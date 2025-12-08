Æ¿Ì¾Q&A¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ömond¡×¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æー¥¶ー¿ô¤¬·î´Ö1,500Ëü¤òÆÍÇË
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¦¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²»À®ÍÎ²ð¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ¿Ì¾Q&A¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ömond¡Êhttps://mond.how¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤Î·î´Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æー¥¶ー¿ô¡Ê¢¨¡Ë¤¬1,500Ëü¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÉý¤ÊÍøÍÑ¼Ô¿ôÁý²Ã¤Ç¥µー¥Ó¥¹»Ë¾åºÇ¹â¤ÎMAU¤ò¹¹¿·¤·¡¢10·î¤ÎMAU1,000Ëü¤«¤éÂç¤¤¯ÍøÍÑ¤¬¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
mond¤Ï¡¢Æ¿Ì¾¤Î¼ÁÌä¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦ÀìÌç²È¡¦¥Õ¥©¥í¥ïー¤¬Î¨Ä¾¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¨¤ëQ&A¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£2021Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°Ê¹ß¡¢Ì¡²è²È¡¢ºî²È¡¢VTuber¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¢¸¦µæ¼Ô¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬»²²Ã¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡ÖÌä¤¤¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿2025Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñË¡¿Í mond, Inc. ¤òÀßÎ©¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤òËÜ³Ê»ÏÆ°¡£¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤è¤ëÍøÍÑ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿ÂÐÏÃÂÎ¸³¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢11·î¤è¤êÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼«Æ°ËÝÌõµ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÎ®ÄÌ¤¬²ÃÂ®¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¿ô¤ÎÁý²Ã¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
mond¤Ï¡ÖÌä¤¤¤ÈÂÐÏÃ¡×¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÂÎ¸³¤ò¡¢º£¸å¤âÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·î´Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æー¥¶ー¿ô¡ÊMAU¡Ë¡§1¥ö·î¤Ëmond¤ØË¬Ìä¤·¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶¿ô