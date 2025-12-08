Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤ÆÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ªµÜ¾ë¸©¤ª¤¹¤¹¤á¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¡õ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖµÜ¾ë¤Õ¤ë¤µ¤È¥×¥é¥¶¡×¿Íµ¤¾¦ÉÊ5Áª¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡¡Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¤´¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤Îµ¨Àá¡£º£²ó¤Î¥ì¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÊÖÎé ÉÊ¤ò¡¢¥«¥Æ¥´¥êーÊÌ¤Ë¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³¤¡¦»³¡¦ÂçÃÏ¤Î·Ã¤ß¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿µÜ¾ë¸©¤Ë¤Ï¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡ÈÄêÈÖ¤Î¿Íµ¤ ÊÖÎéÉÊ¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏ°è¤ÎÉ÷ÅÚ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊÖÎéÉÊ¡É¡¢¿¦¿Í¤Îµ»¤¬¸÷¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÃÏ¼ò¡¢¤½¤·¤Æ»×¤ï¤ºÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê ¤ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÊÖÎéÉÊ¡É¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Í³ÚÄ®¡ÖÅìµþ¸òÄÌ²ñ´Û¡×ÃÏ²¼1³¬¤Ë¤¢¤ëµÜ¾ë¸©¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖµÜ¾ë¤Õ¤ë¤µ¤È¥×¥é¥¶¡×¤Ç¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°5Áª¤â Ê»¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤´°§»¢¤äÂ£¤êÊª¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤ëÉÊ¡¹¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÜ¾ë¸©¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤ì¡ªÂç¿Íµ¤¤ÎÊÖÎéÉÊ
µÜ¾ë¸©¤Ë¤Ï¡¢³¤¤È»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ë¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿Ì¾»º¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëÊÖÎéÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¡ÈÄêÈÖ¡É¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÉÊ¡¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëµÜ¾ë¸©¼«Ëý¤Î¿Íµ¤ÊÖÎéÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µí¥¿¥ó
ÀçÂæÌ¾Êª¡Öµí¤¿¤ó¡×¡£µí1Æ¬¤«¤é¤ï¤º¤«1kg¤Û¤É¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤´õ¾¯Éô°Ì¤Î»é¤Î¾è¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò¸üÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢ÆÃÃí¤Î¥¿¥ì¤ËÄÒ¤±¹þ¤ß¡¢ÀäÌ¯¤Ê¾Æ¤²Ã¸º¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅ¹¤´¤È¤ËÌ£ÉÕ¤±¤äÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Ë¸ÄÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ê¤é¡¢¤´¼«Âð¤ÇÊ£¿ôÅ¹ÊÞ¤ÎÌ£¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢µí¤¿¤ó¥«¥ìー¤äµí¤¿¤ó¤Ä¤¯¤Í¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¾¦ÉÊ¤âÂ·¤¤¡¢¤´¤Ï¤ó¤Î¤ª¤«¤º¤ä¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤¼¤Ò¤´¼«Âð¤Ç¡¢ÀçÂæ¤ÎÌ£¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ß¤ä¤®¥µー¥â¥ó
¹ñÆâÍÜ¿£¥®¥ó¥¶¥±¤Î8³ä°Ê¾å¤òÀ¸»º¤¹¤ëÁ´¹ñÍ¿ô¤Î»ºÃÏ¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿¡¢»é¤Î¤ê¤ÎÎÉ¤¤¹âÉÊ¼Á¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Ìó40Ç¯Á°¤ËµÜ¾ë¸©ËÌ±è´ß¡¦»ÖÄÅÀî¤Îµù¶È¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÜ¿£¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤Îµ»½Ñ¤ÈË¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¶äºú¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¿§Ì£¤È»Ý¤ß¤¬ÆÃÄ§¡£
ÆÃ¤Ëµ¤Àç¾Â»Ô¤Î¶äºú¤ò»È¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ë¾å¼Á¤Ê»é¤È»Ý¤ß¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´²ÈÄí¤Ç¡¢µÜ¾ë¸©¤Î³¤¤Î·Ã¤ß¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÜ¾ëÊÆ¡¡
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÊÖÎéÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡ÖÊÆ¡×¡£µÜ¾ë¸©¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñÍ¿ô¤ÎÊÆ¤É¤³¤í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¹ñÆâ¤ÎÊÆÀ¸»ºÎÌ¤ÎÌó5%¤òÀê¤á¡¢ºîÉÕÌÌÀÑ¤âÁ´¹ñ5°Ì¤ò¸Ø¤ê¡¢ËÉÙ¤ÊÊÆ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÎÏÉÊ¼ï¤Î¡Ö¤Ò¤È¤á¤Ü¤ì¡×¤Ï¡¢¡Ö¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡×¤Ë¼¡¤°Á´¹ñ2°Ì¤ÎºîÉÕÉÊ¼ï¤Ç¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÈÄø¤è¤¤´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Ê¿À®30Ç¯ÅÙ¤ËËÜ³Ê¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¡Ö¤À¤ÆÀµÌ´¡×¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¿æ¤¾å¤¬¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤È´Å¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜ¾ë¸©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ìÉÊ
µÜ¾ë¸©¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÇÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤Îµ»¤ä¡¢ÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´óÉí¼Ô¤Î¤´²ÈÄí¤Ç¤âµÜ¾ë¸©¤ÎÌ£¤ï¤¤¤äÊ¸²½¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÀµÍõÎäÀ÷
µÜ¾ë¸©·ª¸¶»Ô·ª¶ðÊ¸»úÃÏ¶è¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡ÖÀµÍõÎäÀ÷¡×¤Ï¡¢ÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÀ÷¿§µ»½Ñ¤òÅÁ¤¨¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î°ïÉÊ¡£¼«²ÈºÏÇÝ¤ÎÍõÍÕ¤«¤éÀ÷±Õ¤òºî¤ê¡¢À¸»º¤«¤é²Ã¹©¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¼¤¤¿§¹ç¤¤¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Ê¿°Â»þÂå¤Ë´°À®¤·¤¿µ»Ë¡¤òÂå¡¹·Ñ¾µ¤·¡¢»ÍÂåÌÜ¡¦ÀéÍÕÀµ°ì»á¤¬µÜ¾ë¸©»ØÄêÌµ·ÁÊ¸²½ºâ¡ÖÀµÍõÀ÷¡×¤ÎÊÝ»ý¼Ô¤È¤·¤Æ²Ã²¹¤»¤º¤ËÀ÷¤á¤ëÆÈ¼«¼êË¡¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´óÉÕ¶â³Û:15,000±ß(ÀÇ¹þ)
Äó¶¡»ö¶È¼Ô:ÀéÍÕÀµ°ì
¤»¤êÆé¥»¥Ã¥È
µÜ¾ë¸©¤Ï¤»¤ê¤ÎÀ¸»ºÎÌÁ´¹ñ1°Ì¤Ç¡¢Ì¾¼è»Ô¤ÈÀÐ´¬»Ô¤¬2Âç»ºÃÏ¡£¡ÖÀçÂæ¤»¤ê¡×¡Ö²ÏËÌ¤»¤ê¡×¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É²½¤µ¤ì¡¢¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£ÍÕ¡¦·Ô¡¦º¬¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤»¤êÆé¡×¤Ï¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¡£·ÜÆù¤ä³ûÆù¤Î»Ý¤ß¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¥¹ー¥×¤Ë¤µ¤Ã¤È¤¯¤°¤é¤»¤ë¤È¡¢¤»¤ê¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤È¹á¤ê¤¬°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥¤ò²Ã¤¨¤¿¡ÖÀÐ´¬¤»¤êÆé¡×¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¶¿ÅÚ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¼ò¤É¤³¤íµÜ¾ë¸©¤ÎÊÖÎéÉÊ
µÜ¾ë¸©¤ÏÎÉ¼Á¤ÊÊÆ¤ÈÀ¶¤é¤«¤Ê¿å¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢Á´¹ñ¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¼ò¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£¸ÄÀË¤«¤ÊÃÏ¼ò¤Ï¡¢¤ª¤»¤Á¤äÆéÎÁÍý¤È¤âÁêÀÈ´·²¡£²ÈÂ²¤äÂçÀÚ¤ÊÊý¤È²á¤´¤¹Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¿©Âî¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
Çì³ÚÀ± ½ãÊÆÂç¶ã¾ú ¤Ò¤«¤ê
¿·ß·¾úÂ¤Å¹¤¬Â¤¤ë¡¢¼òÂ¤¹¥Å¬ÊÆ¡ÖÂ¢¤Î²Ú¡×¤ò100%»ÈÍÑ¤·¤¿Çì³ÚÀ±¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¹âÊö¡£ÊÆ¤ò15¡ó¤Þ¤ÇËá¤¾å¤²¡¢Â¢¸µ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¶Å½Ì¤·¤Æ¾ú¤µ¤ì¤¿µæ¶Ë¤Î¿©Ãæ¼ò¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ê¥Ê¤ò»×¤ï¤»¤ëË¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ê¡¢Æ©¤ÄÌ¤Ã¤¿»ÀÌ£¤È½À¤é¤«¤Ê´Å¤ß¤¬¸ýÃæ¤ÇÄ´ÏÂ¡£Í¥²í¤ÇÍ¾±¤¤ÎÄ¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¿©»ö¤ä¤ª½Ë¤¤¤ÎÀÊ¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£µÜ¾ë¸©¤Î¼«Á³¤¬°é¤ó¤ÀÃÏ¼ò¤Ç¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¿©Âî¤äÂçÀÚ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢¤è¤êË¤«¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´óÉÕ¶â³Û:40,000±ß(ÀÇ¹þ)
Ä¶Ç»¸ü¤¤¤Á¤´¥èー¥°¥ë¥È¼ò
2022Ç¯～2024Ç¯¤È3Ç¯Ï¢Â³¡ØÀ¤³¦¼òÂ¢¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡Ù¤Ëµ±¤¤¤¿¡¢Çì³ÚÀ±¤Ç¿Íµ¤¤Î¿·ß·¾úÂ¤Å¹¤¬Â¤¤ë¡¢ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Ç»¸ü¤Ç³ê¤é¤«¤Ê¥èー¥°¥ë¥È¤Î¤ª¼ò¡£Ä¶Ç»¸ü¤¤¤Á¤´¥èー¥°¥ë¥È¼ò¤ÏµÜ¾ë¸©¤Î¼«Á³Ë¤«¤ÊÂ¢²¦¹â¸¶¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿À¸Æý100%»ÈÍÑ¡£Ç»¸ü¤ÊÀ¸¤Î¥èー¥°¥ë¥È¤ÈÆüËÜ¼ò¡¢¤½¤³¤Ë¹ñ»º¤Î½÷Êö¼ï¤¤¤Á¤´¤Î²Ì½Á¤ò¥×¥é¥¹¤·¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
´óÉÕ¶â³Û:15,000±ß(ÀÇ¹þ)
Äó¶¡»ö¶È¼Ô:ÌÃ¼òÏÂ²°
Î»Èþ¥ï¥¤¥ó ¥¼¥Õ¥£ー¥ë3ËÜ¥»¥Ã¥È
ÊÆ¤É¤³¤í¤È¤·¤ÆÆüËÜ¼ò¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤µÜ¾ë¸©¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¥ï¥¤¥Ê¥êー¤â¼¡¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì¤Ä¡ÖÎ»Èþ Vineyard & Winery¡×¤Ï¡¢¼·¥Ä¿¹¤òË¾¤àµÖ¤Î¾å¡¢µÜ¾ë¸©ÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î15ha¡¦É¸¹â340m¤ÎÅÚÃÏ¤Ç¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÇÂ¤¤é¤ì¤¿¥¼¥Õ¥£ー¥ë¤òÀÖ¡¦Çò¡¦¥í¥¼¤Î3ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¡£
´óÉÕ¶â³Û:20,000±ß(ÀÇ¹þ)
Äó¶¡»ö¶È¼Ô:³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤é¤¤¥Õ¥¡ー¥à¤ä¤Þ¤È
µÜ¾ë¸©¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¡ª¡©¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÊÖÎéÉÊ
µÜ¾ë¸©¤Ë¤Ï¡¢Ì£³Ð¤äÅÁÅý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄÁ¤·¤¯¡¢ÏÃÂêÀ¤Î¤¢¤ëÊÖÎéÉÊ¤âÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê°ìÉÊ¡É¤Ç¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
10ÄÚ¥ªー¥Êー¸¢[(ÇòÊÆ)¤Ò¤È¤á¤Ü¤ì10kg]
ÅÄ¤ó¤Ü10ÄÚ¤Î¥ªー¥Êー¸¢¤Ç¡¢ÅÐÊÆ»Ô»º¡Ö¤Ò¤È¤á¤Ü¤ì¡×10kg¤ò¤ªÆÏ¤±¡£ÅÄ¤ó¤Ü¤Ï¤ªÊÆ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Á³´Ä¶¤äËÉºÒ¤Ê¤ÉÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ëÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¥ªー¥Êー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤ªÊÆ¤ÈÅÐÊÆ¤ÎÅÄ±àÉ÷·Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÅÄ¤ó¤Ü¤Î²ÁÃÍ¤òºÆÇ§¼±¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ê¤°°ì°÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
´óÉÕ¶â³Û:50,000±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¢¨2025Ç¯12·î¸½ºß
Äó¶¡»ö¶È¼Ô:ÊÆ¡¦ÊÆ¥Õ¥¡ー¥à¹çÆ±²ñ¼Ò
¤ß¤ä¤®¥Õ¥©¥È¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°
¼«Á³Ë¤«¤ÊÅÎ¤ÎÅÔ¡¦ÀçÂæ¤Ç¡¢¥Ï¥Í¥àー¥ó¤ä²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ò·ó¤Í¤¿¥Õ¥©¥È¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡£³¤¤ä»³¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó»£±Æ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀçÂæÌ¾Êª¥°¥ë¥á¤ä²¹Àô¡¢¾¾Åç¤äÂ¢²¦´Ñ¸÷¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
´óÉÕ¶â³Û:660,000±ß(ÀÇ¹þ)
Äó¶¡»ö¶È¼Ô:£×£å£ä£ä£é£î£ç¡¡£Ã£ò£å£÷
ÅÔ¿´¤ÇµÜ¾ë¸©¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤Ê¤é¡ÖµÜ¾ë¤Õ¤ë¤µ¤È¥×¥é¥¶¡×
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇµÜ¾ë¸©¤ÎÌ£³Ð¤ä¹©·ÝÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤ë³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÔ¿´¤ÇµÜ¾ë¤òµ¤·Ú¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Í³ÚÄ®¤Î¡ÖµÜ¾ë¤Õ¤ë¤µ¤È¥×¥é¥¶¡×¡£µÜ¾ë¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
<µÜ¾ë¤Õ¤ë¤µ¤È¥×¥é¥¶¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°>
1°Ì¡¡ÜÆÀôÆ² ¥Ð¥¿ーºÇÃæ¡¡
¥²¥é¥ó¥É±ö¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥Ð¥¿ー¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡¢±ÉÀôÆ²¥ê¥Ôー¥ÈÎ¨¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤Î¿Íµ¤
¾¦ÉÊ¡£´Å¤¹¤®¤ë¤â¤Î¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤«¤é¤â¹¥É¾¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2°Ì¡¡¤ªÃã¤Î°æ¥öÅÄ¡¡´îµ×Ê¡¤º¤ó¤ÀÀ¸¥¯¥êー¥à
¤Õ¤ó¤ï¤êÀ¸¥¯¥êー¥à¤È¤·¤Ã¤È¤êñ²¤ò¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤ÇöÈéÌß¤ÇÍ¥¤·¤¯Êñ¤ó¤ÀÀçÂæÌÃ²Û¡£ËõÃãñ²¤ä¤Û¤¦¤¸Ããñ²¤Ê¤É4¼ï¤Î¤¦¤Á¡¢ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤ÏÀçÂæÌ¾Êª¡Ö¤º¤ó¤À¡×ñ²¤Î¾¦ÉÊ¡£Ï·¼ãÃË½÷¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÀ¸¥¯¥êー¥à¤È¤º¤ó¤Àñ²¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢¾®Æ¦ñ²¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
3°Ì¡¡Çò¸¬³÷ËÈÅ¹¡¡¶Ë¾åºû¤«¤Þ¤Ü¤³
ÀçÂæÅÚ»º¤ÎÄêÈÖ¡Öºû¤«¤Þ¤Ü¤³¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢ÂçÀµ¸µÇ¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¡£ ÀÐ´¬¶á³¤¤Î¹âµéµû¥¥Á¥¸»ÅÎ©¤Æ¤Ç¡¢¾åÉÊ¤Ê°ë¤Î¹á¤ê¤¬Å¹¤Î"´é"¡£ Æù¸ü¤Ç¥Ö¥ë¥ó¤È¤·¤¿ÃÆÎÏ¤È¡¢µû¤Î»Ý¤ß¤¬ºÝÎ©¤Ä¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÀå¿¨¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
4°Ì¡¡ÄêµÁ¤È¤¦¤ÕÅ¹¡¡»°³ÑÄêµÁÌýÍÈ¤²4ËçÆþ
ÀçÂæ»Ô¤Ë¤¢¤ëÄêµÁ»³¤ÎÌçÁ°Ä®¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿µÜ¾ë¸©¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¡£Âç¤¤Ê»°³Ñ·Á¤È¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¸«¤¿ÌÜ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢³°¤Ï¹á¤Ð¤·¤¯¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¥¸¥åー¥·ー¡£¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ì¤ÐÂçÆ¦¤Î»Ý¤ß¤¬¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ê¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5°Ì¡¡´ÅÀçÆ²¡¡¤¯¤ë¤ß¤æ¤Ù¤·
ÊÆ¤É¤³¤íµÜ¾ë¸©¤Î¾å¼Á¤Ê¤â¤ÁÊÆÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¸ÕÅí¤òìÔÂô¤ËÎý¤ê¤³¤ó¤ÀÁÇËÑ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÏÂ²Û»Ò¡£ ¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤È¸ÕÅí¤Î¿©´¶¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÉ÷Ì£¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ¤æ¤Ù¤·¡ÊÍ®»ÒÌß¡Ë¤ÏÊ¸»ú¤É¤ª¤êÍ®»Ò¤ò»È¤Ã¤¿Êª¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤ÇÆÈ¼«¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡¢¡Ö¤æ¤º¡×¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÅÁÅýÅª¤Ê¤æ¤Ù¤·¤Ç¤¹¡£