¥¸ー¥ë¥¹¡¢Omakase.ai¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡È¥Û¥ê¥¨¥â¥óAI¡É¤ò¡ÖSILK THE RICH¡×¤ËÄó¶¡³«»Ï

ÀÜµÒAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒZEALS¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¶¿åÀµÂç¡¢°Ê²¼¡Ö¥¸ー¥ë¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢²»À¼AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖOmakase.ai¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ü¥¤¥¹¥¯¥íー¥ó¡ÊÀ¼¼ÁÊ£À½¡Ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿ÆüËÜ¸ì²»À¼¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTHE RICH¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»°±ºÍµÂÀ¡¢°Ê²¼¡Ö¥¶ ¥ê¥Ã¥Á¡×¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSILK THE RICH¡Ê¥·¥ë¥¯¥¶¥ê¥Ã¥Á¡Ë¡×¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥¤¥¹¥¯¥íー¥óÂè°ìÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¼Â¶È²È ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤ÎÀ¼¼Á¡¦ÏÃ¤·Êý¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¥Û¥ê¥¨¥â¥óAI¡×¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Î¿Æ¶á´¶¤ÈË×Æþ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¸ÜµÒÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://silktherich.com/shop
¢£ ¡ÖSILK THE RICH¡×¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Á¤Ï¡¢À¤³¦189¥«¹ñ¤Ç¡ÖSILK THE RICH¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëD2C¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£Ä«ÁÒÌ¤Íè»á¤Î·Ð±Ä»²²è°Ê¹ß¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ400ÇÜ¤ÎÀ®Ä¹¤È97%¤Î¥ê¥Ôー¥ÈÎ¨¤ò¼Â¸½¤·¡¢2025Ç¯½Õ¤Ë¤ÏËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤«¤é»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Ç²»À¼ÂÐ±þ·¿¡ÖOmakase.ai¡×¤òÀè¹ÔÆ³Æþ¤·¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Î¸ÜµÒÂÎ¸³¸þ¾å¤ËÀ®²Ì¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¿Ê²½·Á¤È¤·¤Æ¡¢Omakase.ai¤Î¿·µ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥¤¥¹¥¯¥íー¥óµ»½Ñ¤ËÃåÌÜ¡£ÆÃÄê¤Î¿ÍÊª¤ÎÀ¼¡¦ÏÃ¤·Êý¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Þ¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ëËÜµ»½Ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÆ³Æþ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥æー¥¶ー¤Î¶¯¤¤¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÁÏ½Ð¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤ÎÀ¼¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¥Û¥ê¥¨¥â¥óAI¡×¤¬24»þ´Ö365Æü¤ÇÀÜµÒ¤òÃ´¤¦ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤Ä©Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢"À¼"¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê·Á¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Ü¥¤¥¹¥¯¥íー¥ó¤òÉð´ï¤Ë¹¹¤Ê¤ëÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ÈÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Û¥ê¥¨¥â¥óAI¡×¤ÎÆÃÄ§
ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤ÎËÄÂç¤Ê²»À¼¥Çー¥¿¤ò³Ø½¬¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¼¤Î¥Èー¥ó¡¢ÍÞÍÈ¡¢¤½¤·¤ÆËÙ¹¾»áÆÃÍ¤Î¡ÖÏÃ¤·Êý¤ÎÊÊ¡×¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤Ï¤Þ¤ë¤ÇËÙ¹¾»áËÜ¿Í¤ÈÂÐÏÃ¤·¡¢Ä¾ÀÜ¾¦ÉÊ¤ò¥ì¥³¥á¥ó¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¸½¼Â´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://silktherich.com/shop
¢£¥Ü¥¤¥¹¥¯¥íー¥óµ»½Ñ¤¬ÀÜµÒÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ë
ÀÜµÒAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ø¤Î¥Ü¥¤¥¹¥¯¥íー¥óµ»½Ñ¤ÎÅëºÜ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÏÃÂê²½»Üºö¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢º£¸å¤ÎE¥³¥Þー¥¹¤äD2C»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤¢¤êÊý¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¦IP³èÍÑ¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ø
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Îµ¯ÍÑ¤Ï¡¢²èÁü¤äÆ°²è¤Ê¤É¤Î¡ÖÀÅÅª¡¦¼õÆ°Åª¡×¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖOmakase.ai¡×¤Î¥Ü¥¤¥¹¥¯¥íー¥óµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¼«¼Ò¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡ÖÀ¼¡×¤Ç¡¢24»þ´Ö365ÆüµÙ¤ßÌµ¤¯¥æー¥¶ー¤ÈÂÐÏÃ¤·¡¢¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤ò¥ì¥³¥á¥ó¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¿ä¤·¡×¤ËÀÜµÒ¤µ¤ì¤ëÌ¤Íè¤È¹ØÇã¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½
¥Õ¥¡¥ó¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ¼¤ÇÀÜµÒ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡Ê¿ÆÌ©ÅÙ¡Ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¡ÖÆ´¤ì¤Î¿Í¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¤¤¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´ÍýÅªÍßµá¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÎÂÚºß»þ´Ö¤ò¿¤Ð¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¹ØÇã°ÕÍß¤ÎÂçÉý¤Ê¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¸ー¥ë¥¹¤Ï¡¢Âè°ìÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Û¥ê¥¨¥â¥óAI¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤äIP¤òÊÝÍ¤¹¤ë´ë¶È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¤·¡¢Omakase.ai¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå¤Î¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·ÂÎ¸³¡×¤ÎÄó¶¡¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£º£²ó¤Î¼èÁÈ¤òµÇ°¤·¤¿ÂÐÃÌÆ°²è
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òµÇ°¤·¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTHE RICH ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO / Founder »°±ºÍµÂÀ»á¡¢Æ±¼Ò Co-founder / SILK THE RICH USA Inc. CEO ¹â¶¶¹ÒÂç»á¡¢¤½¤·¤Æ ZEALS ÂåÉ½¼èÄùÌò / Founder À¶¿åÀµÂç¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌÂÐÃÌÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÆüËÜÈ¯¤ÇÀ¤³¦¤ò³Í¤ê¤Ë¤¤¤¯¡É--Î¾¼Ò¤¬¶¦Í¤¹¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¤³¤ÎÄ©Àï¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ëÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿µ®½Å¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦µÇ°ÂÐÃÌÆ°²è
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=onvvI-KU73s ]
URL¡§https://youtu.be/onvvI-KU73s
¢£Omakas.ai¤ÎÆÃÄ§
Omakase.ai¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Çä¾å¤ä¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÎÁÏ½Ð¤ò¤â²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó·¿¤ÎÀÜµÒAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆOmakase.ai¤Ï¡¢¶ÈÌ³¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤¹¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼ý±×¤òÄ¾ÀÜÀ¸¤ß½Ð¤¹¥»ー¥ë¥¹¥ê¥½ー¥¹¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢EC¡¦D2C´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥áー¥«ー¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¶µ°é¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤ÇÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Çä¾å¸þ¾å¤«¤é¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤Î¹©¿ôºï¸º¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Á¤Î²ñ¼Ò³µÍ×¡¡
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò THE RICH
Àß¡¡Î©¡§2022Ç¯8·î
½êºßÃÏ¡§¢©150-0021 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷À¾°ìÃúÌÜ£±£µÈÖ£¶¹æ
Âå¡¡É½¡§»°±ºÍµÂÀ
»ö¡¡¶È¡§SILK THE RICH¤Î³«È¯¡¢ÈÎÇä¡¢±¿±Ä
HP: https://about.silktherich.com/
¢£¥¸ー¥ë¥¹¤Î²ñ¼Ò³µÍ×¡¡
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒZEALS¡Ê¥¸ー¥ë¥¹¡Ë
Àß¡¡Î©¡§2014Ç¯4·î1Æü
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è²¼ÌÜ¹õ1-8-1 ¥¢¥ë¥³¥¿¥ïー6F
Âå¡¡É½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡À¶¿åÀµÂç
»ö¡¡¶È¡§Omakase.ai¡¢ZEALS AI Agent¡¢¤ª¤è¤Ó¥Á¥ã¥Ã¥È¥³¥Þー¥¹¤ÎÄó¶¡
HP¡§https://zeals.ai/jp/(https://zeals.ai/jp/,),(https://zeals.ai/jp/,) https://www.omakase.ai/jp