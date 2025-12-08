AI¼«Æ°·èºÑ¥Ñー¥¥ó¥°¡ØDENNOU PARK¡Ù¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡Ö²¬»³¥Ñー¥¥ó¥°¡×¤¬²¬»³¸©²¬»³»Ô¤Ë4¥«½êÌÜ¥ªー¥×¥ó¡£
DataHax³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÀ¾ÍÎÊ¿ÂÀ¡¡°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢AI¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë¼ÖÎ¾¸¡ÃÎ¤È¥Ê¥ó¥ÐーÇ§¼±¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¼¡À¤Âå·¿Ãó¼Ö¾ì¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖDENNOU PARK¡×¤ò²¬»³±ØÀ¾¸ý¤ÇÉÔÆ°»º»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍ¸Â²ñ¼Ò¥Õ¥¯¥·¥ÞÂð·ú¡ÊËÜ¼Ò: ²¬»³¸©²¬»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò: ¸¤»ô¸÷À²¡Ë¤ËÄó¶¡¤·¡¢ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¼¡À¤Âå·¿Ãó¼Ö¾ì¡Ö²¬»³¥Ñー¥¥ó¥°¡×¤ò4²Õ½êÌÜ¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤¥Ñー¥¥ó¥°ÂÎ¸³¡ÖDENNOU GO¡×
²¬»³¥Ñー¥¥ó¥°¤ÏÁ´¼Ö¼¼¤ËAI¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¡¢Á´»ö¶ÈÃÏ¡¦Á´¼Ö¼¼¤ÇDENNOU GO(¥Ê¥ó¥Ðー¥×¥ìー¥È·èºÑ)¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DENNOU GO¤Ï½Ð¸Ë»þ¤ÎÀº»»¼êÂ³¤¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë½Ð¸Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Àº»»¤Ï½Ð¸Ë¸å¤ËLINE¤ØÆÏ¤¯ÄÌÃÎ¤Ë¾µÂú¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´°Î»¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃó¼Ö¾ì¾ðÊó¡Û
²¬»³¥Ñー¥¥ó¥°°ËÊ¡Ä®£±ÃúÌÜ
¢©700-0013 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è°ËÊ¡Ä®£±ÃúÌÜ£±£±－£¹(https://www.dennou-park.com/parkings/16?)
Àº»»µ¡¤ä¥í¥Ã¥¯ÈÄ¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤Ãó¼Ö¾ì
Ìë´Ö¤â24»þ´Ö¥«¥á¥é¤¬²ÔÆ¯
LINE¤Ç¥¹¥àー¥ºÀº»»
¡ãDENNOU PARK¤ÎÆÃÄ§¡ä
¥²ー¥È¥ì¥¹¤Ç¥¹¥àー¥º¤ÊÆþ½Ð¸Ë¡§
¼ÖÈÖÇ§¼±AI¥«¥á¥é¤ò»È¤¤¡¢¥²ー¥È¤äÃó¼Ö·ô¤Ê¤·¤ÇÆþ½Ð¸Ë¤¬²ÄÇ½¡£¼ÖÎ¾¤Î°ì»þÄä»ß¤äÀº»»ÂÔ¤Á¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥àー¥º¤ÊÍøÍÑ¤ò¼Â¸½¡£ÂÔ¤Á»þ´Ö¡¦º®»¨¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£
´ÊÃ±¡¢ÊØÍø¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¡§
Æó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¡£¸½¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë»öÁ°ÅÐÏ¿(DENNOU GO)¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥Ê¥ó¥Ðー¥×¥ìー¥È·èºÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£½Ð¸Ë¸å¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ØÀº»»°ÆÆâ¤¬ÆÏ¤¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¤Ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤¬´°Î»¡£
±¿±Ä¥³¥¹¥È¤ÎÂçÉýºï¸º¡§
¥²ー¥È¤äÀº»»µ¡¤Ê¤É¤ÎÂç·¿ÀßÈ÷¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤¿¤á¡¢Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤äÊÝ¼éÈñÍÑ¤¬ÂçÉý¤Ëºï¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾Ê¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢ÅÚÃÏ³èÍÑ¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
DataHax³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÂçÀ¾ÍÎÊ¿ÂÀ¡¡
¡Ú½êºßÃÏ¡Û ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É£²ÃúÌÜ£¶－£± ¿·½É½»Í§¥Ó¥ë18F ¿·½ÉGROWTH
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡ÛAI¥Ñー¥¥ó¥°»ö¶È¡¢AI¼ÖÈÖÇ§¼±¡¦²òÀÏ»ö¶È¡¢AI¸òÄÌÎÌÄ´ºº»ö¶È
¡Ú¸ø¼°HP¡Ûhttps://www.dennou-park.com/
¡ÚÂåÉ½¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO ÁÏ¶È¼Ô ÂçÀ¾ÍÎÊ¿ÂÀ¡¿2010Ç¯Î©Ì¿´ÛÂç³Ø»º¶È¼Ò²ñ³ØÉôÂ´¶È¡¢2014Ç¯Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¸¦µæ²Ê½¤Î»¡ÊMBA¼èÆÀ¡Ë¡£»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Ë¤ÆÃæ¾®´ë¶È¤ÎË¡¿Í±Ä¶È¤Ë½¾»ö¤·¤¿¸å¤Ë¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー´ë¶È¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¡£¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤·Ê£¿ô¤ÎAI¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¥¦¥§¥Ö¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Ë»²²è¡£2019Ç¯¤ËÅö¼Ò¤òÁÏ¶È¡£Åö¼Ò¤Ç¤ÏAI¤ä¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¤«¤é»ö¶È³«È¯¤òÃ´Åö¡£