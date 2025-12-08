¡ÚÆ³Æþ»öÎã¡Û²¼ËÌÂô¡Ö¥Ð¥¤¥ó¥ßー¥Ðー¥Ðー¡×¤ÇONE TABLEÈ¯ÁÛ¤Î¥á¥Ë¥åーÅ¸³«¡¢¥ô¥£ー¥¬¥ó¥¨¥Ã¥°¥Ð¥¤¥ó¥ßー¡õ¥×¥ê¥ó¤ò12/9È¯Çä
UMAMI UNITED JAPAN ³ô¼°²ñ¼Ò ¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è/ÂåÉ½:»³ºê´²ÅÍ¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à²°Âæ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¿ÏÂ Í¦Íº¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥¤¥ó¥ßー¥Ðー¥Ðー²¼ËÌÂôÅ¹¡×¤Ë¤Æ¡¢Åö¼Ò¾¦ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¡¢¥ô¥£ー¥¬¥ó¥¨¥Ã¥°¥Ð¥¤¥ó¥ßー¡¢¥ô¥£ー¥¬¥ó¥×¥ê¥ó¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆ³Æþ»öÎã¤Ï¡¢¿©¤ÎÂ¿ÍÍÀÂÐ±þ¤ò¡ÈÆÃÊÌÂÐ±þ¡É¤È¤·¤ÆÊÌÏÈ²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸¥Æー¥Ö¥ë¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯Áª¤Ù¤ëONE TABLE¤ÊÁªÂò»è¤ÎÄó¼¨¤ò¡¢¥á¥Ë¥åーÀß·×¤È¤·¤Æ¼ÂÁõ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÆ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¡¡¥íー¥«¥ë¥¹¥È¥êー¥È¥Õー¥É¤Î¡ÈÆÃÊÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¿©¡É¤Ç¡¢ONE TABLE¤Ø
²óÍ·³°¿©¥¤¥áー¥¸
²óÍ·³°¿©¥¤¥áー¥¸
¶áÇ¯¡¢Ë¬Æü´Ñ¸÷¤ò´Þ¤àÎ¹¹ÔÂÎ¸³¤Ï¡¢»û¼ÒÊ©³Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ¸²½ÂÎ¸³¤äÄêÈÖ¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤ò½ä¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¹¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤äÆü¾ï¤Î¶õµ¤´¶¤Ë¿¨¤ì¤ë¡ÈÂÎ¸³¡É¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼ËÌÂô¤Ï¡¢Time Out¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¥¯ー¥ë¤ÊÃÏ°è¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ç¥È¥Ã¥×10¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢³¹Êâ¤¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê½ÐÅµ¡§Time Out Tokyo 2022/10/12¡Ë
¸ÅÃå¡¦²»³Ú¡¦±é·à¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÅª¾ÃÈñ¤È°û¿©¤¬ÅÌÊâ·÷¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÂÚºßÃæ¤Î¡È¤Ä¤¤¤Ç³°¿©¡¿²óÍ·³°¿©¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¤³¤Î³¹¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢¥Ð¥¤¥ó¥ßー¥Ðー¥Ðー¤Ç¤ÏÅö¼ÒÀ½ÉÊ»ÈÍÑ¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¡¢¥ô¥£ー¥¬¥ó¥¨¥Ã¥°¥Ð¥¤¥ó¥ßー¤È¥ô¥£ー¥¬¥ó¥×¥ê¥ó¤òÈ¯Çä¡£¿©¤ÎÁ°Äó¤¬°Û¤Ê¤ë¿ÍÆ±»Î¤Ç¤âÆ±¤¸¥Æー¥Ö¥ë¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯Áª¤Ù¤ëONE TABLE¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¡¢¥¹¥È¥êー¥È¥Õー¥É¤Î¼«Á³¤ÊÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¤¥ó¥ßー¥Ðー¥Ðー²¼ËÌÂôÅ¹¤Ë¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¿Í¡¹¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥¤¥ó¥ßー¤â¤Þ¤¿¡¢³¹³Ñ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥¹¥È¥êー¥È¥Õー¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡ÈÆü¾ï¤Î¿©¡É¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢³¹Êâ¤¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤â¡¢Ã¯¤«¤È°ì½ï¤Î¿©»ö¤Ç¤â¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Áª¤Ù¤ë·Á¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥ó¥ßー¥Ðー¥Ðー¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡ÚÆü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥Õー¥É¡Û¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤êÊý¡¢¤ÈÅö¼Ò¤¬·Ç¤²¤ë¡ØONE TABLE¤ÇÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¶¦ÌÄ¤·¡¢À½ÉÊÆ³Æþ¥á¥Ë¥åーÅ¸³«¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸²½¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢ÓÏ¹¥¤Ê¤É¿©¤ÎÁ°Äó¤¬°Û¤Ê¤ë¿ÍÆ±»Î¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¥Æー¥Ö¥ë¤Ç²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤Ã¤¿°ìÉÊ¤òÁª¤Ù¤ë¾õÂÖ¤òÁý¤ä¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡Ö¿©¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡×Åö¤¿¤êÁ°¤ò¡¢¡ÈÆÃÊÌÂÐ±þ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æü¾ï¤ËÆëÀ÷¤àÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼Ò²ñ¤È¶¦¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
Æ³Æþ»öÎã³µÍ×
¥Ð¥¤¥ó¥ßー¥Ðー¥Ðー²¼ËÌÂôÅ¹¤Ë¤Æ¡¢Åö¼Ò¾¦ÉÊ¡ÖUMAMI EGG¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¤é¤¯¥×¥ê¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¿·¾¦ÉÊ¤¬2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥ô¥£ー¥¬¥ó¥¨¥Ã¥°¥Ð¥¤¥ó¥ßー¡¡²Á³Ê¡§700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
- ¥ô¥£ー¥¬¥ó¥×¥ê¥ó¡¡²Á³Ê¡§400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ð¥¤¥ó¥ßー¥Ðー¥Ðー²¼ËÌÂôÅ¹¡¡¡¡ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èËÌÂô2-27-8
¢¨²¼ËÌÂôÅ¹¤Î¤ß¥á¥Ë¥åーÆ³Æþ
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢Åö¼Ò¾¦ÉÊ¤¬Æ³ÆþÀè¥á¥Ë¥åー¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥Ë¥åー¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦Äó¶¡¤ÏÆ³ÆþÀè¤Ë¤è¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¼ï¥á¥Ë¥åー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¶ºàÎÁ¾ÜºÙ¤Ê¤É¤ÏÄ¾ÀÜÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ô¥£ー¥¬¥ó¥×¥ê¥ó
¥ô¥£ー¥¬¥ó¥¨¥Ã¥°¥Ð¥¤¥ó¥ßー
¥Ù¥È¥Ê¥à²°Âæ³ô¼°²ñ¼Ò / ¥Ð¥¤¥ó¥ßー¥Ðー¥ÐーÂåÉ½ Â¿ÏÂ Í¦Íº»á¤è¤ê
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÊÀ¼Ò¤Ç¤â¥ô¥£ー¥¬¥ó¤ä¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹»ÅÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢UMAMI UNITED JAPAN¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¿©¤Ù¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢
¡Ö¤³¤ì...ÍñÉÔ»ÈÍÑ¡Ê¿¢ÊªÍ³Íè¡Ë¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËËÜÊª¤ÎÍñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¾×·â¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ô¥£ー¥¬¥ó¤äÍñ¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯µ®½Å¤Ê¿©ºà¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¡Ö¥Ð¥¤¥ó¥ßー¤´¹ØÆþÆÃÅµ¡§¥ß¥Ë¥×¥ê¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ÊONE TABLE¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ë¡×
¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËONE TABLEÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢È¯Çä½éÆü¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
- ¼Â»Ü³«»Ï¡§2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë
- ÆâÍÆ¡§¥Ð¥¤¥ó¥ßー¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¡Ö¥ô¥£ー¥¬¥ó¥ß¥Ë¥×¥ê¥ó¡×¤ò1¤ÄÌµÎÁ¥µー¥Ó¥¹
- ÂÐ¾Ý¡§ÀèÃå100Ì¾ÍÍ
- ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¡Ê¢¨Í½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
- ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§Á´¤Æ¤Î¥Ð¥¤¥ó¥ßー
- ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥Ð¥¤¥ó¥ßー¥Ðー¥Ðー ²¼ËÌÂô¡Ê²¼ËÌÂôÅ¹¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ¾ÀÜÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï²¼ËÌÂôÅ¹¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¾ðÊó
³°´ÑµÚ¤ÓÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ
Å¹ÊÞ³°´Ñ
¥Ð¥¤¥ó¥ßー¥Ðー¥Ðー ²¼ËÌÂô
½»½ê¡§¢©155-0031 ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èËÌÂô2ÃúÌÜ27-8 ¥Ð¥¦¥Ï¥¦¥¹101
TEL/FAX¡§03-6804-8967
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～20:00
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·¡¡2025Ç¯12·î¸½ºß¡£±Ä¶È»þ´Ö¤äºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°HP¤Þ¤¿¤Ï³Æ¼ïSNS¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°HP https://banhmibaba.com/
Instagram https://www.instagram.com/banhmibaba_shimokita/
»²¹Í½ÐÅµ¾ðÊó
Time Out Tokyo¡Ê2022Ç¯10·î12Æü¡Ë¡ÖShimokitazawa is one of the world¡Çs top 10 coolest neighbourhoods in 2022¡×
https://www.timeout.jp/tokyo/ja/news/shimokitazawa-is-one-of-the-worlds-top-10-coolest-neighbourhoods-in-2022-101222(https://www.timeout.jp/tokyo/ja/news/shimokitazawa-is-one-of-the-worlds-top-10-coolest-neighbourhoods-in-2022-101222)
UMAMI UNITED JAPAN ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖONE TABLE¤ÇÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢¿¢ÊªÀÂåÂØÍñ¤ò¸¦µæ³«È¯¤¹¤ë¥Õー¥É¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¡£Íñ¤Îµ¡Ç½¤ò²Ê³ØÅª¤ËºÆ¸½¤·¡¢Ì¤Íè¤Î¿©¤Î¿·¤¿¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§ UMAMI UNITED JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1-16-16 ¥êー¥É¥·ー½ÂÃ«Æ»¸¼ºä5F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿¢ÊªÀÍñ¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä Åù
ÀßÎ©¡§2022Ç¯3·î9Æü UMAMI UNITED JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§http://jp.umamiunited.com/