¡Ê³ô¡ËD¡õM¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ÏÁÏ¶È10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿

³ô¼°²ñ¼ÒD&M¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾²¼ÌÀµÁ¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§189A
¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¡¢ÁÏ¶È10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´»Ù±ç¤Î»òÊª¤Ç¤¹¡£
¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Í¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë²ñ¼Ò¤¿¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢ºÇÁ°Àþ¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Î¥×¥í¤È¡¢°åÎÅÊ¡»ã¤Î¥×¥í¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏÎÏ¤È¼Â¹ÔÎÏ¤Ç»ö¶È·Ð±Ä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°åÎÅ¡¢²ð¸î¡¦Ê¡»ã¥µー¥Ó¥¹´ØÏ¢¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë»ñ¶â¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¿Íºà¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ù±ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤¬D&M¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿°åÎÅµ¡´ØÅù¤Ç¤Ï¡¢Á´ÂÎºÇÅ¬¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤Î»Ù±ç¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¤¢¤ê¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¡¢¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ»ñ¶â»Ù±ç¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢HR¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Åö¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î·Ð±Ä²þÁ±¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤äµ»½Ñ¤¬Åö¼Ò¤Ë¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¶î»È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê´ë¶È¤ä¿Íºà¤òÃµ¤·½Ð¤·¡¢¶¶ÅÏ¤·¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢´µ¼ÔÃæ¿´¤Î¹âÅÙ¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°åÎÅ¤Î¼Â¸½¤Ç¤¹¡£
²æ¤¬¹ñ¤Î¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦Ê¡»ã¤ÎÂÎÀ©¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤âÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Îºâ»º¤¿¤ë¤½¤ÎÂÎÀ©¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤è¤ê¹âÅÙ²½¤·¡¢¤è¤êËþÂ¤Ç¤¤ë°åÎÅÊ¡»ãÂÎÀ©¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦Ê¡»ã¶È³¦¤Ï¸·¤·¤¤·Ð±Ä´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¶È³¦¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¡¹¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢·Ð±Ä¤Î·òÁ´²½¤ä»ö¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¡¢À¤¤ÎÃæ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Î³ÎÊÝ¡¢¤½¤·¤ÆÄ©Àï¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î10¼þÇ¯¤òÄÌ²áÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¶¦¤Ë¡¢
º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒD&M¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾¾²¼¡¡ÌÀµÁ