¡ÚCLLENN¡Û2025Ç¯12·îÁ°È¾¤Î¿·Ï¢ºÜÌ¡²è¤ò¾Ò²ð¡ª³Æ½ñÅ¹¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È
DMM¥°¥ëー¥×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯½ÐÈÇ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼ÒCLLENN¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÛÀîÆØ»Ê¡¢°Ê²¼¡ÖCLLENN¡×¡¢ÆÉ¤ß¡Ö¥·¥ì¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î7Æü¤Ë¿·ºî²£ÆÉ¤ßÌ¡²è2ºîÉÊ¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£12·îÁ°È¾¤Î¿·Ï¢ºÜÌ¡²è
- ¡ØËå¤¬ÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ù
Ãø¼Ô¡§¤Ï¤¤¤É¤íÌ¡²è
¥ìー¥Ù¥ë¡§Ropopo!¡Ê¥ª¥È¥Ê½÷»Ò¤Î¡É°¦¶¸¤·¤¤¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢¥ªー¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥ìー¥Ù¥ë¡Ë
Ropopo! ÊÔ½¸Éô¸ø¼°X¡§https://x.com/Ropopo_comic
¡ÚÇÛ¿®¥Úー¥¸¡Û
¢§¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢
https://1-oshimanga.com/p000217/
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
»ä¤ÎËå¡¦Î®°¡¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÅ·»È¤À¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ë¤À¤±¤Ï°Ëâ¤Î´é¤ò¸«¤»¤ë¡£²È¤Ç¤ÏÎ¾¿Æ¤Î°¦¤òÆÈÀê¤·¡¢³Ø¹»¤Ç¤Ï¹ªÌ¯¤Ê±³¤Ç»ä¤ò´Ù¤ì¤ëÎ®°¡¡£¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡×ÂçÀÚ¤ÊÍ§Ã£¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÃ¥¤¤¡¢»ä¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤ë¡£¤½¤·¤ÆËâ¤Î¼ê¤Ï¡¢Í£°ì¤ÎÌ£Êý¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÃ´Ç¤¤Ë¤Þ¤Ç¿¤Ó¤ë¡£Ã¯¤â¤¬Ëå¤Î±³¤ò¿®¤¸¡¢»ä¤òÀÕ¤á¤ë¡£Å·»È¤ÎÈé¤òÈï¤Ã¤¿°Ëâ¤¬¡¢Æü¾ï¤ò¿ª¤à¥µ¥¤¥³¡¦¥¹¥ê¥éー¡£
(C)¤Ï¤¤¤É¤íÌ¡²è/CLLENN
- ¡Ø½ÃÄë¤Î²Ö²Ç¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Îµ²±¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Þ¤Ç¡Ù
Ãø¼Ô¡§´Ä¥ì¥ó
¥ìー¥Ù¥ë¡§Ropopo!¡Ê¥ª¥È¥Ê½÷»Ò¤Î¡É°¦¶¸¤·¤¤¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢¥ªー¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥ìー¥Ù¥ë¡Ë
Ropopo! ÊÔ½¸Éô¸ø¼°X¡§https://x.com/Ropopo_comic
¡ÚÇÛ¿®¥Úー¥¸¡Û
¢§¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢
https://1-oshimanga.com/p000218/
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤¢¤ÎÍ¥¤·¤¤ÌÜ¤Ç»ä¤ò¸«¤Æ¡×¼£Ìþ»Õ¡Ê¥Òー¥éー¡Ë¤ÎÌ¾Ìç¥Ç¡¦¥½¥ë²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÎÏ¤¬¼å¤¯¡ÖÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¡×¤ÈÊÎ¤Þ¤ì¤ëËöÌ¼¡¢¥¢¥ê¥·¥¢¡£Èà½÷¤¬À¯Î¬·ëº§¤Ç²Ç¤¤¤ÀÁê¼ê¤Ï¡Ø½ÃÄë¡Ù¤È¶²¤ì¤é¤ì¤ë¥â¥í¥ë¹ñ¤Î¾·³¡¦¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¡£±½¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Í¥¤·¤¤¥ì¥¤¤òÉ×¤È¤·¤Æ°¦¤·»Ï¤á¤ë¥¢¥ê¥·¥¢¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ì¥¤¤Ï¿·¤¿¤ÊÀï¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ä¡£Àï¤«¤éÌá¤Ã¤¿¥ì¥¤¤Ïµ²±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ê¥·¥¢¤òÍßË¾¤Î¤Þ¤ÞÍðË½¤ËÊú¤¯¡£¥¢¥ê¥·¥¢¤Ï¡¢É¬¤º¥ì¥¤¤ò¤â¤È¤ÎÍ¥¤·¤¤É×¤ËÌá¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤ÈÀÀ¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡£
(C)´Ä¥ì¥ó/CLLENN
¢£CLLENN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CLLENN¤Ï¡¢2023Ç¯9·î¤ËDMM¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥È¥Ã¥¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGIGATOON Studio¤¬»ö¶ÈÅý¹ç¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¹¡£ÁíºîÉÊ¿ô¤Ï5,000¤òÄ¶¤¨¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¿ô¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¹ñÆâ³°¤Ë¸þ¤±¤¿Í¥ÎÉ¤ÊÅÅ»Ò½ñÀÒÈ¯¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÁÏºî¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
