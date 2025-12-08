GIGABYTE¤è¤ê¡¢AMD X870 ¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥ÈÅëºÜ Micro-ATX ¹õ¿§¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¡ÖX870M AORUS ELITE WIFI7¡×È¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥¨¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢¼è¤ê°·¤¤¥áー¥«ーGIGABYTE¼Ò¤è¤ê¡¢AMD X870¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿¹õ¿§Micro-ATX ¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¡ÖGIGABYTE X870M AORUS ELITE WIFI7¡×¤ò2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À½ÉÊÌ¾¡§X870M AORUS ELITE WIFI7¡¡(·¿ÈÖ: X870M A ELITE WF7)
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://newx-corp.jp/product/gigabyte-mb-amd-x870m-aorus-elite-wifi7/
14+2+2 ¥Õ¥§ー¥º¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ëÅÅ¸»Àß·×¡¢VRM ÍÑÂç·¿¥Òー¥È¥·¥ó¥¯ & M.2 Thermal Guard¡¢EZ-Latch ¤Ë¤è¤ë PCIe x16 ¥¹¥í¥Ã¥È¤Î¥Ü¥¿¥ó¼°¥¯¥ê¥Ã¥¯¥ê¥êー¥¹ & M.2 ¥³¥Í¥¯¥¿¤Î¥Í¥¸Ìµ¤·Àß·×¡¢DDR5 EXPO & XMP ÂÐ±þ¡¢¥ê¥¢2Ï¢ USB4 Type-C (40Gb/s)¡¢¥Õ¥í¥ó¥È USB 3.2 Gen.2x2 Type-C (20Gb/s)¡¢Realtek ¹â²»¼Á¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¢Ã± PCIe 5.0 + Ã± PCIe 4.0 M.2 ¥¹¥í¥Ã¥È¡¢PCIe x16 UD ¥¹¥í¥Ã¥È X ¥¢ー¥Þー¡¢2.5 GbE ÍÀþ LAN¡¢WIFI 7 802.11be ÌµÀþ LAN + BT 5.4 (¥¢¥ó¥Æ¥ÊÀþ¤Î¥ï¥ó¥¿¥Ã¥ÁÃåÃ¦²ÄÇ½ EZ-Plug)¡¢°ìÂÎ·¿ I/O ¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Í¥ë¡¢Q-Flash Plus¡¢Smart Fan 6¡¢¡Ö¥Òー¥È¥·¥ó¥¯¡¦´ðÈÄ¡¦WIFI ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡×¤ò´Þ¤à¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢AORUS ¹õ¿§·Ï MicroATX ¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ³µÍ×
