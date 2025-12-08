¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ´ºÞÌô¶É¡Ù ÅÅ»Ò¤ªÌô¼êÄ¢ ¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ëÏ¢·È¤òÀµ¼°¥ê¥êー¥¹
ºë¶Ì¸©¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤Ç39Å¹ÊÞ¤ÎÄ´ºÞÌô¶É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ó¥È¥í¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Áý»Ò¼£¼ù¡Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò³«È¯¤ÎÄ´ºÞÌô¶É¸þ¤±¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µ¥Ýー¥È¥Äー¥ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ´ºÞÌô¶É¡Ê¢¨1¡Ë¡×¤ÎÅÅ»Ò¤ªÌô¼êÄ¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ëÏ¢·Èµ¡Ç½¤òÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ´ºÞÌô¶É¡×º£¸å¤Îµ¡Ç½¶¯²½Êý¿Ë¡ÊAnalyze¡¿Brand¡¿Connect¡¿Develop¡¿Engage ¤Î5¤Ä¤Î·Ð±Ä»ëÅÀ¡Ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢Ìô¶É¸½¾ì¤Ç¤Ï´µ¼Ô¾ðÊó¤Î¸øÅª¥Çー¥¿¤ÈÌô¶É¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÏ¢·È¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È´µ¼Ô¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Á¸þ¾å¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ AnalyzeÎÎ°è¤Î¼Â¸½¡§¥Çー¥¿¤¬¸«¤¨¤ëÌô¶É·Ð±Ä¤Ø
ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢¥¤¥ó¥È¥í¥ó¤¬·Ç¤²¤ë5¤Ä¤Î·Ð±Ä»ëÅÀ¤Î¤¦¤Á¡ÚAnalyze¡Û¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìô¶É·Ð±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¥Çー¥¿Íø³èÍÑ¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢Å¹ÊÞÃ±°Ì¤Ç¤Î´µ¼ÔÁØ¡¦¼À´µ¹½À®¡¦ÉþÌô·¹¸þ¤Î²Ä»ë²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤äÃÏ°èÏ¢·È¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ë¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ °åÎÅDX¡¦À©ÅÙÂÐ±þ¤Î²ÃÂ®¤Ë¸þ¤±¤Æ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë°åÎÅDX¤Î½ÅÅÀ¹àÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ë¤òÄÌ¤¸¤¿¾ðÊóÏ¢·È¤ÎÉáµÚ¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Ë¡Îá¤ä¸üÏ«¾Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë½àµò¤·¤¿¥»¥¥å¥¢¤Ê¥Çー¥¿Ï¢·È¤òÀß·×¤·¡¢´µ¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÊÝ¸î¤ÈÌô¶É¶ÈÌ³¤ÎÍøÊØÀ¤òÎ¾Î©¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¡ÖÆÃÄê·ò¿Ç¾ðÊó¡×¤ä¡Ö½èÊý¾ðÊó¡×Åù¤ÎPHR¡ÊPersonal Health Record¡Ë¤òÌô¶É¤¬Í¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤È¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À©ÅÙÊÑ²½¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÌô¶É·Ð±Ä¤Î¼Â¸½µÚ¤Ó¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ´ºÞÌô¶É¡×Æ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²ÃÌÁÅ¹¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÅÅ»Ò¤ªÌô¼êÄ¢¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢º£²ó¤Î³«È¯²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¸ø³«¤¹¤ë¡Ö¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤Ã¤¿ÅÅ»ÒÈÇ¤ªÌô¼êÄ¢¥µー¥Ó¥¹¥ê¥¹¥È¡×¤Ë¿·¤¿¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/e-okusuritecho.html
¥¤¥ó¥È¥í¥ó¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âÌô¶É¸½¾ì¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢°åÎÅ¾ðÊó¤Î°ÂÁ´¤ÊÍø³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµ¡Ç½¶¯²½¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦Áý»Ò¼£¼ù¤è¤ê¡¢º£¸å¤Îµ¡Ç½¶¯²½¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿Æ°²è¤â¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SnZsKK6lAYg ]
¢£ ¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ëÏ¢·È¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë´µ¼ÔÍÍ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
ÅÅ»Ò¤ªÌô¼êÄ¢¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ëÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢´µ¼Ô¼«¿È¤Î·ò¹¯¥Çー¥¿¤ò¡È¼«Ê¬¤Ç´ÉÍý¡¦³èÍÑ¡É¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ëÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¼èÆÀ²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
l ÌôºÞ¾ðÊó¡¡
¡¡ÊÝ¸±°åÎÅµ¡´Ø¡¦ÊÝ¸±Ìô¶É¤Ç½èÊý¤µ¤ì¤¿ÌôºÞ¤Î¾ðÊó
l °åÎÅ¾ðÊó¡¡
¡¡ÊÝ¸±°åÎÅµ¡´Ø¡¦ÊÝ¸±Ìô¶É¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤¿°åÎÅÈñ¤Î¾ðÊó
l ÆÃÄê·ò¿Ç¾ðÊó¡¡
¡¡·ò¿Ç¼Â»Üµ¡´Ø¤Ç¼õ¿®¤·¤¿ÆÃÄê·ò¿Ç¾ðÊó
l Í½ËÉÀÜ¼ï¾ðÊó¡¡
¡¡Í½ËÉÀÜ¼ï¤Î¼Â»Ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó
l °åÎÅÊÝ¸±»ñ³Ê¡¦µëÉÕ¾ðÊó¡¡
¡¡°åÎÅÊÝ¸±»ñ³ÊÅù¤ÎÊÝ¸±¼ÔÈÖ¹æ¡£»ñ³Ê¼èÆÀÆüÅù¤Î¾ðÊó
¢£¥¹¥Þ¥Û1¤Ä¤Ç½èÊý¡¦Í½ËÉÀÜ¼ï¡¦·ò¿Ç·ë²Ì¤ò¤Þ¤È
¡¡¤á¤Æ³ÎÇ§
¢£Â¾¤ÎÌô¶É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½èÊýÍúÎò¤ò¶¦Í¡¡
¡¡¤Ç¤¤ë
¢£ÌôºÞ»Õ¤«¤é°ì´Ó¤·¤¿·ò¹¯ÁêÃÌ¡¦¥Õ¥©¥íー¤ò¼õ¤±
¡¡¤é¤ì¤ë
¢£Ê¶¼º¤·¤ä¤¹¤¤»æ¤ªÌô¼êÄ¢¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¾å
¡¡¤Ç¥Çー¥¿´ÉÍý
¢£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤äÍ½ËÉÀÜ¼ï¤ÎÍúÎò¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢¥»¥ë
¡¡¥Õ¥±¥¢°Õ¼±¤¬¸þ¾å
¢£ ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ´ºÞÌô¶É ²ÃÌÁÌô¶É¤È¤·¤Æ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ´ºÞÌô¶É¡Ù¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÌô¶É¤Ç¤Ï¡¢´µ¼ÔÍÍ¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ëÏ¢·È¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½èÊý¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¤è¤êÀºåÌ¤Ê¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×ÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²áµî¤Î½èÊýÍúÎò¤ò¤â¤È¤Ë½ÅÊ£ÅêÌô¡¦Áê¸ßºîÍÑ¤Î
¡¡¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º
¢£·ò¿Ç·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¯À¸³è½¬´·²þÁ±¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Äó¶¡
¢£ÅêÌô¸å¥Õ¥©¥íー¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤Ë¤è¤ë¿®Íê´Ø·¸¶¯²½
¢£LINE¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÇÃÏ°è
¡¡½»Ì±¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¼²½
Åö¼Ò¤Ï¡¢Ä´ºÞÌô¶É·Ð±Ä¤Î·Ð¸³¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¸½¾ì¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ëº¬º¹¤·¤¿µ¡Ç½¶¯²½¤ò¿Ê¤á¡¢Ìô¶É·Ð±Ä¤È´µ¼ÔÍÍÁÐÊý¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ´ºÞÌô¶É¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥«¥¤¥ê¥ó¥¯¥¹¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ´ºÞÌô¶É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ´ºÞÌô¶É¡×¤Ï¡¢Ä´ºÞÌô¶ÉÀìÍÑ¤Î´µ¼ÔÍÍ¤ÈÌôºÞ»Õ¤ò·Ò¤°¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µ¥Ýー¥È¥Äー¥ë¡£LINE¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¡¢¡ÖÄ´ºÞÍ½Ìó¡×¡¦¡Ö·ò¹¯ÁêÃÌ¡×¡¦¡ÖÅêÌô¸å¥Õ¥©¥íー¡×¡¦¡Ö¤ªÌô¼êÄ¢µ¡Ç½¡×¡¦¡Ö¥È¥ìー¥·¥ó¥°¥ì¥Ýー¥È¤Î¼«Æ°À¸À®¡×Åù¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÌÖÍå¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
LINE¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´µ¼ÔÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥æー¥¶¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢Ìô¶É¤ÎÂÐ¿Í¶ÈÌ³¤Î¶¯²½¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±Ìô¶É¤Î¿ä¿ÊÅù¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥µ¥Ýー¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ªÆ³Æþ¿ô¤Ï¡¢2025Ç¯3·îËö¸½ºß¡¢Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï1,300¤òÄ¶¤¨¤ëÌô¶ÉÅ¹ÊÞ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥ó¥È¥í¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾¦¡¡¹æ¡§¥¤¥ó¥È¥í¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Áý»Ò¼£¼ù
½êºßÃÏ ¡§ºë¶Ì¸©Àî±Û»ÔÏÆÅÄËÜÄ®13-5¡¡Àî±ÛÂè°ìÀ¸Ì¿¥Ó¥ë
Àß¡¡Î© ¡§1993Ç¯5·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ä´ºÞÌô¶É¤ª¤è¤Ó°åÎÅ¥âー¥ë¡Êºë¶Ì¡¦ÀéÍÕ¡¦Åìµþ¡¦°ñ¾ë¡¦»°½Å¡¦·§ËÜ¡¦µÜºê¡ËÁ´38Å¹ÊÞ¤Î±¿±Ä
»ñËÜ¶â ¡§ 1,000Ëü±ß
¥Ûー¥à¥Úー¥¸URL¡§ https://intron.co.jp
¥¤¥ó¥È¥í¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¢£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ´ºÞÌô¶É¡×À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡ÊÃ´Åö¡§¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ´ºÞÌô¶É¡×¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¡Ë
TEL¡§050-8895-2225
MAIL: support@yppp.jp
¢£¤½¤ÎÂ¾¡¢ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¹ç¤»Àè
¡ÊÃ´Åö¡§·Ð±Ä´ÉÍýÉô¡Ë
MAIL¡§ir@intron.co.jp