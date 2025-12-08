¥³¥á¥ê¥Ïー¥É¡õ¥°¥êー¥óÌðÈÄÅ¹£Ð£Ò£Ï´Û¡ÊÆÊÌÚ¸©¡Ë±Ä¶È³«»Ï¤Î¤´°ÆÆâ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥á¥ê¡ÊËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸© ¿·³ã»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÊûÍº°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©ÌðÈÄ»Ô¤Ë¥³¥á¥ê¥Ïー¥É¡õ¥°¥êー¥óÌðÈÄÅ¹¤ò±Ä¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹©Ì³Å¹¤Ê¤É¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¥×¥í¸þ¤±¾¦ÉÊ¤Î¤´Í×Ë¾¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÅ¹ÊÞ¤Î°ìÉô¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢£Ð£Ò£Ï´Û¤Î±Ä¶È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»ñºà¤ä·úºà¡¢¹©¶ñ¡¦¶âÊª¤Ê¤É»Å»ö¤ËÉ¬Í×¤Ê¾¦ÉÊ¤òÂçÎÌ¤Ëºß¸Ë¤·¡¢ÁáÄ«±Ä¶È¤ä¼è¤êÃÖ¤¡¢¼è¤ê´ó¤»¡¢½¤Íý¡¢¹©¶ñ¥ì¥ó¥¿¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÅ¹¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¢£¥³¥á¥ê¥Ïー¥É¡õ¥°¥êー¥óÌðÈÄ¡Ê¤ä¤¤¤¿¡ËÅ¹¡Ê£Ð£Ò£Ï´Û¡Ë ³µÍ×
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©329-2145¡¡ÆÊÌÚ¸©ÌðÈÄ»ÔÉÙÅÄ152ÈÖÃÏ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0287-47-5631
FAX¡¡¡¡¡§0287-47-5632
³« Å¹ Æü¡§2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¸áÁ°£¹»þ00Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§¡ÊÊ¿Æü¡¦ÅÚÍË¡¦½ËÆü¡Ë ¸áÁ°£·»þ00Ê¬¡¡～¡¡¸á¸å£¸»þ00Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÍË¡Ë ¸áÁ°£¹»þ00Ê¬¡¡～¡¡¸á¸å£¸»þ00Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÉÔÄêµÙ
Çä¤ê¾ìÌÌÀÑ¡§Çä¾ì/2,575Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¼ç¤Ê¼è°·¤¤ÉÊ¼ï¡§»ñºà¡¢·úºà¡¢¹©¶ñ¡¦¶âÊª¡¢ºî¶È°áÎÁ Â¾
¾Ü¡¡¡¡¡¡ºÙ¡§¡¡https://www.komeri.com/disp/CKmSfShopSearchDtlInfo.jsp?ID=4062
Çä¾ì¤Î¤´¾Ò²ð¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡Ë
¹©¶ñÇä¾ì
¹©¶ñÇä¾ì
ÅÅÆ°¹©¶ñ¤Ê¤É³Æ¼ï¥áー¥«ー¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò¶¯²½¡¢ºî¶È¹©¶ñ¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥¥ó¥°Çä¾ì
ÅÅºàÇä¾ì
¾ÃÌ×ÉÊ¤Ê¤É»Å»ö¤ÇÉ¬Í×¤ÊÎÌ¤òºß¸Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÌÚºàÇä¾ì
¥ì¥ó¥¿¥ë¥³ー¥Êー
¼è¤êÃÖ¤¡¢¼è¤ê´ó¤»¡¢½¤Íý¡¢¹©¶ñ¡¦µ¡³£¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ÎÆü¡¹¤ò¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
ÃÏ°è¤Î¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡¢¤È´ê¤¦¥³¥á¥ê¤Ï
ÃÏ°è¤Ç¤ÎÀ¸³è¡¢»Å»ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤ËÂ·¤¨¡¢
¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ÎÍê¤ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢
ÃÏ°è¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç Êë¤é¤·¤¬¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢
¤½¤³¤ÇÀ¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¡¢²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¥³¥á¥ê¤¬ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢¸µµ¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ï¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤³¤³¤Ë¥³¥á¥ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î°ìÅ¹°ìÅ¹¡¢¤½¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥×¥í¸þ¤±¤«¤é¥Ûー¥à¥ªー¥Êー¸þ¤±¤Þ¤Ç¡¢»ñºà¡¦·úºà¡¢¶âÊª¡¦¹©¶ñ¡¢±à·Ý¡¦ÇÀ¶ÈÍÑÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Éý¹¤¤¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤ò¡¢¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç°ÂÄêÅª¤Ë¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢Î®ÄÌ¤Î¶áÂå²½¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿Å¹¤Å¤¯¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ÉÊÂ·¤¨¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀÜµÒ¤ò¿´¤¬¤±¡¢¡ÖË¤«¤Ç²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¡×¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡¡¥³¥á¥ê¥É¥Ã¥È¥³¥à https://www.komeri.com/shop/default.aspx
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸ https://www.komeri.bit.or.jp/
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥á¥ê
ÀßÎ©¡§1962Ç¯7·î
»ñËÜ¶â¡§188²¯2É´Ëü±ß
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Êû¡¡Íº°ìÏº
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¿·³ã¸© ¿·³ã»ÔÆî¶èÀ¶¿å4501ÈÖÃÏ1
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ñ¥ïー¤ª¤è¤Ó¥Ïー¥É¡õ¥°¥êー¥óÅù¤Î¥Á¥§ー¥ó¥¹¥È¥¢·Ð±Ä
³ô¼°¾å¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¡¡¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì
Å¹ÊÞ¿ô¡§1,227Å¹ÊÞ(2025Ç¯11·î30Æü¸½ºß)
ËÌ³¤Æ»26¡¢ÀÄ¿¹¸©21¡¢´ä¼ê¸©39¡¢µÜ¾ë¸©36¡¢½©ÅÄ¸©40¡¢»³·Á¸©27¡¢Ê¡Åç¸©52¡¢°ñ¾ë¸©46¡¢ÆÊÌÚ¸©39¡¢·²ÇÏ¸©40¡¢ºë¶Ì¸©34¡¢ÀéÍÕ¸©51¡¢ÅìµþÅÔ10¡¢¿ÀÆàÀî¸©8¡¢¿·³ã¸©79¡¢ÉÙ»³¸©25¡¢ÀÐÀî¸©20¡¢Ê¡°æ¸©21¡¢»³Íü¸©20¡¢Ä¹Ìî¸©57¡¢´ôÉì¸©39¡¢ÀÅ²¬¸©22¡¢°¦ÃÎ¸©10¡¢»°½Å¸©48¡¢¼¢²ì¸©28¡¢µþÅÔÉÜ19¡¢ÂçºåÉÜ7¡¢Ê¼¸Ë¸©30¡¢ÆàÎÉ¸©16¡¢ÏÂ²Î»³¸©20¡¢Ä»¼è¸©12¡¢Åçº¬¸©8¡¢²¬»³¸©29¡¢¹Åç¸©22¡¢»³¸ý¸©16¡¢ÆÁÅç¸©17¡¢¹áÀî¸©10¡¢°¦É²¸©11¡¢¹âÃÎ¸©12¡¢Ê¡²¬¸©26¡¢º´²ì¸©15¡¢Ä¹ºê¸©17¡¢·§ËÜ¸©40¡¢ÂçÊ¬¸©15¡¢µÜºê¸©21¡¢¼¯»ùÅç¸©26