º£Ç¯¿·Àß¡ÖPOPPING¡×¥«¥Æ¥´¥êー¡¢¤Ä¤¤¤Ë´ØÀ¾Í½Áª»ÏÆ°¡ª¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓDANCEALIVE 2026 POPPING KANSAI¡Ù³«ºÅ·èÄê¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Î¥Þ¥êー(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¿ÀÅÄ´ªÂÀÏ¯)¤Ï¡¢¹ñÆâÈ¯¿®¤Ç¤¢¤êÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥½¥í¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓDANCEALIVE 2026 (¥À¥ó¥¹¥¢¥é¥¤¥Ö ¥Ë¥»¥ó¥Ë¥¸¥å¥¦¥í¥¯)¡Ù¤Îº£Ç¯¿·Àß¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¤¢¤ëPOPPING¤ÎÍ½Áª¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓDANCEALIVE 2026 POPPING KANSAI¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿º£¸å¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î·è¾¡Âç²ñ¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓDANCEALIVE 2026 FINAL¡Ù¤Ë¸þ¤±¡¢POPPING¥«¥Æ¥´¥êー¤Ï´ØÅì¡¦´ØÀ¾¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÇÍ½Áª¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¦¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓDANCEALIVE 2026 POPPING KANSAI¡Ù³«ºÅÆü»þ
¥Þ¥¤¥Ê¥ÓDANCEALIVE 2026 POPPING KANSAI I¡§2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)
¥Þ¥¤¥Ê¥ÓDANCEALIVE 2026 POPPING KANSAI II¡§2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)
¢£¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓDANCEALIVE¡Ù¤È¤Ï
¡¡2005Ç¯¤Ë¡ÖDANCE@LIVE(¥À¥ó¥¹¥¢¥é¥¤¥Ö)¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢1on1·Á¼°¤ÎÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤Ç¤¹¡£¥À¥ó¥µー¤¬1ÂÐ1¤ÎÂÐÌÌ¤ÇDJ¤Î¤«¤±¤ë²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Â¨¶½¤Ç1¥àー¥ô¤º¤ÄÍÙ¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£Î®¤ì¤ë¶Ê¤ÏDJ¤Î¤ß¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎJUDGE¤ÎÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Êý¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ëー¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥À¥ó¥¹¥¢¥é¥¤¥Ö¤Ï6¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢Í½Áª～·è¾¡Âç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤´¤È¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢HOUSE(¥Ï¥¦¥¹)¡¦BREAKING(¥Ö¥ì¥¤¥¥ó)¡¦HIPHOP(¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×)¡¦ALL STYLES(¥ªー¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¥º)¡¦POPPING¡Ê¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¡Ë¤Î·×5¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°ìÈÌÉôÌç¤È¤Ê¤êGENERAL(¥¸¥§¥Í¥é¥ë)¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤ÆÃæ³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÉôÌç¤Ç¤¢¤ë¥ªー¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¥Ð¥È¥ë¤ÎKIDS(¥¥Ã¥º)¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Áª¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¡¦ËÌÎ¦¡¦´ØÅì¡¦ÃæÉô¡¦´ØÀ¾¡¦Ãæ¹ñ¡¦¶å½£¤ÎÁ´¹ñ8ÃÏ¶è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ4·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡Âç²ñ¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤ÆÁè¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤Î¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓDANCEALIVE 2026¡ÙGENERAL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢§2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓDANCEALIVE 2026 POPPING KANSAI I¡Ù
¢§2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓDANCEALIVE 2026 CHARISMAX £Ö¡Ù
¢§2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓDANCEALIVE 2026 POPPING KANTO II¡Ù
¢§2026Ç¯2·î11Æü(¿å)¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓDANCEALIVE 2026 CHARISMAX VI¡Ù
¢§2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓDANCEALIVE 2026 POPPING KANSAI II¡Ù
¢§2026Ç¯4·î18Æü(ÅÚ)¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓDANCEALIVE 2026 Á°ÆüÍ½Áª¡Ù
¢§2026Ç¯4·î19Æü(Æü)¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓDANCEALIVE 2026 FINAL¡Ù@Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¢£GENERAL ¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¨¥ëー¥ë¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëWEB¥µ¥¤¥È¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ú»²²Ã¾ò·ï¡Û»²²Ã»þ¤Ë15ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¡ÊÃæ³Ø¹»3Ç¯À¸¤Ï½ü¤¯¡£¡Ë
¢¨KIDSÉôÌç¤Ç¤ÎFINAL¿Ê½Ð¤¬·èÄê¤·¡¢2026Ç¯4·î»þÅÀ¤ÇÃæ³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢4·î¤ÎÁ°ÆüÍ½Áª¤Ø¤Ï»²²ÃÉÔ²Ä¡£
¢¨KIDS WILDCARD·èÄêÀï¤Ë¿Ê½Ð¤¬·èÄê¤·¡¢¤½¤Î³ºÅö¼Ô¤¬2026Ç¯4·î»þÅÀ¤ÇÃæ³Ø¹»¤ò´ûÂ´¤Î¾ì¹ç¡¢4·î¤ÎÁ°ÆüÍ½Áª¤Ø¤Ï»²²ÃÉÔ²Ä¡£
¡Ú¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÛHOUSE¡¿BREAKING¡¿HIPHOP¡¿ALL STYLES¡¿POPPING¤Î5¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤Î1on1¥½¥í¥Ð¥È¥ë¡£
¡Ú·è¾¡Âç²ñ¿Ê½Ð¾ò·ï¡Û1¥·ー¥º¥óÃæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Áª¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¡£
¢¨Æ±Æü¤ËÊ£¿ô¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ø¤Î¥¨¥ó¥È¥êー²Ä¡£
¢¨Ê£¿ô¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤ÎFINAL¿Ê½Ð¤â²Ä¡£
¢¨POPPING¤ÏÍ½Áª½àÍ¥¾¡¼Ô¤âFINAL¿Ê½Ð¡£
¡ÚÍ½Áª²ó¿ô¡Û·×7²ó¡£
HOUSE¡¿BREAKING¡¿HIPHOP¡¿ALL STYLES¤Î4¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬Æ±Æü³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Áª¤ò¡ÖCHARISMAX¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢1¥·ー¥º¥ó¤Î¤¦¤Á¤Ë6²ó³«ºÅ¡£
¤µ¤é¤Ë·è¾¡Âç²ñ¤ÎÁ°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÁ°ÆüÍ½Áª¡×¤ò²Ã¤¨¡¢Á´7²ó¤ò¼Â»Ü¡£
POPPING¤Ï¡¢Ã±ÆÈÂç²ñ¤È¤·¤Æ¡¢1¥·ー¥º¥óÃæ4²ó¤ÎÍ½Áª¤ò³«ºÅ¡£
¡ÚÍ½Áª³«ºÅÃÏ¡ÛÁ´¹ñ5ÃÏ¶è¡ÊÅìËÌ¡ß1¡¢´ØÅì¡ß3¡¢ÃæÉô¡ß1¡¢´ØÀ¾¡ß1¡¢¶å½£¡ß1¡Ë¤Ç³«ºÅ¡£µï½»ÃÏ°èÅù¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥È¥êーÀ©¸Â¤Ê¤·¡£