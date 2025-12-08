O.K.THANKS.¡ØÂè4²ó All JAPAN S&T Championships¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¿·¶Ê¡Ø±¿Ì¿¡Ù¤ò½éÈäÏª
³ô¼°²ñ¼Ò¶¦Î©¥É¥¯¥¿ー¥º¥é¥Ü(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:µ×¼¡ÊÆ·Å¿Í¡¢°Ê²¼¡ÖKDL¡×)¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë3¿ÍÁÈ²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦O.K.THANKS.(¥ªー¥±ー¥µ¥ó¥¯¥¹)¤Ï¡¢2025Ç¯11·î16Æü(Æü)¤Ë½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨9F ¥Ò¥«¥ê¥¨¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè4²ó All JAPAN S&T Championships Supported by ¤Ä¤¤¸´îÂåÂ¼¤¹¤·¤¶¤ó¤Þ¤¤¡×¤ÎFinal Spot¤Ë¡¢¤ê¤¨»Ò&¶â¸÷¿ÊÇæ with O.K.THANKS.¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥óºî¶Ê¡Ö±¿Ì¿¡×¤òO.K.THANKS.¤¬ÆÈ¼«¤Ë²ò¼á¤·½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡Ø±¿Ì¿¡Ù¤òÈäÏª¡£¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤¿¤Á¤¬¶¥±é¤¹¤ëÉñÂæ¤Ç¡¢²»³Ú¤È¥À¥ó¥¹¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢11·î21ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¤Î¥âー¥Ë¥ó¥°¥·¥çー¡×¤Ç¤âËÜÂç²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ÈÉñÂæÎ¢¤ò¼ý¤á¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢IKETERU CLUB¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¢§¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://youtu.be/7yXJN8ja-dQ?si=NFLiZqVDFpikv0_d
º£²ó¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¡¢"Ì¤Æ§ÎÎ°è¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È"¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£O.K.THANKS.¤Ï°ú¤Â³¤¡¢²»³Ú¡¦¥¢ー¥È¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¿·¤·¤¤Ê¸²½È¯¿®¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
KUJIME¤¬¸ø¼°¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¶¨»¿
º£²ó¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢µ×¼¡ÊÆ·Å¿Í¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿¥É¥¯¥¿ー¥º¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKUJIME¡×¤¬¸ø¼°¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¶¨»¿¡£¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À¤òÈþ¤·¤¯»Ù¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢º£²ó¤Î¥¹¥Æー¥¸&Âç²ñÁ´ÂÎ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñÅöÆü¤ÏKUJIME¥í¥´¤¬Âç¤¤¯·Ç½Ð¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¡¦¥á¥Ç¥£¥¢ÁÐÊý¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
³Ú¶Ê¡Ø±¿Ì¿¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥ó¤Î¸ò¶Á¶ÊÂè5ÈÖ¡Ö±¿Ì¿¡×¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿ËÜºî¡£O.K.THANKS.¤Ï¡¢¤³¤ÎÉÔµà¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¸½ÂåÅª¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö½ÉÌ¿¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢±¿Ì¿¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡×¡£½ÉÌ¿¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢±¿Ì¿¤Ï¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤äÅØÎÏ¡¢ÁªÂò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î½Å¸ü´¶¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¸òº¹¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢¶¥µ»¥À¥ó¥¹¤È¤¤¤¦É½¸½¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÛ¿®¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë: ¡Ø±¿Ì¿¡Ù
ÇÛ¿®³«»Ï: 2025Ç¯11·î16Æü(Æü)
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯:https://linkco.re/44AQsUxG?lang=ja
¢¨Spotify / Apple Music / YouTube Music / LINE MUSIC ¤Û¤«¼çÍ×ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹
¶â¸÷¿ÊÇæ »á ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1980Ç¯5·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Åìµþ³°¹ñ¸ìÂç³Ø»þÂå¤Ë¶¥µ»¥À¥ó¥¹¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢³ØÀ¸¶¥µ»¥À¥ó¥¹ÆüËÜ°ì¤ò·Ð¤Æ¥¿ー¥ó¥×¥í¡£¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹Åý°ìÁ´ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢À¤³¦¥·¥çー¥À¥ó¥¹Áª¼ê¸¢Âè3°Ì¡£Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¾Þ¡¢Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
Á´ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëËµ¤é¡¢Áª¼ê²ñÄ¹¤òÌ³¤á¡¢Åý°ìÁª¼ê²ñ¤òÀßÎ©¡£2019Ç¯¤Ë¶¥µ»Áª¼ê¤ò°úÂà¤·¡¢¸½ºß¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£2023Ç¯4·î¤ËDANCE GRAND Harajuku¤ò¥ªー¥×¥ó¡¢2024Ç¯¤ËÇò¶â¤Ë2Å¹ÊÞÌÜ¤ò¥ªー¥×¥ó¡£
DANCE GRAND:
https://www.dance-grand.com
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾ðÊó
O.K.THANKS.(¥ªー¥±ー¥µ¥ó¥¯¥¹)
°Û¤Ê¤ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÇËá¤¤¤¿ºÍÇ½¤¬·ë½¸¤·¤¿3¥Ôー¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£È¯µ¯¿Í¤Îµ×¼¡ÊÆ·Å¿Í(Keito Kujime)¡¢¥³¥Ôー¥é¥¤¥¿ー½Ð¿È¤Î¥êー¥Àー Mr.Thanks.¡¢ÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÊ¤ÌÌ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È Mr.O ¤Î3Ì¾¤Ç¹½À®¡£
¡Ö°ã¤¤¡×¤òºÇ¶¯¤ÎÉð´ï¤Ë¡¢²»³Ú¡¦¹¹ð¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¶³¦¤ò±Û¤¨¤¿É½¸½³èÆ°¤òÅ¸³«¡£2025Ç¯8·î¡¢¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTHREE PIECE¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÒIKETERU CLUB¡Ó¤Ï³«Àß2¤«·î¤Ç40ËüÁíºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£
Follow O.K.THANKS.
YouTube | @IKETERUCLUB(https://www.youtube.com/@IKETERUCLUB)
Instagram | µ×¼¡ÊÆ·Å¿Í @keito_kujime(https://www.instagram.com/keito_kujime/)
Mr.Thanks. @thanks121_okthanks(https://www.instagram.com/thanks121_okthanks/)
Mr.O @koseikosogatakaramono(https://www.instagram.com/koseikosogatakaramono)
¸ø¼°¥µ¥¤¥È | https://okthanks.jp/
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾: ³ô¼°²ñ¼Ò¶¦Î©¥É¥¯¥¿ー¥º¥é¥Ü
½êºßÃÏ: ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ2-9-2 µ×ÊÝ¥Ó¥ë7F
ÂåÉ½¼Ô: ÂåÉ½¼èÄùÌò µ×¼¡ÊÆ·Å¿Í
ÀßÎ©: 2005Ç¯7·î
»ö¶ÈÆâÍÆ:
¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKUJIME¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä
Æ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖIKETERU CLUB¡×¤Î±¿±Ä
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖO.K.THANKS.¡×¤Î±¿±Ä¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹
²ñ¼ÒHP: https://kdl.inc/