¡ÚËÜÆüÈ¯Çä¡ª¡Û°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¤¬ÆÉ¤à¤Ù¤1ºý¡ª¡Ø¤Ê¤¼9³ä¤Î°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¤Ï¥¹¥é¥¤¥à¤Ê¤Î¤«£².¡Ù
µÞÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¡Ö¾ÆÆù¤³¤¸¤Þ¡×¥ªー¥Êー»ùÅçÍºÂÀ¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿ÏÃÂêºî¤ÎÂ³ÊÔ¤¬ËÜÆü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡ª
1´¬¤Ç¤Ï°û¿©Å¹¤¬¡È¥¹¥é¥¤¥à²½¡á¼åÂÎ²½¡É
¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¤òÌÀ³Î²½¡£
º£²ó¤ÎÂè2´¬¤Ç¤Ï¡¢ÌÀÆü¤«¤é»È¤¨¤ë
¼ÂÌ³¥ì¥Ù¥ë¤Î·Ð±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´°Á´¸ø³«¡£
°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¤Î9³ä¤¬´Ù¤ë¡Ö´¶³Ð·Ð±Ä¡×
¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢¸½¾ì¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë·Ð±Ä¤Î
»ÅÁÈ¤ß²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ìºý¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢QSC(ÉÊ¼Á¡¦ÀÜµÒ¡¦À¶·é)¤Î
¼ÂÁ©Ë¡¤ò¼´¤Ë¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢¿ôÃÍ´ÉÍý¡¢
Å¹ÊÞÅ¸³«¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¤ò
¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£
Ãø¼Ô¼«¿È¤¬·Ð¸³¤·¤¿ÅÝ»ºÀ£Á°¤«¤é¤Î
V»ú²óÉü¥¹¥Èー¥êー¤È¤È¤â¤Ë¡¢
Â¿Å¹ÊÞÅ¸³«¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î
¥ê¥¢¥ë¤Ê»×¹Í¤È¹ÔÆ°¤ò¾Ò²ð¡£
°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Å¹ÊÞ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ä
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¶µ°é¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤Ë¤âÉ¬ÆÉ¤ÎÆâÍÆ¡£
Á´¹ñ¤Î°û¿©´Ø·¸¼Ô¡¢FC¥ªー¥Êー¡¢
³«¶È´õË¾¼Ô¤«¤é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë1ºý¤Ç¤¹¡£
¡ü°û¿©ÅÝ»º¤¬²áµîºÇÂ¿¤Îº£¡¢
¡¡À¸¤»Ä¤ëÅ¹¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤òÅ°Äì²òÀâ
¡ü¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤À¤±¤ÇÅ¹¤¬²ó¤ë¡Ö»ÅÁÈ¤ß²½¡×
¡ü±Ä¶ÈÍø±×20¡ó¤ò¼é¤ë¡ÈÀäÂÐ¸¶Â§¡É
¡ü¥¹¥¿¥Ã¥ÕÎ¥¿¦Î¨¤ò·àÅª¤Ë²¼¤²¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
¡ü¥ß¥·¥å¥é¥óÅ¹¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌ£¤òºî¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß
¡üÃ±·îÇä¾å¤ò2ÇÜ¤Ë¤·¤¿»Üºö¤â¸ø³«
¤Ê¤¼¡Ø¥¹¥é¥¤¥à¡Ù¤Ê¤Î¤«¡£Æ°²è¤Ç²òÀâ¡ª
¡ÚËÜ½ñ¤ÎÆÃÄ§£±.Â¨Æü»È¤¨¤ë¡Ö¸½¾ì¤Î¹ÔÆ°¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡×¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ½ñÀÒ²½¡Û
Çä¾å¥¢¥Ã¥×¡¦Î¥¿¦ËÉ»ß¡¦¸¶²Á²þÁ±¤Ê¤É¡¢
»ùÅç¥ªー¥Êー¤¬¼ÂºÝ¤Ë¾ÆÆù¤³¤¸¤Þ¤ÇÀ®²Ì¤ò
½Ð¤·¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤À¤±¤ò¼ýÏ¿¡£
¡¦¿·¿Í¤¬3Æü¤ÇÀïÎÏ²½¤¹¤ë¶µ°éË¡
¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤âÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ßÁÏ¤ê
¡¦Google¸ý¥³¥ß¤¬¼«Á³¤ÈÁý¤¨¤ëÆ³Àþ
¡¦1Å¹ÊÞÌÜ～3Å¹ÊÞÌÜ¤Ç¡ÈÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡É
¡¦FCÅ¸³«»þ¤ÎÍî¤È¤··ê¤ÈÂÐºö¡¡¡¡¤Ê¤É
¡ÖÃê¾ÝÏÀ¥¼¥í¡¦ºÆ¸½À100¡ó¡×¤ÎÆâÍÆ¡£
¡ÚËÜ½ñ¤ÎÆÃÄ§£².SNS¡¦MEO¤ò»È¤Ã¤¿¡È¸½Âå·¿½¸µÒ½Ñ¡É¤â²òÀâ¡Û
¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÀÊÍ½Ìó¤¬·î300·ïÈ¯À¸¤·¤¿Åê¹Æ¹½Â¤
¡¦MEO¤Ç¾å°ÌÉ½¼¨¤ò³Í¤ë¤¿¤á¤Î¡ÈËÜÅö¤Ë¸ú¤¯»Üºö¡É
¡¦¿©¤Ù¥í¥°¤ÎÅÀ¿ô¤ò²¼¤²¤Ê¤¤¸ý¥³¥ßÀß·×
¡¦¹¹ðÈñ·î5Ëü±ß¤ÇÇä¾å¡Ü100Ëü±ß¤ÎÎã
¾ÆÆù¤³¤¸¤Þ¤¬ Ã»´ü´Ö¤ÇSNSÁíºÆÀ¸¿ô
5000Ëü²óÄ¶¤òÃ¡¤½Ð¤»¤¿ÍýÍ³ ¤ò¸ø³«¡£
¤µ¤é¤ËÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ç¿©¤ÙÊüÂê´ë²è¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÚËÜ½ñ¤ÎÆÃÄ§£³.¡Ö°û¿©¡á¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Ï½ªÎ»¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Î·Ð±Ä¡Û
»ùÅç¥ªー¥Êー¤¬ºÇ¤â½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤¬
¡È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼¤á¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¡É¡£
¡¦¤ä¤ëµ¤¥¼¥í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÊÑ¤¨¤ë¸ÀÍÕ
¡¦¤ä¤ë¿Í¡¦¤ä¤é¤Ê¤¤¿Í¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
¡¦»þµë¤ò¾å¤²¤º¤ËËþÂÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß
¡¦Å¹Ä¹¤¬Êú¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¤Å¹ÊÞ±¿±ÄÊýË¡
°û¿©¤Îº¬´´¤Ç¤¢¤ë¡È¿Í¡É¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿ÆâÍÆ¤â½¼¼Â¡£
¾ÆÆù¤³¤¸¤ÞÎ¥¤ì¡¡¹¾ºäÅ¹¡¡¤³¤¸¤ÞºÇÂçÅ¹ÊÞ
½ñÀÒ¾ðÊó
¡Ø¤Ê¤¼9³ä¤Î°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¤Ï¥¹¥é¥¤¥à¤Ê¤Î¤«£². ¼ÂÁ©ÊÔ¡Ù
Ãø¼Ô¡§»ùÅçÍºÂÀ / ¶âËÜÍ´²ð
È¯Çä¡§¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¼Ò
²Á³Ê¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î8Æü
Å¹ÊÞ¾ðÊó
¾ÆÆù ¤³¤¸¤Þ ËÜÅ¹
050-5456-2947(#)
ÂçºåÉÜ±©±ÈÌî»ÔÌî353-1 ÂçÃ«¥Ó¥ë 1F
https://tabelog.com/osaka/A2708/A270801/27023662/
Â¾FC´Þ¤áÁ´18Å¹ÊÞ
¸ø¼°HP¡§https://kojima1978.jp
¡¦¿©¤Ù¥í¥°Í½Ìó²ÄÇ½
¡¦ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー²Ä¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É²Ä¡¢¸½¶â²Ä
▪️ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹ÊóÃ´Åö¡§ÂçÃ«
E-mail¡§kouhou@toratora-kojima.jp
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¸×ÆÒ ³µÍ×¡Û
¾¦¹æ¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¸×ÆÒ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Æâ³¤ ½çµª
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÆ£°æ»û»Ô¸æ½®Ä®12-17
ÀßÎ©¡¡¡§2021Ç¯1·î6Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¾ÆÆùÅ¹·Ð±ÄµÚ¤Ó¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºËÜÉô±¿±Ä