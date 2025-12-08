¡ÚÊ¡²¬»Ô¡Û¥³¥Þー¥·¥ã¥ë¥âー¥ëÇîÂ¿¤Ë¡ÖIJOOZ¡×ÅÐ¾ì¡ª100%À¸ºñ¤ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥åー¥¹¼«ÈÎµ¡¤¬²ÔÆ¯³«»Ï
À¸ºñ¤ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥åー¥¹¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤òÅ¸³«¤¹¤ëIJOOZ(¥¢¥¤¥¸¥åー¥¹)³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥âー¥ë¡Ö¥³¥Þー¥·¥ã¥ë¥âー¥ëÇîÂ¿¡×¤Ë¤Æ¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Î²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥Þー¥·¥ã¥ë¥âー¥ëÇîÂ¿¤Ë¤Æ²ÔÆ¯¤¹¤ëÀ¸ºñ¤ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥åー¥¹¼«ÈÎµ¡IJOOZ
¡Ú¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëÈ¯¡ª´ØÅì¡¦´ØÀ¾¡¦Åì³¤¡¦¶å½£¡¦Ãæ¹ñ¥¨¥ê¥¢¤Ç¿Íµ¤¤ÎÀ¸ºñ¤ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥åー¥¹¼«ÈÎµ¡¡Û
IJOOZ¤Ï2016Ç¯¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿IoT¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëËÜÅÚ¤ÇÌó1,400Âæ¤¬²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢36¥õ¹ñ¤ËÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤Ï2023Ç¯4·î¤Ë¾åÎ¦°Ê¹ß¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢°ñ¾ë¸©¡¢ÆÊÌÚ¸©¡¢·²ÇÏ¸©¡¢»³Íü¸©¡¢ÂçºåÉÜ¡¢µþÅÔÉÜ¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¢ÆàÎÉ¸©¡¢¼¢²ì¸©¡¢ÏÂ²Î»³¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢»°½Å¸©¡¢´ôÉì¸©¡¢ÀÅ²¬¸©¡¢Ê¡²¬¸©¡¢·§ËÜ¸©¡¢Ä¹ºê¸©¡¢º´²ì¸©¡¢¹Åç¸©¡¢²¬»³¸©¡¢»³¸ý¸©¤ËÌó1,750Âæ°Ê¾åÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú IJOOZ ¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥åー¥¹¤ÎÆÃÄ§ ¡Û
¤ª¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¤ª¼ê·Ú¤ËÈþÌ£¤·¤¤À¸¹Ê¤ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥åー¥¹¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤È¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ËÉÒ´¶¤ÊÊý¡¹¤ä¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤ÎÊý¡¹¤òÃæ¿´¤Ë¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú IJOOZ¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥åー¥¹¤¬¥³¥Þー¥·¥ã¥ë¥âー¥ëÇîÂ¿£±£Æ¤Ë½éÅÐ¾ì¡Û
ÆüÍÑÉÊ¤ä°áÎÁÉÊ¡¢°û¿©¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢À¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Å¹ÊÞ¤¬Â·¤¤¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤¬ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¹½À®¤¬ÆÃÄ§¤ÎÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¡£ÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²óÍ·¤·¤ä¤¹¤¤µ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤´²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ÎÊý¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅÀ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¥³¥Þー¥·¥ã¥ë¥âー¥ëÇîÂ¿ÀµÌÌ¤Î½ÐÆþ¸ý¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡ª°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥åー¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
£±F½ÐÆþ¸ý¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ
À¸ºñ¤ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥åー¥¹¼«ÈÎµ¡¤ÎÀßÃÖ¾ì½ê
¡ÚÀßÃÖÀèÌ¾¾Î¡Û
¥³¥Þー¥·¥ã¥ë¥âー¥ëÇîÂ¿¡¡£±³¬
¡Ú½»½ê¡Û
Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÅì¸÷»ûÄ®2ÃúÌÜ6-40
¡Ú º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡Û
ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ïº£¸å´ØÅì¡¢´ØÀ¾¡¢Åì³¤¡¢¶å½£¡¢Ãæ¹ñ¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¸ºñ¤ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥åー¥¹¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ÎÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢±ÉÍÜËÉÙ¤ÊÀ¸ºñ¤ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥åー¥¹¤ò¼ê·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÁªÂò¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
