM BOOK¡ßforiio
¸¶°Æ¡§NipponBoyz
µÓËÜ¡§¥Þ¥Ã¥Á¥ã¥ï¥Ã¥È¡¦»³Ä»Ë¨»Ë
Ì¡²è¡§¤«¤¿¤ê¤Ê
ÊÔ½¸¡§foriio
È¯¹Ô¡§¥³¥ó¥Ñ¥¹
´ë²è¡§¾¾±Ê¤Þ¤ê·Ã
¢£Ãøºî¸¢É½µ
(C)°ÛÀ¤¥¿¥¤Å¾À¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¢£¡ØTEEM BOOK¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1962Ç¯ÀßÎ©¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî²ñ¼Ò¥¿¥Ä¥Î¥³¥×¥í¤¬¡¢¡ÖÉáÊ×À¡¦»þÂåÀ¡¦ÆÈÁÏÀ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÀßÎ©¤·¤¿½ÐÈÇ¥ìー¥Ù¥ë¡£¡ØTEEM BOOK¡Ù¤ÎTEEM¤Ï¡¢Tatsunoko Entertains Everyone More¤ÎÆ¬Ê¸»ú¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥Ä¥Î¥³¥×¥í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1962Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî²ñ¼Ò¡£¡ÖÀ¤³¦¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ´¤ò¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡Ø¥Þ¥Ã¥ÏGoGoGo¡Ù¡Ø²Ê³ØÇ¦¼ÔÂâ¥¬¥Ã¥Á¥ã¥Þ¥ó¡Ù¡Ø¥¿¥¤¥à¥Ü¥«¥ó¥·¥êー¥º¡Ù¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤âÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤«¤é°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥Ä¥Î¥³¥×¥í
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½½Àî ½ß
½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»ÔÃæÄ®1-19-3 ÉðÂ¢ÌîYS¥Ó¥ë2F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²èÅù¤Î´ë²è¡¿À©ºî¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î´ë²è¡¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿À©ºî¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ±ÇÁü¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÅù¤Î¹ñÆâ³°¥é¥¤¥»¥ó¥¹
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 1962Ç¯10·î19Æü
URL¡¡¡¡¡§ https://tatsunoko.co.jp
¸ø¼°X¡¡ ¡§ https://x.com/tatsunoko_pro