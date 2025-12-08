¥ß¥å¥¼»Í¥ÄÃÓ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖÎÁÍýÉ¾²Á¡×ÀÅ²¬¸©1°Ì¤ò11Ç¯Ï¢Â³¤Ç³ÍÆÀ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Æ¥£¥ë¥¢¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐÀî³Ø¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë·ëº§¼°¾ì¡Ö¥ß¥å¥¼»Í¥ÄÃÓ¡×¤¬¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀÅ²¬¸©158²ñ¾ìÃæ¡¢ÎÁÍýÉ¾²Á1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§2024Ç¯10·î1Æü～2025Ç¯9·î30Æü¡Ë¡£¤³¤ì¤Ç11Ç¯Ï¢Â³¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼õ¾ÞÆâÍÆ
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/123099/table/42_1_6a1a26fdc02c5b26f34e5e98c6202196.jpg?v=202512080157 ]
¢£ 11Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤ò»Ù¤¨¤ëÎÁÍý¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¤³¤Î¹âÉ¾²Á¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢ÁÏ¶È40Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥¥ã¥È¥ë¥»¥¾¥ó¤Ë¤è¤ëÎÁÍý´Æ½¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖQuatre Saisons¡Ê¥¥ã¥È¥ë¥»¥¾¥ó¡Ë¡×¤È¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö»Íµ¨¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£ÉÍÌ¾¸Ð¤äÉñºå¹Á¤Ç¤È¤ì¤ë¿·Á¯¤Êµû²ð¡¢ÃÏ¸µ¤ÇÃúÇ«¤ËºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿ÌîºÚ¤ä¥Ïー¥Ö¤Ê¤É¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÃÏ¸µ¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿
¡Ö¿ÈÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤¥Õ¥ì¥ó¥Á¡×¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È°Ï¤à»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤
¢£ÎÁÍý¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¡ö ºî¤êÎ©¤Æ¤¬²¿¤è¤ê¤âÈþÌ£¤·¤¤
¥½ー¥¹¤ÎÍ¾±¤¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÎÁÍý¤ò°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¯¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¤´Äó¶¡¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö ¿©ºàÁª¤Ó¤«¤é¼ê´Ö¤ò¤«¤±¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È»Å¾å¤²¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌ£
ÀÅ²¬¸©À¾Éô¤Ï¿©ºà¤Î¼Á¡¦¼ïÎà¶¦¤ËÁ´¹ñÅª¤Ë¸«¤Æ¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¡£±ó½£Æç¤Îµû²ð¡¢ÉÍÌ¾¸Ð¤Î¥¦¥Ê¥®¡¢»°¥öÆü¤ß¤«¤ó¡¢±ó½£Ì´ºéµí¤Ê¤É¡¢»Íµ¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Á¤Î¹â¤¤ÃÏ¸µ¿©ºà¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö ¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤ßµ²±¤Ë»Ä¤ëÏÂº²ÍÎºÍ¥Õ¥ì¥ó¥Á
¹á¤ê¤Ç¹â¤á¤ëÈþ¿©¤Ø¤Î´üÂÔ¡¢¥½ー¥¹¤ÎºÇ¸å¤Î°ìÅ©¤Þ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ëÁÏºî¥Õ¥ì¥ó¥Á¡£ÏÂ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿Ì£ÉÕ¤±¤Ç¡¢Á´¥á¥Ë¥åー¤ªÈ¤¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤É¤ÎÀ¤Âå¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¤ª´î¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÏÂÍÎÀÞÃï¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö °ìÌÜ¸«¤Æ¿´¤òÃ¥¤¦Èþ¤·¤¤ÎÁÍý
¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¤ÊÎÁÍý¡£¥·¥§¥Õ¤È¿·Ïº¿·ÉØÍÍ¤¬Ä¾ÀÜ¤ªÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò½Å¤Í¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤ä¥²¥¹¥È¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤òÎÁÍý¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö ÉÍ¾¾¤Î¿©Ê¸²½¤ò°é¤Æ¤ë
¥´¥¨¥ß¥è¡¦¥ß¥·¥å¥é¥ó·ÇºÜ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë´¶Æ°¤Î°ì»®¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£5¿Í¤Î¥·¥§¥Õ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ÎÁÍý¤ÎÌ¥ÎÏ
¥¹¥Æ¥£¥ë¥¢¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÄ§¤Î°Û¤Ê¤ë4¤Ä¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÀÅ²¬¸©À¾Éô¥¨¥ê¥¢¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢5¿Í¤Î¥·¥§¥Õ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÌçÀ¤ò³è¤«¤·¤¿ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÀ±ÉÕ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç½¤¶È¤òÀÑ¤ó¤À¥·¥§¥Õ¡¢À¤³¦ÎÁÍý¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥·¥§¥Õ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÎÁÍý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢°ìÁÈ°ìÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÁÛ¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥²¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤«¤é´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÎÁÍý¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÌ¤êÁ¯¤ä¤«¤ÊÀ¹¤êÉÕ¤±
¥·¥§¥Õ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¤ªÎÁÍý
¢£ 11Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤ÎÎÁÍý¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡ª¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Õ¥§¥¢³«ºÅÃæ ¢£
¥ß¥å¥¼»Í¥ÄÃÓ¤Ç¤Ï¡¢11Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¿Íµ¤ÎÁÍý¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤ò¥Õ¥§¥¢¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ
¢£¥Õ¥§¥¢ÆâÍÆ
❑11Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿ÎÁÍý¤ÎÌµÎÁ»î¿©¡Ê4Ëü±ßÁêÅö¤Î¿©ºà¡Ë
¡¡¢¨¹âµéÏÂµí¡¢¿¿Âä¡¢¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¤Ê¤ÉËÜ³Ê¿©ºà¤ò»ÈÍÑ
❑´¶Æ°¤Î¿å¾å¥Á¥ã¥Ú¥ëÂÎ¸³
❑³«Êü´¶°î¤ì¤ë¥¬ー¥Ç¥ó¸«³Ø
❑¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¥Êー¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌÁêÃÌ
³«ºÅ¾ì½ê/¥ß¥å¥¼»Í¥ÄÃÓÆþ¸ý
¢£³«ºÅ¾ðÊó
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/123099/table/42_2_650759b7c25f558e6d293e219637c8b5.jpg?v=202512080157 ]
¢£¤´Í½Ìó
¥Õ¥§¥¢Í½ÌóÀìÍÑ¡§053-489-5885
²ñ¾ìÄ¾ÄÌ¡§053-474-1161
WEBÍ½Ìó¡§https://musee4.fuwel.wedding/fair(https://musee4.fuwel.wedding/fair)
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Æ¥£¥ë¥¢¥ó
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀÐÀî ³Ø
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¢©430-0944¡¡ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÅÄÄ® 326-30
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Ê¿À®13Ç¯12·î25Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ º§Îé°áÁõ»ö¶È¡¢¼°¾ì±¿±Ä¡¦º§Îé¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó»ö¶È¡Ê¥ªー¥Ù¥ë¥¸¥å¡¦¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¡Ë¡¢±ã²ñ¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://company.styleun.com/
¡Ú¼çÍ×»ÜÀß¡Û
¡¦¥ß¥å¥¼»Í¥ÄÃÓ¡Êhttps://www.musee4.com/¡Ë
¡¦ÉÍÌ¾¸Ð¥ªー¥Ù¥ë¥¸¥å ¥¥ã¥È¥ë¥»¥¾¥ó¡Êhttps://www.qs-hamanako.com/¡Ë
¡¦¥¥ã¥È¥ë¥»¥¾¥óÉÍ¾¾¡Êhttps://www.qs-hamamatsu.com/¡Ë
¡¦¥¢¥Óー¡¦¥Á¥ãー¥Á¡Êhttps://www.abbey-church.jp/¡Ë
¡¦ÉÍÌ¾¸Ð¥Ñー¥à¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹ by les quatre saisons¡Êhttps://hamanako-palmsprings.com/¡Ë